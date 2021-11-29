Разработчики процессоров «Байкал» переносят их выпуск в Россию

Разработчик процессоров «Байкал» протестирует их корпусирование в Калининградской области. В дальнейшем компания может начать производить в России корпусы для микросхем. По мнению экспертов, это может помочь снизить затраты и риски, связанные с нарушением цепочек поставок компонентов в Россию.

Сборка в России

Компания «Байкал электроникс», разработчик линейки отечественных процессоров «Байкал» собирается корпусировать их (устанавливать микросхемы в корпусы) в России. Компания протестирует данный технологический процесс на мощностях российского инвестиционно-промышленного холдинга GS Group в Калининградской области, пишет РБК.

По словам гендиректора «Байкал электроникс» Андрея Евдокимова, рассматриваемый процесс можно перенести на территорию страны и тем самым большую часть его добавочной стоимости формировать внутри России. Сейчас микросхемы для «Байкалов» производятся на тайваньской фабрике TSMC, их корпусирование также проводится на иностранных фабриках.

На данный момент проект находится на стадии эксперимента и отработки технологии. Поэтому пока разработчики не называют объем продукции, корпусирование которой планируется на территории страны. Впоследствии «Байкал электроникс» рассматривает возможность переноса в Россию производства корпусов для процессоров.

Какие плюсы

В «Байкал электроникс» рассчитывают, что корпусирование на территории России будет обходиться компании дешевле, чем на зарубежных фабриках. Так, процесс корпусирования и сборки микросхем (коммутации) могут определять до 50% стоимости производства, рассказал РБК Иван Покровский, исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

«Байкал электроникс» планирует собирать процессоры в России

«Кроме того, этот процесс часто становится узким местом, когда нужно сократить сроки поставок. Поэтому проект сотрудничества “Байкала” с GS важен и с точки зрения экономики и повышения устойчивости цепочки производства. Это хороший пример для других российских разработчиков микросхем поэтапной локализации производства», — говорит он.

С Покровским согласен и замгендиректора по маркетингу МЦСТ, гендиректор консорциума «Отечественные микропроцессоры и платформы» Константин Трушкин. При этом, по его мнению, риски в цепочке поставок можно снизить только локализацией целых этапов производства, а именно — производством корпусов и микросхем.

Гендиректор «Байкал электроникс» отмечает, что сроки поставок компонентов серьезно увеличились и по некоторым ключевым позициям логистика от производителя до сборщика выросла до 15 месяцев, при стандартном сроке поставки в три-четыре недели. При этом он прогнозирует, что пик кризиса из-за дефицита полупроводников еще впереди, и компаниям стоит готовиться к дальнейшему росту цен и еще большему дефициту всех базовых компонентов.

Производство техники на «Эльбрусах» и «Байкалах» в России

В ноябре 2021 г. в Арзамасе было запущено первое производство техники на «Эльбрусах» и «Байкалах» полного цикла по модели ODM. Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Рикор электроникс» открыл в Нижегородской области производственный комплекс по выпуску серверов, серверных платформ, систем хранения данных и комплектующих к ним, а также ноутбуков и планшетов.

Мощность производства достигнет 1 млн единиц продукции в год. Инвестиции в проект составили 3,2 млрд руб. В планах «Рикора» выпуск серверов и серверных платформы на процессорах Intel, AMD, а также на российских Bikal-S и «Эльбрус-8СВ». Также «Рикор» планирует выпускать ноутбуки на Intel и планшеты на отечественном процессоре «Скиф» зеленоградского научно-производственного центра «Элвис».

