Совладелец «Юлмарта» арестован из-за кражи более 2 миллиардов у Сбербанка

Акционер «Юлмарта» Август Мейер и его супруга Инна Мейер арестованы по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб. Задержание является следствием уголовного дела по невыплате банку кредита, который первоначально составлял 1 млрд руб. Следствие длится с 2017 г., и первым был задержан попал Дмитрий Костыгин, еще один совладелец компании. Он вышел под залог, проведя год под домашним арестом. В начале 2020 г. «Юлмарт» был признан банкротом.

Расследование дела «Юлмарта» продолжается

Совладелец обанкротившегося в начале 2020 г. интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер задержан по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд руб., пишет «Коммерсант». Вместе с ним правоохранительные органы арестовали и его супругу Инну Мейер.

По информации издания, эти деньги «Юлмарт» получил в виде кредита, выданного на развитие бизнеса. Пять лет назад, 2 декабря 2016 г., Сбербанк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском против «Юлмарта». Банк требовал от сети досрочно погасить кредит на сумму 1 млрд руб.

Ответчиками по иску были назначены сразу четыре структуры «Юлмарта»: НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт девелопмент», ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» и ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания».

Как долго продлится арест Августа Мейера и его супруги, неизвестно

Ритейлер со своей стороны отказался выполнять требования Сбербанка, ссылаясь на то, что не допускал просрочек выплаты. «“Юлмарт” не допускал дефолта по кредиту «Сбербанка» и выплачивал его в оговоренные сроки. Однако банк потребовал досрочно погасить задолженность, он имеет на это право. “Юлмарт со своей стороны не отказывается от выплаты по этому кредиту и готов погасить его в полном объеме в заранее оговоренные сроки. При этом компания выступает против досрочного погашения кредита, так как не видит для этого оснований. Кроме того, сейчас самый разгар высокого сезона, это предполагает значительное увеличение объема финансирования, направленного на обновление товарных запасов компании. Юристы “Юлмарта” уже добились в суде наложения обеспечительных мер в виде запрета на безакцептное списание средств», – заявили тогда представители компании.

Кто такой Август Мейер

Август Мейер – один из трех основных акционеров «Юлмарта». Он уроженец США, родился в семье владельца медиахолдинга Midwest Television Августа Мейера-старшего.

У Мейера-младшего есть российское гражданство, с 1999 г. он живет в Санкт-Петербурге.

Семье Мейера принадлежит доля в 51% сети парфюмерно-косметических магазинов «Рив Гош». Ее представители сообщили РБК, на работе компании арест Мейера не отразился. «Относительно опубликованной в СМИ новости о задержании супругов Мейер нам сложно предоставить дополнительные комментарии, поскольку данная ситуация не имеет отношения к “Рив Гошу” и никаким образом не затрагивает нашу текущую деятельность», – заявили они.

Семья Мейер контролирует и кондитерскую компанию «Любимый край», главой которой является Инна Мейер – супруга Августа. «Относительно новости о задержании Августа и Инны Мейер сообщаем, что данная новость не имеет отношения к деятельности компании АО “КО «Любимый край”. Предприятие работает в обычном режиме», – сообщили РБК представители компании.

Уголовное преследование

Расследование дела о предоставленном Сбербанком кредита «Юлмарту» ведется с 2017 г. Первым его фигурантом стал еще совладелец интернет-ритейлера, Дмитрий Костыгин. По версии следователей, Костыгин в получил от Сбербанка ссуду в размере 1 млрд руб. в 2016 г. Следствие предполагает, что Костыгин предоставил заведомо ложные сведения о финансовом положении компании и не планировал выполнять условия кредитного договора.

Дмитрий Костыгин, один из трех совладельцев «Юлмарта»

Костыгин был арестован в октябре 2017 г. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже обвинение было переквалифицировано в причинение ущерба без признаков хищения (ч. 2 ст. 165 УК РФ).

В феврале 2019 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти обязал ритейлера выплатить Сбербанку долг в размере 1 млрд руб. а вместе с ним – и неустойку, составившую 338 млн руб. Спустя ровно год, как сообщал CNews, тот же суд признал «Юлмарт» банкротом.

Начало конфликта

Уголовное преследование Дмитрия Костыгина стало следствием крупномасштабного конфликта между тремя акционерами компании, разделившимися на два «лагеря». В первом были Костыгин и Мейер, которые на двоих удерживали 61,5-процентную долю в «Юлмарте». Противостоял им Михаил Васинкевич, владевший оставшимися 38,5%

Стороны разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса. Мейер и Костыгин намеревались выкупить долю Васинкевича, но переговоры между акционерами зашли в тупик.

Дмитрий Костыгин, которому на тот момент принадлежало 31,6% компании, также предложил Васинкевичу внести в капитал компании дополнительные $30 млн. Васинкевич ответил отказом и попутно обратился в лондонский суд с требованием выкупа своей доли. В том же году Васинкевич инициировал назначение управляющей компанией магазина международной структуры Alvarez & Marsal, специализирующейся на антикризисном управлении. Косыгин выступил резко против таких изменений.

Как акционеры «похоронили» свое детище

Основание «Юлмарта» пришлось на кризисный 2008 г. За пять лет своего существования, к концу 2013 г. суммарный объем продаж сети преодолел отметку в $1 млрд. Это достижение удостоило «Юлмарт» первого места рейтинге «20 крупнейших онлайн-магазинов России» российского Forbes.

В крахе «Юлмарта» повинны в первую очередь его совладельцы, не поделившие бизнес

Дела сети шли в гору ровно до конфликта его акционеров, разгоревшегося в 2016 г. Он, помимо прочего, стал причиной ухода из компании гендиректора Сергея Федоринова. За этим последовали многочисленные судебные разбирательства – например, в суде Кипра был наложен арест на активы Ulmart Holdings – головной структуры Ulmart. По утверждению Васинкевича, это сделал Михаил Скигин – партнер Костыгина.

После этого началась цепочка из многочисленных событий, постепенно подталкивавших ритейлера к банкротству. Например, Костыгин добился ареста имущества Васинкевича на сумму 555 млн руб.

Летом 2017 г. у «Юлмарта» произошел очередной конфликт со Сбербанком. «Дочка» банка под названием «Сбербанк-факторинг» обратилась в Арбитражном суд Москвы с иском о взыскании задолженности с ритейлера на сумма 780 млн руб. и выиграла его. Сумма включала основную задолженность на 706 млн руб. и пени. За несколько месяцев до этого столичный Арбитраж удовлетворил еще один иск «Сбербанк-факториншга», на этот раз на 440 млн руб.

В итоге к июлю 2017 г. долг «Юлмарта» перед «Сбербанком» достиг 1,2 млрд руб. К началу октября 2017 г. он превысил 1,5 млрд руб..

Через несколько дней состоялось задержание Дмитрия Костыгина. Его поместили под домашний арест и выпустили лишь в ноябре 2018 г., так как за него внесла залог в размере 25 млн руб. упомянутая компания «Любимый край».

Одним из предвестников скорой «смерти» компании стало масштабное сокращение ее штата в декабре 2017 г. CNews писал, что работы на тот момент лишились порядка 3000 человек. Притом уволены они были без компенсации – их просто заставили написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Точку в истории «Юлмарта» как компании поставил в феврале 2020 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, признавший его банкротом. Вердикт опубликован на сайте картотеки арбитражных дел (номер карточки А56-78582/2016).