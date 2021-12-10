Государственный ИИ изучит истории болезни россиян и расскажет врачам, как их лечить

Структура Минпромторга заказывает работы по созданию единого цифрового контура и дата-сетов в целях обучения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений. Цифровой контур будет состоять из деперсонализированных историй болезни пациентов, в том числе снимков, результатов анализов, а также назначенных препаратов. Данные будут собраны из медицинских ИС частного и государственного секторов здравоохранения России. На основании этих данных искусственный интеллект будет формировать рекомендации по лечению, обследованиям и диагнозам пациентов.

Дата-сеты для ИИ

Как выяснил CNews, «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» («РЦУД и РТ») приступает к созданию единого цифрового контура (ЕЦК) и обучающих дата-сетов для систем искусственного интеллекта за 182,3 млн руб. Вывод об этом можно сделать по информации, которая была опубликована на сайте госзакупок в конце ноября 2021 г. ЕЦК создается для подключения искусственного интеллекта (ИИ), системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) и других ИС для анализа и обработки медицинских изображений, генетических и медицинских данных из государственных и коммерческих медорганизаций России.

В ходе работы с ЕЦК и дата-сетами ИИ, согласно техзаданию, например, сможет определить заболевания легких на рентгеновских и КТ-снимках, в том числе пневмонию, как одно из проявлений тяжелого течения COVID-19, с возможностью в краткосрочной перспективе расширения перечня патологий. Для этого ему будут предоставлены снимки маммографии, КТ (компьютерная томография) головного мозга, снимков кожи для выявления онкологии, в том числе, данные по гистологии, кардиологии и офтальмологии.

В ходе выполнения работ к ЕЦК должны быть подключены не менее 10 медицинских организаций с общим количеством не менее 500 врачей для первой апробации работы цифрового контура. В дальнейшем, согласно техзаданию, предусмотрена возможность развития ЕЦК (увеличение нагрузки, объемов информации и числа пользователей, а также расширение функциональности). Работы должны быть завершены 30 апреля 2022 г.

«РЦУД и РТ» является головной научной организацией Минпромторга и Федерального медико-биологического агентства по развитию российских технологий в области организации медицинских больших данных, медицинского ИИ и в том числе по цифровизации и ИТ в медицине. На момент публикации материала «РЦУД и РТ» не смог ответить на вопрос CNews о том, государственные или платные медучреждения страны получат доступ к создаваемой системе. В том числе, представители ресурсного центра не ответили, требуется ли согласие пациентов на предоставление их медицинских данных.

Данные о пациентах

Единый цифровой контур будет содержать антропометрические данные пациента, сведения о прошлых и текущих диагнозах, состоянии пациента и его родственников, результаты анализов и диагностики, а также данные о приеме и назначении препаратов и привычках пациентов.

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На основании этих данных система поддержки принятия врачебных решений будет формировать рекомендации по назначению диагностических, терапевтических и профилактических услуг, а также медикаментозного лечения пациента. Также СППВР будет включать в себя рекомендации по постановке диагноза и изменению тактики лечения.

Медицинские данные будут собраны из региональных и ведомственных ИС в сфере здравоохранения, лабораторных ИС, а также систем радиологических исследований, использующихся в частном и государственном секторе здравоохранения страны.

Из чего состоит ЕЦК и дата-сеты

Обучающие дата-сеты (обработанная и структурированная информация в табличном виде) для ИИ будут формироваться не менее чем по двум видам нозологий (карцинома почки, рак толстой кишки), а также органов (легкие, простата и пищевод) и не менее чем по сотне отдельных деперсонифицированных случаев. Представители «РЦУД и РТ» также не смогли ответить на вопрос CNews, будет ли охватывать ЕЦК другие болезни и органы.

ЕЦК будет состоять из нескольких модулей. Первый — «Интеграционная шина с ИС», который обеспечит интеграцию с ИС и медицинским оборудованием для получения медицинских данных. Модуль обеспечит сбор, хранение, передачу и выдачу структурированной информации о пациентах, в том числе данных об оказании им медицинской помощи.

Следующий модуль «Интеграционная шина с СППВР и системами ИИ» обеспечит подключение внешних и внутренних систем для анализа и обработки электронных медкарт. Модуль электронной медицинской карты (ЭМК) обеспечит получение структурированных сведений об оказанной пациентам медицинской помощи и передаст их в центральное хранилище ЭМК.

Центральное хранилище ЭМК обеспечит поиск и выборку дата-сетов для систем СППВР и ИИ, индексацию данных для медицинских и научных исследований по нозологиям, диагнозам, типам пациентам, с возможностью расширения быстрого поиска по любым параметрам ЭМК.

Мнение эксперта

«Если проанализировать ТЗ, то речь в нем идет о создании интеграционной шины, что, например, можно решить через кастомизацию имеющихся на рынке решений или через какую-то оригинальную разработку, — пояснил CNewsдиректор по проектной деятельности, член Наблюдательного совета Ассоциации ИИ в медицине НБМЗ Андрей Алмазов. — Требования, правда, описаны довольно странно, с одной стороны поверхностно упоминаются стандарты (очень верхнеуровневые) с другой — прописывается структура полей и файлов по данным. Требования к интеграции с абстрактными медицинскими ИС также звучат расплывчато».

«Не понятно, зачем и с чего производители сторонних систем будут обеспечивать интеграцию с этим контуром, — говорит он. — У этих систем часто не реализованы такие выгрузки или вообще нет данных в предлагаемых структурах и форматах».

Алмазов отмечает, что согласия пациента не может быть в целом. «Нужно получать именно согласие на адресную передачу его данных в создаваемую систему (шину, контур и т.п.) конкретному оператору персональных данных, — говорит он. — Де-факто этого никто не делает, и обезличенные данные считаются вполне легальными для подобного рода использования и без согласия пациента».