Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022», которая состоится 1 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022», которая состоится 1 марта.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

Как развивался финтех рынок в 2021 году?

Какие инициативы ЦБ оказали ощутимое влияние на проекты цифровизации банков?

Какие новые цифровые сервисы запустили банки?

Какие направления еще нуждаются в цифровизации?

Что делать с существующими в банках legacy системами?

С какими проблемами ИБ столкнулись банки?

Технологии и инструменты

Как развивают большие данные?

Какие процессы банки передают роботам и искусственному интеллекту?

Инхаус или аутсорсинг: что выбрать?

Нужны ли банкам услуги облачных провайдеров?

Как обеспечить безопасность и предотвратить мошенничество?

Насколько востребованы омниканальные сервисы?

Какие услуги можно получить с помощью Единой биометрической системы?

Тренды

Заменит ли цифровой банк традиционные офисы?

Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем?

Какие экосистемы нужны банкам?

Блокчейн для банков: роскошь или необходимость?

Как организовать индивидуальную работу с клиентом?

Спикеры конференции:

Максим Белоусов, управляющий директор, «Абсолют Банк»;

Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк;

Нина Михеева, директор департамента ИТ, HSBC Russia;

Андрей Степанов, начальник Управления информационной безопасности, банк «Союз»;

Андрей Лагунов, владелец продукта, «Московская биржа»;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам».



К выступлению приглашены:

Александр Пятигорский, вице-президент, директор департамента Digital, банк «Открытие»;

Вячеслав Яшкин, управляющий директор аппарата правления (Информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), банк «Ак Барс»;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;

Александр Агаков, управляющий директор платежного сервиса, QIWI;

Алла Бакина, директор Департамента национальной платежной системы, Банк России;

Михаил Лукьянов, управляющий директор, Сбербанк;

Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам, Райффайзенбанк;

Мария Тимошенко, исполнительный директор, начальник отдела развития страховых и комиссионных продуктов, «Ренессанс Кредит»;

Дмитрий Гришин, директор по инновациям, Банк Уралсиб;

Ольга Махова, директор по инновациям и управлению данными, Росбанк;

Александр Мольский, ИТ-директор, СК «Ренессанс Жизнь»;

Андрей Горелов, директор по информационным технологиям, БКС Банк;

Владимир Муравьев, ИТ-директор, «АльфаСтрахование»;

Наталья Сторина, заместитель директора Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, Россельхозбанк;

Елена Тятенкова, руководитель Дирекции развития и трансформации сети, Альфа-Банк;

Ольга Алексюк, руководитель Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса, Промсвязьбанк;

Владимир Парфенов, руководитель по развитию клиентского сервиса, «Тинькофф»;

Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов, Банк «Зенит»;

Лев Никитин, начальник управления электронной коммерции, Совкомбанк;

Игорь Беляков, начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург».