«Почта России» берет напрокат «железо» на 3 миллиарда

«Почта России» планирует взять в лизинг серверного оборудования на 2,9 млрд руб. К закупке планируется более 600 единиц «железа», большинство из них отправятся в московский ЦОД, и небольшая часть — в Сочи. При этом в декабре 2020 г. «Почта» уже закупала серверное оборудование на общую сумму 2,7 млрд руб. Из них 1,8 млрд руб. ушло на «железо» отечественного производства компаний «Аквариус» и Yadro («КНС групп»). Представители «Почты» заявили, что и в этой закупке предпочтение отдадут отечественным решениям.

Большая закупка «Почты»

Как выяснил CNews, «Почта России» берет в лизинг более 600 единиц серверного оборудования на 2,9 млрд руб. для дооснащения центров обработки данных (ЦОД). Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок 25 ноября 2021 г. Заявки на аукцион принимаются до 13 декабря, итоги будут подведены 16 декабря.

Целью закупки выступает развитие, обеспечение бесперебойного функционирования и резервирования бизнес-критических информационных систем «Почты России», говорится в документах. Дооснащение обеспечит функционирование существующих информационных систем госкомпании с учетом растущих потребностей.

«В ЦОДах “Почты России” используется оборудование от разных поставщиков с приоритетом на отечественные решения, — рассказали CNews представители госкомпании. — Мы активно инвестируем в закупку отечественного оборудования. В новом тендере мы также планируем значительный акцент сделать на закупке отечественных решений, в том числе серверов и систем хранения данных». При этом представители «Почты» также отметили, что начали преимущественно закупать отечественное оборудование в декабре 2020 г. CNews писал, что в ходе декабрьской закупки «Почта» приобрела «железо» компании «Аквариус» и Yadro («КНС групп») на 1,8 млрд руб.

Какое оборудование требуется

Согласно техзаданию, «Почте» требуется 653 сервера, две системы хранения данных (СХД), а также восемь плат расширения сетевого коммутатора Huawei. Больше всего серверов (чуть более 500 шт.) отправятся в московский ЦОД и 147 единиц серверного оборудования будет установлено в Сочи.

«Почта России» закупит серверного оборудования на 2,7 млрд руб.

ИЗ документов следует, что в каждом процессоре должно быть не менее 24 ядер, а их частота должна быть не менее 2,2 ГГц (в трех из четырех серверах — 2,4 ГГц). Между собой серверы отличаются объемом оперативной памяти (от 1636 до 384 ГБ), числом и объемом дисков постоянной памяти и т. д. Все серверы должны поддерживать ОС Microsoft Windows Server, CentOS Linux, SUSE Linux Enterprise Server и VMware ESXi.

Конкретные вендоры техники в техзадании не указаны. По условиям договора, вся техника будет передана «Почте России» в лизинг (финансовую аренду) на условиях поэтапных платежей в течение 60 месяцев, в размере 1,67% от общей суммы ежемесячно.

Прошлогодняя закупка «Почты»

В декабре 2020 г. также для развития своего дата-центра «Почта России» приобрела в лизинг серверного оборудования на 2,7 млрд руб. В октябре 2020 г. под давлением властей «Почта» наряду с еще 51 госкомпанией должна была до конца 2020 г. экстренно перейти на российское ПО. Поэтому в техназаднии вышеупомянутого тендера было указано, что 70% средств на закупку должно прийтись на российскую технику.

Тогда, как указано выше, госкомпания закупила отечественное серверное оборудование производства компаний «Аквариус» и Yadro на общую сумму 1,8 млрд руб. Безальтернативным поставщиком серверного оборудования стала «Государственная транспортная лизинговая компания», а ее поставщиком в этом проекте(тоже безальтернативно) — компания «Технопром».

«Почта России» заказала четыре СХД, 72 оптических коммутатора, 9 гиперконвергентных вычислительных платформ, 22 коммутатора двух типов и 709 серверов пяти типов. Технические требования к оборудованию схожи с теми, что прописаны в техзадании к новому тендеру.