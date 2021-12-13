Сын Кириенко возглавил Mail.ru и VK

Новым главой VK стал бывший первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. На своем посту он сменил Бориса Добродеева, который проработал в компании с 2016 г. и в начале декабря 2021 г. принял решение об уходе. В новой должности Кириенко займется дальнейшим внедрением современных технологий и развитием электронной коммерции компании.

Новый директор VK

Сын первого заместителя главы администрации президента и бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. Совет директоров компании единогласно проголосовал за его назначение. Об этом представители VK сообщили CNews.

Кириенко сменит на этом посту Бориса Добродеева — сына гендиректора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олега Добродеева. Младший Добродеев занимал пост главы VK с 2016 г. и принял решение покинуть компанию самостоятельно.

«Совет поддерживает идею Владимира Кириенко сохранить VK на первых позициях по охвату и вовлеченности в Рунете, а также продолжить повышать уровень технологичности, инноваций и пользовательского опыта», — заявил сооснователь и председатель совета директоров VK Дмитрий Гришин.

В октябре 2021 г. Mail.ru Group объявила о переименовании в VK. Холдинг владеет порталом и почтовым сервисом Mail.ru, соцсетями «Одноклассники», «Вконтакте» и другими сервисами.

Биография Владимира Кириенко

Владимир Кириенко окончил Высшую школу экономики по специальности «Экономика и финансы фирмы», а также получил степень Executive MBA в московской школе управления «Сколково».

Владимир Кириенко назначен главой VK

С 2008 по 2011 гг. Кириенко был председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка, с 2011 г. — председателем совета директоров компании «Капитал». Затем в 2016 г. Кириенко начал работу в «Ростелекоме» на должности старшего вице-президента по развитию и управлению бизнеса компании. С 2017 г. был назначен первым вице-президентом «Ростелекома».

В «Ростелекоме» Кириенко отвечал за цифровую трансформацию компании и развитие сети дата-центров, проект развития городской среды в регионах и запуск мультимедийной платформы Wink.

Изменение структуры VK

Смене управляющего состава компании предшествовала смена ее владельцев, которая разворачивалась последние два месяца. Так, в ноябре 2021 г. свою долю в компании «МФ технологии» (владеет 57,3% акций VK) продал Сбербанк. Новым держателем 36% доли стоимостью в 12,8 млрд руб. стал Газпромбанк.

В начале декабря 2021 г. также стало известно о том, что холдинг Алишера Усманова USM выходит из капитала «МФ технологий» и продает свои 45% их акций связанной с «Газпромом» страховой компании «Согаз».

В декабре Газпромбанк передал свои 45% акций «МФ технологий» под контроль «Газпром-медиа холдингу». Таким образом, под контролем структур, связанных с «Газпромом», оказалось 90% долей «МФ технологий».