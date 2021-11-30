«Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов

«Делимобиль» занялся активным развитием своего оффлайн-направления – SMM – заключающегося в обслуживании и мойке каршеринговых авто. В том числе «Делимобиль» приобрел трех подрядчиков SMM за общую сумму 150 млн руб. Продавцом выступил предприниматель Иван Демин, начинавший свой бизнес с услуг по обклейке каршеринговых авто.

Оффлайн-бизнес «Делимобиль»

Каршеринговый сервис «Делимобиль» решил развивать оффлайн-направление по обслуживанию своего автопарка – Smart Mobility Management (SMM). Об этом говорится в инвестиционной проспекте «Делимобиль», опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) в процессе подготовки IPO (первичного размещения акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже.

В рамках SMM оказываются разнообразные услуги: ремонт, мытье, шиномонтаж, эксплуатация и заправка авто. Данное направление обслуживает весь автопарк «Делимобиль», состоящий из 18 тыс. авто 15 различных марок.

За счет SMM уменьшается время простоя автомашин каршеринга и время поиска свободной машины клиентом, что, в свою очередь, увеличивает время полезной работы авто на 90%. Благодаря SMM средняя стоимость обслуживания одного автомобиля «Делимобиль» сократилось с 207 тыс. руб. в 2019 г. до 129 тыс. руб. в 2020 г.

«Делимобиль» купил компании, занятые обслуживанием и мойкой каршеринговых авто

Правда, за первое полугодие 2021 г данный показатель, наоборот, вырос с 52 тыс. руб. в аналогичный период 2020 г. до 70 тыс. руб. Но это связано с тем, что из-за пандемии короновируса в первом полугодии 2020 г. работы каршеринговых сервисов в российских городах была приостановлена и, соответственно, сократилось число машин, нуждающихся в ремонте.

Как Delimobil продавал и покупал SMM

Для развития данного направления «Делимобиль» в 2017 г. создал отдельную компанию – ООО СММ («Смарт Мобилити Менеджмент»). В 2018 г. она за 750 млн руб. была продана основному акционеру «Делимобиль» - люксембургской фирме Mikro Fund. Ей, через цепочку компаний Mikro Kapital Group и Mikro capital, владеет основатель «Делимобиля», итальянский инвестор Винченцо Трани (Vincenzo Trani).

Весной 2021 г. в рамках подготовки к проведению IPO головная структура «Делимобль» люксембургская Delimobil Holdings приобрела у структур Трани основные операционные компании сервиса: «Каршеринг Руссия» (работает под брендом «Делимобиль»), «Энитайм» (работает под брендом Anytime Prime) и СММ. В обмен на эти актив была проведена допэмиссия акций Delimobil Holdings, увеличившая его уставной капитал с 5 млн до 100 млн акций.

Мобильная платформа Guido

В СММ работает 600 сотрудников, из них 355 оформлены на полный рабочий день. СММ непосредственно оказывает услуги в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, в остальных городах присутствия «Делимобиль» компания берет подрядчиков.

СММ работает через отдельную платформу – Guido. Соответствующее мобильное приложение доступно только для сотрудников сервиса. Платформа имеет 500 активных пользователей в день, оказывает 30 различных сервисов и обрабатывает в день 11 тыс. заказов. В перспективе услуги СММ будут предложены и третьим лицам - небольшим компаниям, которым затратно самостоятельно обслуживать принадлежащие им автопарки.

Покупка подрядчиков SMM

СММ также провела несколько сделок по слияниям-поглощениям. В 2020 г. была приобретена 40% доля в ООО «КаршайнРуссия» и получила опцион типа Call на выкуп еще 25% в данной компании. Опцион не был реализован, вместо этого был заключен опцион типа out, обязывающий SMM выкупить покупку оставшихся 60% в «КаршайнРуссия» за 119,5 млн руб. Этот опцион был реализован в сентябре 2021 г.

Также в апреле 2021 г СММ купила 30% в ООО «Пролив Плюс». Одновременно был заключен опцион типа Call на покупку еще 21% в данной компании. Этот опцион не был реализован. Вместо этого был заключен опцион типа Put, обязывающий СММ выкупить оставшиеся 70% в «Пролив плюс» за 27,9 млн руб. Этот опцион был реализован в июле 2021 г.

Кроме того, в июле 2021 г. СММ получила опцион типа Put, обязывающий приобрести 90% долю в созданной за несколько месяц до этого ООО «Каршайнмойка». Эта компания должна организовать сеть моек для машин «Делимобиля». В сентябре 2021 г. данный опцион был реализован за символическую сумму – 14,4 тыс. руб. То есть всего за 2021 г. СММ осуществила три сделки на общую сумму 147,4 млн руб.

Кто стоял за подрядчиками СММ

Отметим, что все три компании имеют общих сооснователей - Вячеслава Захожего и Ивана Демина. Согласно данным базы «Контур.Фокус», Вячеслав Захожий имел 60% доли в компаниях «КаршайнРуссия» и «Пролив Плюс», также он остается владельцем 10% доли в «Каршайнмойка». Кроме того, Захожий был гендиректором в ныне ликвидированном юридическом лице «Каршеринг Раша», созданным бывшим гендиректором «Делимобиль» Станиславом Грошовым.

Иван Демин имел 40% доли в «КаршайнРуссия» и «Пролив Плюс», также ему принадлежало 22% в «Каршайнмойка». Как объяснил CNews источник на рынке каршеринга, Демин получил известность, в первую очередь, как основатель компании «Стайлдт+», занимающейся обклейкой машин для «Делимобиля» и других игроков на московском рынке.

Представители «Делимобиля» пояснили CNews, что в процессе подготовки к IPO компания решили выкупить своих основных подрядчиков по направлению SMM, так как для компании удобнее иметь их в рамках одного холдинга.