Таможня со второй попытки не может купить ПО из-за чрезмерной любви к одному вендору

ФТС два раза подряд обвинили в попытке закупить ПО для видеоконференцсвязи заранее известного производителя. ФТС в сентябре 2021 г. опубликовала тендер, который позже был остановлен по жалобе в ФАС. В ноябре он был перезапущен, но на данный момент приостановлен по жалобе той же компании на те же нарушения — формирование ТЗ под решения конкретного производителя. Опрошенные CNews представители рынка ВКС склоняются к тому, что вторая жалоба также справедлива. В то же время, автор этих жалоб — компания, не так давно пойманная на участии в картельном сговоре на ВКС-закупках.

Две жалобы на ФТС

Как выяснил CNews, Федеральная таможенная служба (ФТС) дважды из-за жалоб в ФАС не может закупить ПО для видеоконференцсвязи (ВКС) на 87,2 млн руб. Определение поставщика по первому тендеру было отменено, так как ФТС в техзадании прописала требования под конкретного производителя Vinteo, что было подтверждено решением ФАС.

Новый перезапущенный тендер сейчас приостановлен по жалобе той же компании на то же нарушение. Согласно жалобе, таможня вновь прописывает совокупность требований, подразумевающих исключительно решения Vinteo. При этом жалуется компания, не так давно пойманная на участии в картельном сговоре на рынке ВКС, — ТДЮС.

В разговоре с CNews представители ФТС заверили, что к перезапуску тендера полностью привели документацию в соответствие с требованиями законодательства по требованию антимонопольного органа. Жалобу на перезапущенный тендер ФТС будет готова комментировать только после того, как ее рассмотрит ФАС.

Подробности тендеров

Первый тендер на работы по развитию таможенной системы ВКС и расширению ее функциональных возможностей был опубликован в конце сентября 2021 г. Максимальная цена контракта могла составить 87,2 млн руб. Единственным участником аукциона стала компания «Инлайн технолоджис».

Федеральная таможня дважды пытается закупить ПО для ВКС у заранее известного производителя

При рассмотрении жалобы на эту закупку ФАС установила, что все три организации, к которым заказчик предварительно обратился для определения начальной цены контракта, выразили готовность поставить ПО, соответствующее исключительно требованиям Vinteo Server Standard. Кроме того, в составе заявки единственного реального участника аукциона было представлено аналогичное программное обеспечение, говорится в решении антимонопольного органа. Помимо этого, заказчик не смог представить документы или сведения, которые бы указали на то, что требования в ТЗ соответствуют софту отличному от продукции Vinteo. В этой связи, ФАС согласилась с ТДЮС и выдала заказчику предписание. об устранении нарушений.



ФТС перезапустила тендер 12 ноября 2021 г , а уже 19 ноября ТДЮС подала новую жалобу по тому же поводу. Она будет рассмотрена 25 ноября.

Привела ли ФТС документы в порядок

«Думаю, другим отечественным производителям ВКС, кроме Vinteo, будет затруднительно участвовать в конкурсе с таким ТЗ», — сообщила CNews Надежда Алябьева, директор по маркетингу SPIRIT и VideoMost.

Техническое задание ограничивает участие других поставщиков в пользу Vinteo, говорит еще один из участников ВКС-рынка. По его словам, в составе обеих закупок указаны специализированные видеокарты Nvidia Tesla, которые на текущий момент отсутствуют у дистрибьюторов в России. При этом сроки их поставки в страну выходят за рамки, отведенные в закупках.

«Заказчик подошел к исправлению замечаний ФАС формально, — говорит он. — Он схитрил, не изменив сути — технические требования по SIP/H.323, препятствующие конкуренции, до сих пор не устранены. Еще одна хитрость: срок поставки — до 20 декабря 2021 г. Из-за отсутствия комплектующих у поставщиков выполнить такую поставку может только подрядчик, у которого есть в наличии требуемые видеокарты. При этом в договоре указано, что в случае невыполнения сроков поставки, заказчик будет самостоятельно устанавливать новые сроки для поставщика», — заключает он.

Анонимный источник также обратил внимание на подобное нарушение требований по 44-ФЗ со стороны МЧС. Так, структура МЧС 11 ноября опубликовала тендер на покупку систем ВКС. На данный момент закупка также приостановлена по жалобе научно-технического центра «Штаг» на совокупность требований в пользу Vinteo.