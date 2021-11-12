«Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации

«Ростелеком» потратил 4,5 млрд руб. на консолидацию 100% долей в компании «РТК ЦТ», занимающейся проектами в области госинформатизации. Доли в этой структуре были выкуплены у системного интегратора Inline Technologies и владельцев компании «Локасофт», выступавшей партнером «Ростелекома» по геоинформационным сервисам.

«Ростелеком» консолидировал 100% долю в «РТК ЦТ»

«Ростелеком» через подконтрольную ему компанию «Центр хранения данных» («РТК-ЦОД») консолидировал 100% долей в ООО «РТК ЦТ». Об этом говорится в сообщении «Ростелекома». Сумма сделки по покупке 49,9% доли в «РТК ЦТ» составила 4,5 млрд руб.

Компания «РТК ЦТ» («Ростелеком Цифровые технологии») была создана в 2018 г. Первоначально она называлась «РТК Информационные технологии» («РТК ИТ»). Партнерами «Ростелекома» в этом проекте стали компании стали системный интегратора Inline Tehcnologies Group и компания «Локасофт Интеграция». Ключевым направления деятельности «РТК ЦТ» стало оказание комплексных ИТ-услуг для госорганов.

Кто был партнерами «Ростелекома» в «РТК ЦТ»

При создании «РТК ЦТ» долю 50,1% получила компания «Центр технологий взаимодействия сетей» (ЦТВС), которой «Ростелеком» владеет через «РТК ЦОД». По 24,95% в компании получили «Локасофт Интеграция» и УК«Инлайн Технолоджис групп» (ИТГ, головная структура Inline Technologies Group).

«Ростелеком» потратил 4,5 млрд руб. на консолидацию 100% долей в компании «РТК ЦТ»

На нынешний момент по данным базы «Контур.Фокус», доля ИТГ в «РТК ЦТ» перешла к «РТК ЦОД». Также «РТК ЦОД» стал владельцем «Локасофт Интеграция».

Ранее «Локасофт Интеграция» (бывшее название – «Совзонд Интеграция») принадлежала ЗАО «Старнет». Также «Локасофт Интеграция» владела 40% в ООО «Локасофт» (бывшее название – «Совзонд Центр») и 49% в разработчике геоаналитической платформы «Русгис Технологии». Основным владельцем «Русгис Технологии» является «Ростелеком».

Сейчас 40% доля в «Локасфот» перешла к «Старнет» - прежнему владельцу «Локасофт Интеграция». Оставшиеся 60% в «Локасофт», как и ранее, принадлежат Александру Минееву. В «Русгис Технологии» структуры «Ростелекома» (в частности, «Вестелком») консолидировали 100%. Но сама компания проходит процедуру банкротства. Как пояснили в пресс-службе «Ростелекома», «Локасофт» решил выйти из числа совладельцев «Русгис Технологии», после чего «Ростелеком» стал развивать данное направление самостоятельно внутри группы.

Финансовые показатели «РТК ЦТ»

В 2020 г. выручка «РТК ЦТ» составила 9,4 млрд руб., чистая прибыль – 1,3 млрд руб. По прогнозам «Ростелекома», в 2021 г. выручка «РТК ЦТ» составит 12 млрд руб., рентабельность по показателю OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) – 30%, соотношение чистого долга к показателю OIBDA – 1,4.

Гендиректор «РТК-ЦОД» Павел Каплунов называет причиной консолидации «РТК ЦТ» стремление к повышению операционной и корпоративной гибкости в период подготовки к проведению IPO (первичное размещение акций) компании.

Как «Ростелеком» скупал ЦОДы и привлек для этого ВТБ

«РТК-ЦОД» создана на базе группы компаний Safedata, контроль над которой «Ростелеком» приобрел в 2015 г. за 1,83 млрд руб. В группу входят центры обработки данных (ЦОД) «Москва-I» и «Москва-II». Также группа владела долями в операторе доставки контента Ngenix и крупнейшей в России точки обмена трафиком MSK-IX. В 2017 г. «Ростелеком» выкупил оставшиеся 49,9% в Safedata за 2,255 млрд руб.

В 2019 г. «РТК-ЦОД» приобрела второго по величине (после «Ростелеком») игрока на российском рынке ЦОД – DataLine. Сумма сделки составила 17,5 млрд руб. После этого «Ростелеком» занялся поиском партнера для развития своих облачных сервисов.

В 2020 г. таким партнером стал ВТБ, который выкупил 44,8% долю в «РТК-ЦОД» за 35 млрд руб. Условием сделки стало проведение IPO «РТК-ЦОД» в течение трех лет.