ИТ-кадров катастрофически не хватает. Работодатели дерутся за специалистов в Python и еще трех технологиях

Обязательное знание языков Python, Java и SQL, а также ОС Linux оказалось в числе самых популярных требований работодателей к кандидатам на ИТ-вакансии. Спрос на таких специалистов растет, и особенно часто компаниям требуются SQL-программисты.

Программисты нужны всем

Языки программирования и «альтернативные» операционные системы продолжают доминировать в требованиях к кандидатам на вакансии, связанные с ИТ, пишет авторитетный портал ZDnet. Активнее всего работодатели ищут сотрудников, не понаслышке знающих о Python, Java, Linux и SQL.

Как сообщает ZDnet, компании испытывают трудности в поиске таких работников. Также им не менее нелегко найти экспертов по кибербезопасности и целый ряд других квалифицированных ИТ-специалистов. В основном такая нехватка кадров связана с стремительным ростом спроса на программное обеспечение и ИТ-решения, вызванным пандемией пандемией коронавируса.

Согласно аналитическому отчету кадрового агентства Dice за III квартал 2021 г., чаще всего компании из ИТ-сегмента ищут технических специалистов, разбирающихся в «основных концепциях разработки программного обеспечения и управлении проектами», «располагают техническими навыками работы с Linux», а также «владеют языками Java, Python и SQL».

Как SQL обошел Python

Как сообщал CNews, Python, регулярно упоминающийся в вакансиях, в ноябре 2021 г. стал самым популярным языком программирования в мире (статистика TIOBE). В ноябре и декабре 2021 г. он удержался на первой строчке рейтинга, однако спрос на специалистов, разбирающихся в нем, в III квартале 2021 г. рос далеко не так сильно, как мог бы.

Знание хотя бы одного Python гарантирует программисту возможность выбора из огромного числа вакансий

Его значительно опередил SQL – по сравнению со II кварталом 2021 г. количество вакансий, в которых упоминается этот язык, подскочило на 5%. Еще более активно работодатели искали лишь специалистов с навыками управления проектами.

По оценке экспертов ZDnet, SQL (язык структурированных запросов) может не быть столь же популярным, сколь Python или Java. В рейтинге Tiobe за декабрь 2021 г. Java находится на третьем месте после Python и С, а SQL находится на девятой позиции, за год поднявшись всего лишь на одну строчку.

Однако есть причина, по которой именно знание SQL остается на вершине списка самых востребованных технических навыков. Этот язык по-прежнему используется многими организациями для управления базами данных, которые они хранят в своих различных бизнес-подразделениях, включая продажи и HR. В итоге наличие у кандидата на должность знаний в SQL означало бы, что он будет способен работать с этими базами.

Зачем компании ищут Java- и Python-разработчиков

Наличие знания Java в списке требований к кандидатам на многие ИТ-вакансии – это следствие широкой популярности Java среди разработчиков мобильных приложений, пишет ZDnet. Всплеск спроса на цифровые услуги и мобильное ПО, вызванный пандемией, делает Java-разработчиков еще более ценными для бизнеса. Java занял третье место в списке самых востребованных технических навыков по количеству упоминаний о вакансиях. Их число увеличилось на 3% по сравнению со II кварталом 2021 г.

Между тем, популярность Python в приложениях для обработки и анализа данных и искусственного интеллекта (ИИ) продолжает расти. Обе эти области вызывают повышенный интерес по мере того, как организации начинают свою цифровую трансформацию. Python был третьим по значимости техническим навыком для бизнеса в III квартале 2021 г., однако на фоне второй четверти 2021 г. спрос на него вырос лишь на 1%.

Эсперты Dice полагают, что Java и Python «вероятно, еще какое-то время будут пользоваться огромным спросом». Как долго это продлится, они не уточняют, намекая, что интерес к этим языкам программирования со стороны работодателей постепенно пропадает.

Знания Linux по-прежнему входят в десятку самых востребованных технических навыков, хотя популярность этого требования в ИТ-вакансиях за три месяца упала на 1%. Информационные системы, Oracle, информационная безопасность, управление данными и системное администрирование тоже оказались среди других навыков интерес к которым медленно, но все же угасает.

Облака и машинное обучение тоже в тренде

Отчет Dice о технических вакансиях за III квартал 2021 г. также дал представление о конкретных программных платформах, интерес к которым среди работодателей вырос за последние месяцы. К примеру, количество объявлений о вакансиях в сфере технологий Docker Software за три месяца увеличилось на 31%. За ним идут Microsoft Azure (12%) и Git (прирост 10%).

По мнению специалистов Dice, это отражает ускоренный общемировой сдвиг в сторону облачных решений. Они полагают, что огромную роль в этом сыграла пандемия.

С их слов, Docker, Azure и Git, «оказывают огромное влияние на интернет и облачный сегмент рынка», а это означает, что кадры, обладающие навыкам работы с этими платформами, вероятно, всегда будут иметь хорошие перспективы трудоустройства. Tableau, анализ данных и управление изменениями также демонстрируют всплеск спроса.

В перспективе машинное обучение и наука о данных, вероятно, станут критически важными для организаций. «Успех во всем, от обслуживания клиентов до управления цепочкой поставок, может в конечном итоге зависеть от эффективного применения машинного обучения и анализа данных», – подытожили аналитики Dice.