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Путин решил объединить два крупных НИИ в области связи

Владимир Путин разрешил присоединить Центральный НИИ связи (ЦНИИС) к Научно-исследовательскому институту радио (НИИР). Руководителем НИИР является бывший замминистра связи Олег Иванов, который путем объединения подведомственных Минцифры научных предприятий намерен создать крупный научно-исследовательский центр в сфере телекоммуникаций.

Объединение ЦНИИС и НИИР

Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении «Центрального научно-исследовательского института связи» (ЦНИИС) к предприятию «Ордена Трудового Красного Знамени Российского научно-исследовательскому институт радио им. М. И. Кривошеева» (НИИР). Документ опубликован на Официальном портале правовой информации.

Обе организации носят организационно-правовую форму федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) и расположены в Москве. Этим же указом НИИР из преобразуется из ФГУП в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ).

Чем занимаются НИИ и ЦНИИС

НИИР занимается исследованиями и разработками в области инфокоммуникационных технологий (ИКТ), навигации, спутниковых и наземных систем связи и телерадиовещания, обеспечивает научно-методическую поддержку национального и международного регулирования ИКТ. В том числе институт делает для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) доклады о возможности использования радиочастот для той или иной технологии.

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Путин подписал указ о присоединении Центрального НИИ связи к НИИ радио

ЦНИИС занимается вопросами правового, экономического и технического консалтинга в сфере ИКТ. В числе прочего институт разрабатывает системные вопросы построения сетей связи на базе новых технологий, методическое и программное обеспечение планирования, расчета и оптимизации сетей связи, прогнозы развития отрасли «Связь», а также внедряет и оптимизирует систему оперативно-розыскной деятельности (СОРМ).

Кроме того, с конца 2013 г. ЦНИИС является оператором Базы данных перенесенных номеров (БДПН), которое обеспечивает функционирования механизма MNP (возможность ухода абонента к другому сотовому оператору с сохранением номера). за все время работы механизма было портировано более 21 млн сотовых номеров.

Сотовый оператор, за каждый перенесенный в его сеть номер, платит в адрес ЦНИИС пошлину в размере 100 руб. если по итогам квартала средств, собранных с сотовых операторов, не хватило на функционирование БДПН, федеральный бюджет доплачивает ЦНИИС разницу из резерва универсального обслуживания. Если, наоборот, денежных средств было собрано, чем нужно на функционирование БДПН, ЦНИИС переводит разницу в федеральный бюджет. Через несколько лет после запуска работа БДПН стала профицитной.

Как возникла идея объединить отраслевые научные организации

Исторически ЦНИИ и НИИР находились в ведении Федерального агентства связи (Россвязь), которое было упразднено в конце 2020 г . После этого функции агентства перешли к Минцифры. Весной 2021 г. с поста замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ушел Олег Иванов.

После этого Иванов возглавил НИИР. Причем тогда же было объявлено о создании на базе НИИР Научно-исследовательского центра (НИЦ), в который Минцифры передаст другие подведомственные организации, занимающиеся исследованиями и производством радиоэлектронного оборудования.

Присоединение ЦНИИС к НИИР стало очередным шагом для реализации данного мероприятия. Всего в НИЦ планируется создать 14 вертикально-интегрированных подразделений, которые будут курировать различные направления в сфере связи и технологий – использование радиочастотного спектра, больших данных, интернета вещей, магистральных сетей и др.

«Мы видим дефицит системных глубоких исследований в сфере телекоммуникаций, - констатирует Олег Иванов. – Недостаточное участие России в работе международных исследовательских организаций уже приводит к проблемам при внедрении новых технологий. Для государства важно развитие в нашей стране фундаментальных исследований, которые не дают быстрых эффектов сегодня, но являются заделом на будущее».

Игорь Королев

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