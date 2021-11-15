Главный секрет современного интернета под угрозой раскрытия. Личность создателя биткоина будет разоблачена принудительно

В ближайшее время может быть установлена подлинная личность человека, создавшего биткоин и называющего себя Сатоши Накамото. Им может оказаться австралиец Крейг Райт. Однако есть вероятность, что этот никнейм носят два человека – у Крейга мог быть партнер, с которым он в настоящее время судится. Попытки деанонимизировать Накамото предпринимаются регулярно – журналисты пытались рассекретить его еще в 2014 г., но потерпели неудачу.

Два Сатоши Накамото в одном

В бесконечных обсуждениях на тему, кто же все-таки создал биткоин, совсем скоро может быть поставлена точка. Как пишет The Wall Street Journal, личность «творца» может быть раскрыта в рамках судебного заседания.

Создатель биткоина скрывается под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), и до сих пор никто не знает, кто же это на самом деле такой. В начале 2016 г. австралийский бизнесмен Крейг Райт (Craig Wright) заявил, что биткоин – это исключительно его творение. Он утверждает это и по сей день, однако верить ему никто не спешит.

В 2018 г. Райт получил судебный иск от брата некоего покойного Дэвида Клеймана (David Kleiman), который, как утверждает его семья, работал над биткоином на пару с Райтом. В иске указано, что Райт не только присвоил себе все лавры, но еще и отнял у Клеймана их совместную компанию W&K.

Крейг Райт утверждает, что это именно он создал гигантскую биткоин-империю

Иск против Райта был подан во Флориде (США). Дату судебного заседания издание не приводит.

Известно, что 51-летний на момент публикации материала Крейг Райт однажды уже отказывался от титула создателя биткоина. Это случилось в мае 2016 г., когда после своих обратных заявлений он привлек чересчур пристальное внимание криптосообщества к своей личности.

Как доказать правду

Крейг Райт может за пару минут доказать криптосообществу и всему миру в целом свою причастность к созданию биткоина. Подлинный Сатоши Накамото, кто бы ни стоял за этим никнеймом, располагает кошельком с 1 млн биткоинов в нем (около $65,6 млрд на 15 ноября 2021 г.).

1 млн биткоинов Накамото скопил за первый год работы блокчейна, запущенного в 2008 г. Райту будет достаточно извлечь из этого кошелька хотя бы незначительную долю, чтобы подтвердить свою причастность к созданию первой и самой крупной криптовалюты в мире.

Пока неясно, планирует ли Райт делать это. Пока что его защита намерена лишь доказать непричастность к созданию биткоина Дэвида Клеймана и отсутствие у его родственников каких-либо прав на долю в криптокошельке Накамото. «Мы полагаем, суд не найдет ничего, что указывало бы или регистрировало, что Райт и Клейман были партнерами», – заявил изданию адвокат Райта Андре Риверо (Andrés Rivero).

Если Райт действительно работал над биткоином, то ему самое место в списке Форбс

Противники Райта в суде имеют прямо противоположную точку зрения. Адвокат семьи Клейман Вэл Фридман (Vel Freedman) выразил уверенность в том, что суд найдет доказательства факта существования партнерства.

Согласно общедоступной информации, Накамото создал не только сам биткоин, но и ПО для его добычи. Весной 2011 г. он полностью исчез из интернет-пространства.

Красивую историю превратили в фарс

Попытки деанонимизировать Сатоши Накамото предпринимаются с завидной регулярностью, и перерывы между ними сокращаются по мере роста курса биткоина – самой дорогой криптовалюты в мире. К примеру, в 2008 г. никого не волновало, кто такой Накамото, но спустя всего несколько лет, когда биткоин укрепился, интерес к его персоне все же возник.

Одна из первых попыток рассекретить личность человека, позволившего обогатиться миллионам людей по всему миру, была предпринята в начале 2014 г. В марте этого года эксперты журнала Newsweek сообщили, что им удалось раскрыть эту тайну. По их словам, биткоин создал проживавший на тот момент американском Темпл Сити (Калифорния) некий Дориан Прентис Сатоши Накамото (Dorian Prentice Satoshi Nakamoto). Это полное имя он взял после выпуска из Калифорнийского технического университета, дополнив имя Сатоши Накамото, которым пользовался с рождения.

Сатоши Накамото из Калифорнии

На связь 64-летнего на тот момент калифорнийца с главной криптовалютой мира указала журналистка Newsweer Лиа Гудман (Leah Goodman). Ее расследование длилось всего лишь два месяца.

Со слов корреспондентки, калифорнийский Накамото признал свою роль в создании биткоина, но отказался поддерживать разговор на эту тему, сославшись на то, что более не занимается работой над проектом, и никак с ним не связан. Однако, как выяснилось всего лишь сутки спустя, к криптовалюте он никакого отношения не имел.

Накамото официально заявил о своей непричастности к созданию биткоина в интервью агентству Associated Press. Он добавил, что никогда о не слышал о такой криптовалюте, пока его сын не сообщил ему о звонке журналистки Newsweek за три недели до этого.

На какие данные опиралась Лиа Гудман в своем расследовании, остается загадкой.

Накамото подал в суд на Newsweek за клевету

В августе 2021 г. старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас (Eric Balchunas) высказал свою версию того, кто же на самом деле такой этот Сатоши Накамото. Он утверждал, что этот псевдоним взял себе некий Хэл Финни (Hal Finney). В качестве доказательства своей правоты аналитик привел опубликованное Финни в 1993 г. сообщение на интернет-форуме, в котором тот расписывал технологию работы криптовалютных торговых карт, очень походившую на принцип современных NFT.

Подтвердить или опровергнуть теорию Балчунаса Хэл Финни не может. Он умер еще в 2014 г. в возрасте 58 лет от бокового амиотрофического склероза.

Таким образом, в настоящее время существует как минимум четыре потенциальных Сатоши Накамото – Дориан Прентис, Крейг Райт и покойные Хэл Финни и Дэвид Клейман. Не исключено, что по мере роста курса биткоина, который вплотную подобрался к отметке $70 тыс. (5,026 млн по курсу ЦБ на 15 ноября 2021 г.) их количество продолжит расти.