ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабряОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря
2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом».
Подтвердили выступление с докладом:
Руслан Верещагин, CIO, S7 Group;
Андрей Никитин, продуктовый менеджер, SberCloud;
Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»;
Евгений Пухов, технический консультант, Commvault;
Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;
Олег Лебедев, руководитель отдела развития оператора-интегратора «ОБИТ»;
Андрей Минаев, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности, «Фольксваген Груп Рус»;
Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса, Oracle в России и СНГ;
Павел Кутаков, архитектор облачных решений, Huawei;
Константин Морозов, руководитель управления развития информационных систем, «ВТБ Лизинг»;
Виталий Кузьмичев, технический директор продукта AB Data Systems;
Евгений Горохов, сооснователь M1Cloud, управляющий директор Stack Group.
Вопросы к обсуждению:
ИТ и бизнес
- Какие инфраструктурные проблемы возникают в компании?
- Как выявить наиболее проблемные участки?
- Как определить оптимальные пути оптимизации?
- Что делать с устаревшими решениями?
- Когда CAPEX выгоднее, чем OPEX?
Аутсорсинг VS собственные ресурсы:
- Какие работы нельзя отдавать на аутсорсинг?
- Преимущества и недостатки различных моделей аутсорсинга.
- Почему заказчики развивают инсорсинг?
- Аутсорсинг vs Инсорсинг: кто кого?
- Как организовать работу комбинированных команд?
Технологии оптимизации:
- Аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры: что предлагает рынок?
- Когда собственный ЦОД выгоднее облака?
- Как правильно рассчитать затраты на Open Source продукты?
- VDI как способ снижения затрат.
- Роботизация Service Desk.
- Как сократить расходы на корпоративную связь?
- Как избежать лишних расходов на офисную печать?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.