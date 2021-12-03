В России заблокировали главную мировую площадку для рукодельников, хотя запрещенную информацию она удалила

Роскомнадзор заблокировал в России сайт Etsy.com по решению суда почти трехлетней давности. Суд постановил добавить в «черный список» лишь одну страницу, но регулятор решил поступить так со всем ресурсом. Сама страница, на которой нашелся запрещенный контент, давно удалена. В Роскомнадзоре уверены, что блокировка всего ресурса полностью оправдана. Сайт по продаже изделий ручной работы существует в 2005 г. и объединяет миллионы людей со всего мира.

Минус один крупный сайт

В России под тотальную блокировку Роскомнадзора попал сайт Etsy. Это крупнейшая в мире веб-площадка, где продаются вещи ручной работы. Показанием к блокировке стало решение Октябрьского суда Тамбова, который постановил заблокировать доступ к всего лишь одной странице этого портала.

На этой странице продавец предлагал покупателям приобрести различные реплики Gucci. На 3 декабря 2021 г. страница давно была удалена, но Роскомнадзор это не остановило.

Что примечательно, российскому регулятору потребовалось два с половиной года, чтобы привести решение суда в исполнение. Вердикт по странице Etsy был вынесен еще 25 июля 2019 г.

Российским ценителям хендмейда теперь придется учиться пользоваться прокси и VPN

Дело против Etsy за номером № 2а-3907/2019~М-3460/2019 было зарегистрировано в конце июня 2019 г. На его рассмотрение и вынесение вердикта судье Аксане Ермаковой потребовался ровно месяц.

Запрещенный контент с Etsy давно удален, но это не уберегло его от российских санкций

По всей видимости, спустя все это время специалисты Роскомнадзора не смогли обнаружить страницу с контрафактом. В результате под блокировку попал весь сайт Etsy. Согласно сайту регулятора, постоянно увеличивающийся «черный список» площадка пополнила 1 декабря 2021 г.

Постепенная блокировка

На момент публикации материала сайт Etsy.com уже не был доступен многим россиянам. Например, он не открывался ни с проводного, ни с мобильного интернета «Билайн», а также через мобильный интернет МТС или домашний интернет «Ростелекома».

Блокировка Etsy в «Билайне» (слева) и МТС на вечер 2 декабря 2021 года

При этом, как выяснила редакция CNews, ни в одном из этих случаев не выводилось сообщение о внесении ресурса в «черный список».

К утру 3 декабря 2021 г. Etsy перестал работать и на «Билайне»

Вместо этого «Билайн» демонстрировал сообщение, что сайт недоступен. МТС еще поздним вечером 2 декабря 2021 г. указывал, что подключение к данному ресурсу не защищено. Что важно, тем же вечером 2 декабря 2021 г. доступ к Etsy через «Билайн» был полностью открыт.

За пределами России, где у Роскомнадзора нет власти, Etsy функционирует без ограничений

Сообщения о недоступности ресурса (по сути, ошибка 404) не соответствуют действительности. Если посетить его, виртуально находясь за пределами России, все его возможности становятся доступными.

Замкнутый круг

Роскомнадзор уверен в правомерности своих действий. Регулятор отрицает, что популярный во всем мире портал попал в его немилость по ошибке или случайности.

«Большинство современных сайтов работают через протокол HTTPS и шифруют свой трафик, в том числе и портал Etsy. Технология проверки сетевых пакетов – DPI, которую еще несколько лет назад успешно использовали крупные провайдеры для точечной блокировки, для них не работает. Остается блокировка по IP, под которую попадает весь сайт целиком», – заявили представители ведомства в соцсети «Вконтакте».

Комментарий Роскомнадзора

С их слов, у Etsy есть все шансы быть вычеркнутым из «блэклиста». Для этого, утверждают они, нужно всего лишь удалить запрещенную информацию.

Напомним, что суд постановил заблокировать всего лишь одну страницу на портале, которой уже давно не существует. Требования закрыть доступ ко всему ресурсу не звучало. Что именно представители Роскомнадзора предлагают удалить, на 3 декабря 2021 г. оставалось неизвестным.

Крайне опасный прецедент

Площадка Etsy была основана в 2005 г. За неполные 17 лет своего существования она стала самым известным и самым крупным сервисом по продаже хендмейд-вещей. На конец 2021 г. на сайте было зарегистрировано около 32 млн покупателей и почти 2 млн продавцов. На успешность ресурса указывают и его финансовые показатели. За весь 2020 г. чистая прибыль Etsy составила порядка $350 млн при выручке более $1,7 млрд.

Представители ИТ-сообщества выступили с открытой критикой действий Роскомнадзора. В частности, мнение «против» высказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Как пишет «Коммерсант», Соколов считает, что случившееся с Etsy, когда вместо одной страницы регулятор кидает в виртуальный изолятор весь ресурс, может повториться. «Сайты используют современные способы шифрования для защиты персональных данных и денег покупателей. Получается, из-за отсутствия технической возможности блокировки одной страницы при спорной ситуации будет блокироваться вся площадка», – заявил президент АКИТ.

По мнению Артема Соколова, то, что сделал Роскомнадзор, навлекает угрозу на все сайты электронной коммерции, работающие в России. «Если при этом расширят практику досудебной блокировки отдельных товарных категорий, e-сommerce в нашей стране выключится», – добавил Соколов.