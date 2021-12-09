Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию

Топ-менеджеров группы Veon обязали иметь пакеты акций компании, стоимость которых составляет два их ежегодных оклада. Гендиректор Veon должен будет иметь пакет акций стоимостью шесть годовых окладов.

Новая мотивационная программа Veon

Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») меняет свою программу мотивации топ-менеджеров. Задачей является сделать руководство более заинтересованным в росте курса акций компании.

В частности, руководители компании должны будут иметь пакеты акций, эквивалентные по стоимости двум их ежегодным зарплатам. При этом гендиректор Veon должен будет иметь пакет, эквивалентный по стоимости шести его годовым зарплатам. Сейчас Veon возглавляет Каан Терзиоглу (Kaan Terzioglu), ранее руководивший турецким сотовым оператором Turkcell.

Кроме того, в компенсационных выплатах топ-менеджменту увеличивается составляющая, выплачиваемая в виде акций компании. До сих пор ежегодные премиальные выплаты топ-менеджменту (краткосрочная мотивационная программа) производились в денежном выражении и были привязаны к достижению определенных целевых показателей (KPI). Теперь половина таких выплат будет состоять из акций компании.

В группе Veon новая мотивационная программа для топ-менеджмента

Долгосрочная мотивационная программа Veon также представляла собой денежные выплаты, привязанные к курсу акций и другим показателям. Теперь же топ-менеджеров при достижении определенных показателей будут поощрять акциями, которые можно будет продать по истечении трех лет с момента их получения.

Новые стратегические цели Veon

Также Veon представила новые стратегические цели. В среднесрочной перспективе компания хочет получить ежегодный рост выручки и показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) на 10-14% в местных валютах. Маржинальность по показателю EBITDA планируется увеличить за три года на три процентных пункта.

По итогам 2020 г. выручка Veon составила $7,98 млрд, показатель EBITDA— $3,45 млрд, маржинальность по показателю EBITDA— 43,3%.

Объем капитальных затрат с текущих 22 -24% от выручки планируется сократить до 20% к 2024 г. Объем задолженности, номинированной в долларах США, должен быть сокращен до менее 40% от общего объема чистого долга за счет увеличения операторами группы Veon заимствований в локальных валютах. Программа сокращения издержек должна помочь сэкономить $250 млн до конца 2024 г.

В 2020 г. объем капитальных затрат компании составил $2,38 млрд. Свободный денежный поток после выплаты лицензионных отчислений составил $325 млн. Политика Veon предполагает направление на дивиденды половину от свободного денежного потока, полученного после лицензионных выплат.

В каких странах продолжает работать Veon

Помимо «Вымпелкома», в группу Veon входят украинский «Киевстар», сотовые операторы из Бангладеша, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Грузии. Крупнейшим акционером Veon является созданная основателями «Альфа-групп» инвестиционная компания LetterOne.