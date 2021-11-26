Росгвардия отстояла свои аппетиты и получит 3,8 миллиарда на обработку больших данных

Росгвардия отстояла свои запросы на финансирование создания автоматизированной системы контроля оборота огнестрельного оружия и управления охранными услугами на основе технологий больших данных. На эти цели будет выделено 3,8 млрд руб., в четыре раза больше, чем планировалось ранее. Система создается в рамках реализация поручения Владимира Путина.

3,8 млрд руб. на ИТ-систему Росгвардии

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) в 2021-2024 гг. получит из федерального бюджета 3 млрд руб. на создание информационной системы и информационно-технологической инфраструктуры по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами. Это следует из паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика», имеющегося в распоряжении CNews.

В 2019-2020 гг. на создание указанной системы должно было быть выделено 800 млн руб. То есть всего за период 2019-2024 гг. на создание системы будет направлено 3,8 млрд руб.

Система должна быть создана на базе отечественных технологий. С ее помощью предполагается создание электронных сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Росгвардия отстояла свои запросы на финансирование системы контроля огнестрельного оружия и управления охранными услугами на основе больших данных





Идея создания данной системы появилась в конце 2018 г., когда после инцидента в Керченском политехническом колледже в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек. После этого, как следует из материалов «Цифровой экономики», Президент России Владимир Путин подписал два поручения об организации единого информационного пространства для участников оборота оружия, обеспечивающего возможность электронного взаимодействия по учету оборота оружия, в том числе в части осуществления контроля производства, хранения, перемещения, купли-продажи и утилизации оружия.

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Тогда же межведомственная комиссия при Совете Безопасности приняла решение включить в формировавшуюся в тот период времени первую редакцию федерального проекта «Информационная безопасность» (также входит в состав нацпрограммы «Цифровая экономика») три ИТ-проекта Росгвардии.

На разработку систем управления охранными услугами предлагалось выделить 3,365 млрд руб. Система должна были учитывать современные требования информационной безопасности и работать на базе отечественного программного обеспечения.

На создание отечественной защищенной программно-аппаратной платформы для обработки больших данных массивов данных предлагалось выделить 3 млрд руб. На базе данной платформы должен быть реализован пилотный проект по модернизации существующей системы информационного обеспечения централизованного учета оружия и контроля за соблюдением законодательства в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности.

Еще 25 млн руб. предлагалось выделить на создание информационного ресурса, предоставляющего физическим и юридическим лицам дистанционный доступ к сервисам оказания охранных услуг. То есть всего три ИТ-проекта Росгвардии потребовали бы затрат из федерального бюджета на сумму 6,41 млрд руб.

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Однако эти запросы не были удовлетворены. Но идея же создания Росгвардией информационной системы по контролю за оборотом оружия и управления охранными услугами была в 2019 г. была включена в другой федпроект – ЦГУ. На эти цели в период до 2024 г. планировалось выделить значительно меньший объем средств – 940 млн руб. (почти в семь раз меньше, чем хотел Совет безопасности).

Исходя же из нынешней редакции федпроекта ЦГУ получается, что Росгвардия получит на создание своей системы в четыре раза больше денег, чем планировалось ранее. Впрочем, это все равно более чем в полтора раньше меньше, чем первоначально хотел выделить Совет безопасности.

Подрядчики Росгвардии: НИИ «Восход» и AT-Consulting

Основным подрядчиком по созданию специального программного обеспечения (СПО) Государственной информационной системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами на базе отечественных технологий для обработки больших массивов данных (ГИС ФПКО) является государственный НИИ «Восход». Согласно сведениям, размещенным на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, первый контракт с НИИ «Восход» на данную тему был заключен в 2019 г.

Контракт предполагал оказание услуг по техническому проектированию и разработке первой очереди СПО ГИС ФПКО, сумма контракта составляла 219 млн руб. В 2020 г. был заключен второй контракт на сумму 320 млн руб. Он предполагал завершение разработки и проведение предварительных испытаний СПО ГИС ФПКО. Еще один контракт на сумму 319 млн руб. был заключен осенью 2021 г., он предполагает разработку СПО четвертой очереди и подготовку ГИС ФПКО к вводу в эксплуатацию.

То есть всего НИИ «Восход» заключил с Росгвардией контрактов на сумму 858 млн руб. Также в 2021 г. контракт на сопровождение эксплуатации системы был заключен с компанией AT-Consulting (юридическое лицо – «Эдвансед трансформейшн консалтинг) на сумму 171 млн руб. Отметим, что AT-Consulting известна как активный поставщик другого силового ведомства – Министерства внутренних дел. Контракты с ИТ-подрядчиками Росгвардии заключает госпредприятие «Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии».

Чего ждать от ИТ-системы Росгвардии

В результате создания ГИС ФПКО будут достигнуты следующие результаты: осуществлен переход по ряду государственных услуг, оказываемых Росгвардией, на реестровую модель их предоставления; внедрение электронных разрешительных документов на базе специальных электронных карт, исключающих их подделку; совершенствование управления охранной деятельностью с целью повышения максимально быстрого реагирования на тревожные извещения, получаемые при охране имущества физических и юридических лиц; координация деятельности подразделений вневедомственной охраны в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности; внедрение электронного документооборота при подаче заявлений и заключений договоров на предоставление охранных услуг.

Благодаря новой системе электронные разрешительные документы нового поколения получат 4 млн владельцев оружия. А цифровые решения по охране будут востребованы в 1,3 млн местах проживания и хранения личного имущества граждан и объектов различных форм собственности.

По планам, в 2020 г. должны было быть осуществлено техническое проектирование информационной системы и разработка специального программного обеспечения первой – третьей очередей. Также должна была произведена поставка серверного оборудования и технических средств информационной безопасности для пилотного участка. В 2021 г. должна быть осуществлена пилотная эксплуатация разработанного СПО и поставка оборудования для развертывания инфраструктуры первой очереди.

В 2022 г., по итогам пилотной эксплуатации, будет осуществлена доработка СПО. Также планируется осуществить сертификацию разработанного программного обеспечения, предварительные ведомственные испытания, поставку оборудования для развертывания инфраструктуры системы второй очереди, аттестацию и введение в эксплуатацию информационной системы. К 2023 г. должно состояться внедрение во всех регионах решений, апробированных на пилотном участке. К 2024 г. должно быть обеспечено полнофункциональное функционирование системы.

На территории России будут развернуты серверные мощности, достаточные для полнофункциональной работы информационной системы. Системы информационной безопасности будут развернуты в соответствии с требования государственных регуляторов, а подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны Войск национальной гвардии получат необходимое оборудование.