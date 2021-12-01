«Мегафону», «Билайну» и «Ростелекому» дали частоты для 5G. Но не те, которые им нужны

Госкомиссия по радиочастотам выделила совместному предприятию «Вымпелкома», «Ростелекома» и «Мегафона» частоты в диапазоне 4,4–4,99 ГГц с целью тестирования технологии 5G. Данный диапазон станет альтернативой для диапазона 3,4–3,8 ГГц, частоты в котором в России недоступны из-за позиции силовых структур.

5G-частоты для СП «Билайна», «Мегафона» и «Ростелекома»

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила компании «Новые цифровые решения» (НЦР) частоты в диапазонах 4,4–4,555 ГГц и 4,633–4,99 ГГц для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием технологии пятого поколения сотовой связи (5G).

Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованного Минцифры. В то же время ГКРЧ отказалась выделять НЦР частоты в диапазоне 4,555–4,63 ГГц и 4,99–5 ГГц.

Как операторы создавали СП для поиска 5G-частот

Компания НЦР была создана «Мегафоном» и «Ростелеком» для совместного строительства сетей 5G. Первоначально «Мегафон» и «Ростелеком» хотели построить единую сеть 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, предоставив остальным игрокам возможность работать на этих частотах в качестве виртуального оператора.

ГКРЧ выделила СП «Вымпелкома», «Ростелекома» и «Мегафона» частоты в диапазоне 4,4–4,99 ГГц и отказалась выделять в востребованных ими диапазонах 4,555–4,63 ГГц и 4,99–5 ГГц

Против такой идеи выступили два других игрока сотового рынка–«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мобильные телесистемы» (МТС). Против были и в Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В конце 2019 г. «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» достигли предварительного соглашения о созданию в равных долях совместного предприятия (СП), которое занялось бы поиском частот для 5G, не оказывая при этом услуг связи.

СП в новом формате было создано лишь летом 2021 г., и в него не вошел оператор МТС. Базой для СП стала компания НЦР, оно займется исследованием электромагнитной совместимости, проведением исследований возможности использования радиочастот для сетей 5G и мероприятиями по высвобождению радиочастотного спектра для сетей 5G. ФАС поставило условием одобрением соглашения о создании СП обеспечение равного доступа к высвобождаемому спектру для всех участников рынка сотовой связи.

Проблема с 5G-частотами в России

Параллельно возникли проблемы и с доступностью частот для 5G. Силовые ведомствам – Минобороны и Федеральная служба охраны (ФСО) – выступили против использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для сетей 5G, так как он используется указанными ведомствами для спутниковой связи.

В то же время частоты в диапазоне от 1 ГГц до 6 ГГц необходимы для запуска сетей 5G в крупных городах. В мире наиболее перспективным являются как раз диапазон 3,4–3,8 ГГц. В качестве альтернативы операторам был предложен диапазон 4,4–4,99 ГГц. Но в этом диапазоне будет меньше абонентских устройств, кроме того, его сложно будет использовать на приграничных территориях, так как в соседних странах эти частоты используются военными.

Сейчас ГКРЧ открыла возможность для тестирования данного диапазона. Правда, как уже отмечалось, НЦР получила не весь диапазон полностью (его ширина–590 МГц), а два участка общий шириной 512 МГц.

В «Вымпелкоме» приветствовали выделение частот НЦР для исследования диапазона 4,4-4,99 ГГц, добавив, что считают необходимым проведение подобных исследований и в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. В «Мегафоне» сообщили, что исследование диапазона 4,4–4,99 ГГц позволит избежать ситуации, при которой частоты могут оказаться непригодными для практического применения.

Представители «Ростелекома» добавили, что к настоящему моменту НЦР изучила еще один диапазон частот, пригодный для 5G - 24,45-27,5 ГГц, и ГКРЧ приняла к сведению проект программы проведения организационно-технических мероприятий по высвобождению данной полосы. «Вместе с тем, использование радиочастотного спектра выше 3,8 ГГц требует значительно большего объема инвестиций со стороны операторов в строительство сетей, что крайне негативно влияет на их окупаемость, - считают в «Ростелекоме». - Все, что выше 3,8 ГГц, целесообразно задействовать для решения локальных (на ограниченной территории) задач».

При этом источник CNews на телекоммуникационном рынке полагает, что частот, выделенных для исследований в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, слишком мало для строительства полноценной сети 5G.

Еще один диапазон для 5G

Кроме того, на прошлом заседании комиссии госпредприятию «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) были выделены частоты для тестирования нового диапазона 5G – 6,7-6,8 ГГц. На минувшем заседании дополнительно выделила НИИ полосу 6,425–6,825 ГГц. Данный диапазон может стать дополнением к частотам в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 4,4–4,99 ГГц.