ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом».

Подтвердили выступление с докладом:

Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;

Андрей Никитин, продуктовый менеджер, SberCloud;

Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»;

Евгений Пухов, технический консультант, Commvault;

Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;

Олег Лебедев, руководитель отдела развития оператора-интегратора «ОБИТ»;

Андрей Минаев, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности, «Фольксваген Груп Рус»;

Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса, Oracle в России и СНГ;

Павел Кутаков, архитектор облачных решений, Huawei;

Константин Морозов, руководитель управления развития информационных систем, «ВТБ Лизинг»;

Виталий Кузьмичев, технический директор продукта AB Data Systems;

Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group.



Вопросы к обсуждению:

ИТ и бизнес

Какие инфраструктурные проблемы возникают в компании?

Как выявить наиболее проблемные участки?

Как определить оптимальные пути оптимизации?

Что делать с устаревшими решениями?

Когда CAPEX выгоднее, чем OPEX?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы:

Какие работы нельзя отдавать на аутсорсинг?

Преимущества и недостатки различных моделей аутсорсинга.

Почему заказчики развивают инсорсинг?

Аутсорсинг vs Инсорсинг: кто кого?

Как организовать работу комбинированных команд?

Технологии оптимизации:

Аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры: что предлагает рынок?

Когда собственный ЦОД выгоднее облака?

Как правильно рассчитать затраты на Open Source продукты?

VDI как способ снижения затрат.

Роботизация Service Desk.

Как сократить расходы на корпоративную связь?

Как избежать лишних расходов на офисную печать?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.