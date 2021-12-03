Разработчикам решений ИИ, интернета вещей и 5G выделят 10 млрд руб. для их адаптации под нужды крупного бизнеса

Минэкономики разработало правила поддержки технологических компаний для доработки их продуктов под требования крупных корпораций-заказчиков. Ккомпании смогут получить до 250 млн руб. в ближайшие три года на «доращивание» проектов из области искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и т. д. На помощь могут рассчитывать компании с выручкой от 500 млн руб. Соответствующие меры прописаны в проекте постановления Правительства, разработанном Минэкономики.

Поддержка ИТ-компаний

Технологические компании смогут получить до 250 млн руб. на доработку своих продуктов под требования крупных корпораций-заказчиков. На поддержку смогут рассчитывать компании, которые занимаются искусственным интеллектом, интернетом вещей, сетями 5G и пр. Соответствующие меры поддержки прописаны в проекте постановления Правительства, опубликованном на regulation.gov.ru.

Документ был разработан Министерством экономики и может стать частью федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO» госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Согласно проекту, из бюджета в ближайшие три года может быть выделено 10 млрд руб. — по 3 млрд руб. в 2022-2023 гг. и 4 млрд руб. в 2024 г.

В Минэкономики рассчитывают, что проект увеличит число публичных технологических компаний в России. По замыслу Правительства, первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 г. К 2024 г. число таких компаний малой и средней капитализации составит не менее тридцати.

Кто получит деньги

Согласно проекту, гранты получат компании с годовой выручкой от 500 млн до 10 млрд руб. Соответственно крупнейшие ИТ-компании России под данные критерии не подпадают, их выручка значительно выше. Мера поддержки также не подходит и малым компаниям с выручкой менее 500 млн руб.

ИТ-компании с выручкой от 500 млн руб. получат гранты в размере 250 млн руб. в ближайшие три года

Помимо объема выручки в документе говорится о том, что претенденты на гранты должны обладать документально подтвержденным успешным опытом реализации аналогичных проектов. При этом сама компания должна вложить в проект не менее 100% от суммы гранта. Также планируемая выручка от продажи созданного с использованием гранта проекта должна минимум впятеро превышать размер поддержки. При этом общий срок реализации проекта не должен превышать шести лет с момента начала финансирования.

Среди проектов, которые могут рассчитывать на поддержку, также находятся перспективные космические системы, квантовые вычисления и коммуникации, технологии новых материалов и веществ, технологии передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем, технологии создания новых и портативных источников энергии, развитие генетических технологий, новые поколения микроэлектроники и создание электронной компонентной базы, квантовые сенсоры и технологии распределенных реестров.

Выход на IPO

В ноябре 2021 г. стало известно о том, что Правительство поможет стартапам выйти на IPO. Согласно стратегической инициативе «Взлет — от стартапа до IPO» власти поддержат начинающие компании на всех стадиях развития: от формирования команды и первой выручки до первичного размещения акций компании.

Поддержка будет запущена в 2022 г. и завершится в 2030 г. Она рассчитана на три этапа. На первом институты инновационного развития будут активно участвовать в создании нового бизнеса. Речь идет о грантах, конкурсах, обучении и т. д. Второй этап предполагает как раз «доращивание» бизнеса, о котором говорилось выше. Третий этап рассчитан на помощь уже стабильному бизнесу в выходе на IPO — предоставлении субсидии до 50% на эту процедуру.