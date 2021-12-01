Google уволил трех программистов за следование корпоративному принципу «не будь злом»

Корпорация Google стала фигурантом дела об принудительном увольнении трех своих бывших программистов. Они утверждают, что компания лишила их работы в отместку за соблюдение ими принципа корпорации «Не будь злом», который она сама же и нарушила, и требуют с нее денежной компенсации. Корпорация и раньше под разными предлогами выгоняла сотрудников, пытавшихся следовать данному принципу.

Программисты требуют справедливости

Трое бывших сотрудников Google подали в суд на компанию, утверждая, что девиз Google «Не будь злом» представляет собой не просто девиз, а полноценное договорное обязательство, которое технологический гигант нарушил. Как пишет вашингтонское издание National Publiс Radio (NPR), в суд обратились бывшие программисты Google Ребекка Риверс (Rebecca Rivers), Софи Уолдман (Sophie Waldman) и Пол Дюк (Paul Duke).

Со слов истцов, при приеме на работу каждый из них поставил свою подпись под кодексом поведения в компании, один из пунктов которого звучал как «Не будь злом» (Don’t be evil). На протяжении многих лет эта фраза считалась своего рода неофициальным, но при этом всемирно известным девизом и принципом Google.

Многие экс-работники Google считают корпорацию воплощением зла

Истцы утверждают, что они думали, что ведут себя в соответствии с этим принципом, когда призывали сотрудников Google к протестам против этически неоднозначных проектов, над которыми их заставляло работать руководство. В качестве примера таких проектов они привели работу на Погранично-таможенную службу США (Customs and Border Protection) при администрации бывшего американского президента Дональда Трампа (Donald Trump). Сотрудники корпорации распространили петицию, призывающую Google публично отказаться от сотрудничества с этим подразделением Министерства внутренней безопасности США.

Неправдоподобные причины увольнения

Кадровый отдел Google «попросил» Дюка, Уолдман и Риверс покинуть офис и поискать работу в другой компании в ноябре 2019 г. Их уволили за «явные и неоднократные нарушения» политики безопасности компании.

Софи Уолдман (слева) и Ребекка Риверс

На тот момент, как пишет NPR, работы лишились четыре разработчика – к перечисленным трем против своей воли присоединился и Лоуренс Берланд (Laurence Berland). По данным The Guardian, на деле вместе с ними была уволена еще и Кэтрин Спирс (Kathryn Spiers). Оба ушли по причине нарушения политики безопасности Google.

Берланда также обвинили, что он якобы тайно просматривал календари других сотрудников компании. Тем не менее, ни он, ни Спирс участвовать в коллективном иске не стали.

Лоуренс Берланд

В иске, поданном в Верховный суд округа Санта-Клара (США) 29 ноября 2021 г., Риверс, Уолдман и Дюк утверждают, что им полагается денежная компенсация. Они уверены, что корпорация отомстила им за то, что они пытались привлечь внимание к «злу» со стороны Google, о чем они прямым текстом написали в исковом заявлении.

Все решат присяжные

Представители Google никак не отреагировали на данный судебный иск. По мнению экспертов NPR, убедить присяжных в том, что именно является «злом», может оказаться нелегкой задачей.

Однако адвокат истцов Лори Берджесс (Laurie Burgess), похоже, не сомневается в высокой вероятности победы. Она заявила, что подобный иск мало чем отличается от других дел, регулярно рассматриваемых судами.

Кодекс поведения Google, размещенный на сайте холдинга Alphabet

Принцип «Не будь злом» часто приписывают Полу Бухейту (Paul Buchheit) и Амиту Пателю (Amit Patel), входившим в число самых первых сотрудникам Google. В книге «Планета Google» (Planet Google), написанной в 2008 г. Рендаллом Строссом (Randall Stross) утверждается, что данная фраза была написана на каждой белой доске в компании в первые годы ее существования.

В 2018 г. Google удалила фразу «Не будь злом» из своего кодекса поведения. Однако в его актуальной на 1 декабря 2021 г. редакции от 25 сентября 2020 г. она присутствует. Что послужило причиной ее возвращения, и когда именно она была добавлена в кодекс, остается неизвестным.

Почему разработчики борются с Google

По данным NPR, Дюк, Уолдман и Риверс решили подать свой иск на фоне всплеска активности сотрудников технологических компаний. Работники Apple, Facebook, Netflix и Amazon в последнее время нередко выступают против решений своего руководства и против плохих условий труда. Также они начинают объединяться в профсоюзы. Например, в начале 2021 г. группа сотрудников Google сформировала профсоюз по вопросам сексуальных домогательств, сотрудничества с Пентагоном и обращение с многочисленными временными сотрудниками. Таких работников Google, как выяснилось, не особо ценит. В сентябре 2021 г. CNews писал, что корпорация сознательно платила временным работникам меньше денег, нежели сотрудникам в штате, выполняющим ту же работу. Это длилось годами и затронуло десятки тысяч людей по всему миру. Согласно предварительным подсчетам, компания задолжала таким сотрудникам около $100 млн.

Действия Google нередко вызывают споры и осуждения

Фактом выдворения Дюка, Уолдман и Риверс из стен Google заинтересовался Национальный совет по трудовым отношениям США (National Labor Relations Board, NLRB). Как сообщал CNews, эта же организация в начале декабря 2020 г. пролила свет на подробности увольнения Лоуренса Берланда и Кэтрин Спирс.

Как Google избавляется от «мешающих» ей сотрудников

Google стремится под самыми разными предлогами уволить своих сотрудников, протестующих против воли руководства. Летом 2017 г. с преследованиями со стороны работодателя столкнулась Мередит Уиттакер (Meredith Whittaker), занимавшая на тот момент должность программного менеджера. Она организовала протест против проекта Dragonfly, стартовавшего в 2017 г. и представлявшего собой особую версию поисковика Google для Китая, напичканную различными средствами для цензуры.

Непосредственное руководство Уиттакер после проведения ею протестов прямым текстом сообщило ей, что ее роль в компании теперь «резко изменится». Ее коллеге Клэр Степлтон (Claire Stapleton), также помогавшей с организацией протестов в Google, тоже сообщили, что она будет понижена в должности. Вместе с ними из-за своего негативного отношения к Dragonfly пострадал и бывший глава службы международных отношений Google Росс ЛаЖенесс (Ross LaJeunesse). Свой пост он покинул в мае 2019 г., и, по его словам, руководство компании «попросило» его уйти. По словам ЛаЖенесса, официальной причиной его увольнения стало закрытие его должности в связи с некой реструктуризацией.