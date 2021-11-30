Две трети ИТ-специалистов готовы бежать из России

Больше половины всех российских ИТ-специалистов хотят уехать из России и работать на иностранную компанию. Таковых набралось 60%. Больше всего россиян хотят уехать в США, Германию и Канаду. При этом 68% работников готовы работать на зарубежную компанию, не имеющую представительства в России.

ИТ-шники не хотят работать в России

Большинство россиян, в той или иной степени связанных со сферой информационных технологий, готовы удаленно работать на иностранные ИТ-компании без представительства в России. Таковых, согласно исследованию консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), набралось 80%. Опрос проводился при участии глобального альянса рекрутинговых сайтов The Network российского портала HeadHunter. В нем приняло участие 10 тыс. человек.

Все эти люди готовы устроиться на работу в компанию, зарегистрированную в США и Германии. Также их очень интересуют работодатели из Канады.

Велика среди российских ИТ-специалистов и доля тех, кто готов незамедлительно собрать вещи и ухать из России, чтобы работать на компанию в той стране, где у нее есть офис. Среди респондентов готовность к такому переезду изъявили 60%. В числе самых популярных направлений, как и в случае с ценителями «удаленки» - Германия, Канада и США.

Променять Россию на другую страну мира отечественные ИТ-шники готовы без раздумий

С одной стороны, больше половины отечественных ИТ-специалистов готовы оставить Россию, чтобы трудиться на иностранную компанию и платить налоги в другой стране. С другой стороны, в 2018 г. этот показатель был заметно выше – 65% против 60% в 2021 г. С чем связано его снижение, исследователи не сообщают.

Работники ИТ-сферы ищут, где лучше

Российские ИТ-специалисты мечтают о переезде в другую страну чаще, их коллеги из других государств. В целом по миру доля таких работников ИТ-отрасли составляет 55%, хотя тремя годами ранее таковых было 67%. В то же время 68% опрошенных не возражают против удаленной работы на иностранного работодателя, даже если у него нет офиса в их стране.

За свое рабочее место, как и за возможность проживания в родной стране, российские ИТ-работники тоже не держатся. 78% участников опроса заявили, что планируют сменить работодателя через два-три года. 43% респондентов уже сейчас ищут новое место работы. В мире эти показатели составляют 73% и 40% соответственно.

Большинство ИТ-специалистов в мировом масштабе (95%) отдают предпочтение вакансиям с возможностью удаленной работы. 75% опрошенных заявили, что им также важен гибкий график, чтобы они могли работать в удобное для них время.

В России лишь 31% ИТ-работников не приемлют работу в офисе и хотят работать исключительно удаленно. 78% участвовавших в опросе россиян положительно высказались о гибком графике.

Основные причины миграции специалистов

Самый главный стимул для российских ИТ-специалистов сменить работу и даже место жительства, как выяснили специалисты компании BCG – это возможность карьерного роста. О своем нежелании годами сидеть на одной должности заявили 62% опрошенных. Другими словами, если нынешний работодатель не позволяет им расти и развиваться в своей сфере, они просто меняют работодателя.

Если российский работодатель не ценит своего ИТ-сотрудника, он найдет другую работу в новой стране

На втором месте находятся негативные ожидания от нынешней работы. 48% российских респондентов считают, что в скором будущем им могут снизить зарплату или другим способом ухудшить условия работы, поэтому и не возражают против смены компании.

Третье место занимает неудовлетворенность недооценкой труда со стороны руководства. Этот фактор станет причиной сменить место работы для 47% ИТ-специалистов из России.

Мировые тренды россиянам совершенно неинтересны

Опрос BCG, The Network и HeadHunter проводился во всем мире. В глобальном масштабе 61% опрошенных заявили, что при выборе места работы они будут обращать внимание на вопросы многообразия и инклюзивности. Это означает, что они будут смотреть на соотношение мужчин и женщин в коллективе, а также на общее количество в нем представителей различных наций и рас. Половина (50%) всех опрошенных отметили, что откажутся от вакансии, если их мнение по данному вопросу не будет совпадать с политикой компании.

Российских ИТ-специалистов в большинстве своем, как выяснилось, совершенно не волнуют вопросы инклюзивности и многообразия. Лишь 23% из них обращают на это внимание, и только 20% будут учитывать данный параметр во время принятия предложения о работе. «Экологичность» компании тоже не является для россиян приоритетом при выборе работодателя – этот момент будет интересовать лишь 20% отечественных ИТ-работников.

Массовый побег из России

Как показывает практика, многие россияне, занятые в сфере информационных технологий, используют любые возможности, чтобы уехать из России. Еще летом 2020 г. президент InfoWatch Наталья Касперская спрогнозировала массовую эмиграцию ИТ-специалистов в ближайшие два года. По ее совместной с главой «Руссофта» Валентином Макаровым оценке, это напрямую связано с ухудшением экономической обстановки в стране.

В своем прогнозе, направленном российскому премьеру Михаилу Мишустину, Касперская и Макаров отметили, что до конца 2021 г. из России могут уехать от 10 тыс. до 15 тыс. специалистов в области информационных технологий. Косвенно это подтвердилось уже в феврале 2021 г.

Как сообщал CNews, Минцифры подсчитало, что в России на февраль 2021 г. не хватало от 500 тыс. до 1 млн специалистов в различных сферах информационных технологий. Плюс аналитики министерства подчеркнули, что в российских вузах недостаточно бюджетных мест на ИТ-специальности – их всего 80 тыс.

В списке причин, по которым, по мнению Минцифры, российские ИТ-работники бегут из России, оказалась зарплата. В России они получают меньше денег, чем могли бы зарабатывать за рубежом. Насколько вырос или, наоборот, сократился дефицит кадров в российской ИТ-сфере к концу 2021 г., Минцифры не сообщает.