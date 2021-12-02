Россиянина в США посадили на 5 лет за то, что давал хостинг не тем людям

В тюрьму за хостинг

Россиянина Александра Гричишкина суд в США приговорил к реальному сроку за оказание услуг хостинга киберпреступным группировкам в период с 2009 по 2015 г. Следующие 60 месяцев (пять лет) своей жизни признавший вину 34-летний Гричишкин проведет тюрьме. По истечении срока он на протяжении года будет находиться под надзором властей. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства юстиции США.

Согласно материалам суда, россиянин управлял так называемым пуленепробиваемым хостингом (bulletproof hosting) и сдавал в аренду киберпреступникам IP-адреса, виртуальные серверы и доменные имена. Злоумышленники использовали арендованную инфраструктуру для распространения вредоносного ПО, формирования ботнетов и хищения банковских данных для использования в мошеннических целях. В числе вредоносов, которые распространялись через принадлежащий Гричишкину сервис были Zeus, SpyEye, Citadel и Blackhole Exploit Kit.

Миллионы долларов ущерба

По данным Минюста, ущерб, нанесенный американским компаниям и финансовым институтам США этими программами в 2009-2015 гг. исчисляется миллионами долларов. Согласно судебным документам, Федеральная корпорация страхования депозитов США (FDIC) подсчитала, что атаки с использованием одних только SpyEye и Zeus обошлись банкам и их корпоративным клиентам примерно в $64 млн по итогам 2011 г.

Суд в США приговорил российского кринимального хостера к пяти годам заключения

Власти США также признали Гричишкина виновным в оказании помощи по поддержанию непрерывности деятельности киберпреступников. Как только инфраструктуру, задействованная в кибератаках, оказывалась под блокировкой, он оперативно переносил все «криминальное хозяйство» клиентов на новую, регистрируя по подложным документам, следует из материалов дела.

Организатор и лидер

В материалах дела Гричишкина называют одним из основателей и владельцев компании-хостера, а также ее действующим руководителем. На своем посту он курировал продвижение незаконных услуг организации на онлайн-форумах, облюбованных киберпреступниками. Он также устанавливал цены на эти услуги, вел переговоры и лично взаимодействовал с клиентами, отвечал за кадровую политику, а также следил за работой системных администраторов и прочих сотрудников. Кроме того, Гричишкин регулярно проводил инструктаж персонала по поводу того, каким образом необходимо решать вопросы с блокировками.

Помимо Гричишкина, по делу проходят трое его сообщников: 33-летний гражданин Литвы Александр Скородумов, 30-летний житель Эстонии Павел Стасси и ровесник Гричишкина, россиянин Андрей Скворцов. Последний, согласно выводам суда, являлся соучредителем нелегального бизнеса и вместе с Гричишкиным занимался маркетингом, участвовал в управлении персоналом и оказывал поддержку клиентам. Скородумов и Стасси были наемными работниками и выполняли функции системного администратора и администратора.

Литовец и эстонец были приговорены к лишению свободы сроком на два и четыре года в июне и октябре 2021 г. соответственно. Скворцов, как и все его сообщники, свою вину признал в мае 2021 г. Теперь суду предстоит назначить ему наказание. Максимальный срок, который грозит гражданину России – 20 лет.

Главный «поставщик» киберпреступников

В октябре 2021 г. Microsoft объявила Россию главным киберпреступником мира. По данным американской корпорации, наша страна ответственна за 58% кибератак, осуществленных в мире. Это абсолютный рекорд, и даже Северная Корея с ее 23% не может составить конкуренцию России в этой сфере. Microsoft полагает, что такого успеха Россия добилась благодаря всего лишь трем хакерcким группам – UNC2452, APT28 и Energetic Bear.



В ноябре 2021 г. CNews писал о том, что российский суд на 1 год отправил в колонию асбестовского (Свердловская область) предпринимателя за использование пиратской версии ПО «Компас – 3D». У мужчины на свободе остались жена и двое детей. Примечательно, что владелец прав на ПО, компания «Аскон», была готова пойти на мировую и в целом, по заявлению ее представителей, не видит необходимости в наказаниях, связанных с реальным ограничением свободы, в подобных ситуациях.

