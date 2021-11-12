После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют

Российские власти намерены легализовать в России добычу биткоина и других криптовалют. Для обсуждения этих мер в Госдуме даже будет создана специальная рабочая группа. Это кардинальная смена отношения властей к майнингу. Раньше чиновники хотели сажать криптовалютчиков в тюрьму и отнимать у них токены, а теперь как минимум Минэкономразвития, Минэнерго и Минфин перестали видеть в майнинге что-то плохое.

Лизалайз биткоин

Российские власти всерьез рассматривают возможность легализации майнинга на территории России. Для обсуждения этого вопроса в Госдумы даже будет создана специальная рабочая группа. Согласно сайту Думы, о ее создании распорядился лично председатель ГД Вячеслав Володин.

Предложение о необходимости сбора группы высказал первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Он заявил, что майнеры обогащаются за счет населения на $2 млрд в год, но при этом не платят ни рубля в казну в виде налогов.

«Из-за отсутствия регулирования оборота криптовалюты правоохранительные органы вообще попадают в тупик, поскольку не могут установить в деятельности отдельных лиц признаков преступления и принять необходимые процессуальные решения», – добавил Андрей Луговой.

Российские майнеры могут в одночасье превратиться из подпольщиков в бизнесменов

Идея парламентария заключается в создании межкомитетской рабочей группы на базе комитета по безопасности и противодействию коррупции. Он утверждает также, что в скором будущем на рассмотрение будет внесен законопроект о легализации майнинга. «Нами подготовлен законопроект, и мы его внесем в обязательном порядке», – заявил Луговой, не став раскрывать никаких подробностей о документе.

Криптопредприниматели

Идея властей о необходимости легализации майнинга криптовалют на территории России относительно свежая. Впервые они заговорили об этом в начале сентября 2021 г.

Началось все с предложения председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По данным ТАСС, он высказал инициативу по внесению добычи криптовалют в реестр видов предпринимательской деятельности.

По словам Аксакова, майнингу криптовалют необходимо присвоить отдельный код, как и любой другой предпринимательской деятельности. Он добавил также, что требуется ввести соответствующее налогообложение.

Спустя два месяца, в начале ноября 2021 г., в поддержку идеи Аксакова выступили одновременно Минэкономразвития и Минэнерго. Как пишут «Известия», частично эту идею одобрило и российское Министерство финансов.

Банк России, с другой стороны, высказался решительно против легализации майнинга как такового и урегулирования добычи криптовалют. По мнению регулятора, подобный шаг приведет к появлению «новых денежных суррогатов», и он попросту не может поддерживать подобного рода инициативы.

В Минэкономразвития считают, что легализация майнинга даст возможность обложить эту деятельность всевозможными налогами. Чем заинтересовала данная инициатива Минэнерго, остается неизвестным.

Идея понравилась многим

В октябре 2013 г. за легализацию добычи виртуальных денег высказался и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он опубликовал в своем Instagram пост, в котором пожаловался на существенный рост энергопотребления в регионе, спровоцированный подпольными майнинг-фермами и добавил, что неплохо было бы ввести в стране отдельные спецтарифы на электричество для криптовалютчиков. «Майнеры должны платить за электроэнергию по другим тарифам. Исключительно на их плечи должна ложиться оплата того перерасхода, который происходит из-за их “ферм”. Так мы можем защитить всех остальных жителей области», – заявил Кобзев.

Пост Игоря Кобзева

Спустя несколько дней после появления поста Кобзева предложения по легальной добыче криптовалют стали поступать от российских нефтяников. Как пишет «Коммерсант», их идея заключается в добыче токенов прямо на месторождениях. Питать криптофермы они предложили электроэнергией, полученной с использованием попутного нефтяного газа.

Разворот на 180 градусов

За несколько дней до предложения Анатолия Аксакова о превращении криптодобычи в предпринимательскую деятельность против подобных идей высказался лично пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости». В частности, он выступил против легализации в стране биткоина.

С его слов, необходимого повода для этого нет. Песков добавил, что приравнивание биткоина к деньгам «ничего, кроме вреда» финансовой и экономической системе «принести не может». «Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги», – подытожил Песков.

Пока нет никакой информации, что именно заставило отечественную власть задуматься о легализации майнинга на территории России. До этого 99% всех инициатив чиновников, так или иначе связанных с криптовалютой, были направлены на максимальное закручивание гаек.

Например, в ноябре 2020 г. Минфин выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Альтернативой, а в некоторых случаях и дополнением к тюремному сроку должны были стать немалые штрафы.

В августе 2020 г. Росфинмониторинг озвучил идею по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта с целью их деанонимизации. Более того, ведомство заявило, что прототип такой системы уже разработан и даже опробован в действии. На создание системы Росфинмониторинг попросил 760 млн руб.

Также власти намерены отбирать у россиян их биткоины. Не далее чем в июле 2021 г. российский генпрокурор Игорь Краснов предложил дополнить российское законодательство поправками, разрешающими конфисковывать у граждан их криптовалюту, «ставшую источником дохода от преступлений».

Россиянам не страшны запреты

Несмотря на многочисленные попытки российских властей зарегулировать добычу криптовалюты и не неиллюзорную возможность оказаться в тюрьме, россияне активно наращивают темпы добычи токенов. Как сообщал CNews, по итогам августа 2021 г. Россия заняла третье место в мировом зачете по количеству добытых биткоинов, уступив лишь Казахстану и США.

Россияне намайнинили 11,23% всех биткоинов, добытых в августе 2021 г. Для сравнения, в апреле 2021 г. этот показатель был на уровне 6,8%.

Впереди у России два серьезных конкурента. Мировое первенство удерживают США с долей 35,4%. 18,1% всех добытых биткоинов в августе 2021 г. пришлось на Казахстан. Топ-5 замыкают Канада (9,55%) и Ирландия (4,68%). За ними следуют Малайзия (4,59%), Германия (4,48%) и Иран (3,11%), а все оставшиеся страны делили между собой 9-процентную долю рынка.

Опыт других стран

Власти различных стран мира совершенно по-разному относятся к криптовалютам. К примеру, Президент Белоруссии Александр Лукашенко еще в 2017 г. подписал декрет, позволяющий глажданам владеть монетами, а также обменивать их на белорусскую или иностранную валюту или электронные деньги.

Также рядовые граждане Белоруссии получили возможность дарить и завещать монеты друг другу, равно как и заниматься их майнингом. Более того, согласно декрету, на территории Белоруссии майнинг не считается предпринимательской деятельностью, в связи с чем не облагается налогами. Другими словами, майнинг в Белоруссии официально легализован, а всем тем, кто желает зарабатывать на криптовалюте, теперь полагаются существенные налоговые льготы.

Власти Сингапура пошли еще дальше. С 7 сентября 2021 г. в стране действует закон о легализации биткоина в качестве национального платежного средства. Сами власти даже отрапортовали о приобретении 400 биткоинов.

В Китае, напротив, с 2021 г. введен жесткий запрет на любые действия с криптовалютой. Китайские майнеры моментально перебрались в США и Канаду. Плюс, по мнению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, некоторые из них обосновались еще и в России, что и вызвало резкий скачок потребления энергии в его регионе.