Разработчики чипов поставили невероятные рекорды по выручке. В лидеры вырвался дерзкий новичок

Разработчики чипов поставили невероятные рекорды по выручке. В лидеры вырвался дерзкий новичокСовокупный квартальный доход топ-10 глобальных лидеров в сфере разработки дизайна полупроводниковых изделий увеличился в годовом исчислении на 45% и достиг впечатляющих $33,7 млрд. Для большинства участников рейтинга, составленного аналитиками TrendForce, показатели III квартала 2021 г. являются рекордными. Хуже остальных – но лишь на фоне их феноменального роста – дела обстояли у американской Broadcom и британской Dialog: первая уступила в рейтинге Nvidia, вторая и вовсе его покинула, освободив место для дерзкого новичка в топ-10 – тайваньской Himax, которая специализируется на микросхемам драйверов дисплея.
Рекордные доходы разработчиков чипов
Суммарная выручка 10 крупнейших мировых разработчиков микрочипов составила рекордные $33,7 млрд по итогам III квартала 2021 г. Это на 45% больше по сравнению с доходами главных бесфабричных (fabless) компаний планеты в III квартале годом ранее, следует из отчета TrendForce.
В тройке лидеров по выручке расположились американские компании – Qualcomm, Nvidia и Broadcom. Конкуренцию им составляют тайваньские MediaTek, Novatek, Realtek и едва ворвавшаяся в топ-10 Himax.
Если сравнивать рекордсменов III квартала 2021 г. по уровню доходов с аналогичным периодом 2020 г., то на сегодняшний день Nvidia смогла вытеснить Broadcom со второй строчки рейтинга лидеров на третью. Это связано с тем, что выручка у Broadcom в период с июля по сентябрь 2021 г. росла значительно более низкими темпами, нежели у всех остальных участников топа TrendForce. Компания в итоге продемонстрировала увеличение доходов всего на 17%. В то же время Qualcomm и Nvidia улучшили данный показатель на 56% и 55%, обеспечив себе приличный отрыв от преследователей.
|Позиция
|Компания
|Выручка в III квартале 2021 г. (млрд долларов)
|Выручка в III квартале 2020 г. (млрд долларов)
|Рост год к году
|1
|Qualcomm
|7,733
|4,967
|56%
|2
|Nvidia
|6,612
|4,261
|55%
|3
|Broadcom
|5,43
|4,626
|17%
|4
|MediaTek
|4,703
|3,3
|43%
|5
|AMD
|4,313
|2,801
|54%
|6
|Novatek
|1,376
|0,746
|84%
|7
|Marvell
|1,166
|0,742
|57%
|8
|Realtek
|1,039
|0,760
|37%
|9
|Xiling
|0,936
|0,767
|22%
|10
|Himax
|0,421
|0,240
|75%
|Итого
|33,729
|23,21
|45%
Источник: TrendForce
Первая семерка лидеров рейтинга TrendForce по состоянию на конец III квартала 2021 г не претерпела изменений в сравнении с предыдущим кварталом, в отличие от позиций с восьмой по десятую. Здесь тайваньский разработчик широкого спектра контроллеров Realtek обогнал американского разработчика ПЛИС Xilinx по показателю роста выручки (37% против 22%), вырвавшись на восьмую позицию и оставив конкурента на девятой строчке. Британская Dialog и вовсе потеряла место в десятке, уступив его тайваньской Himax.
Qualcomm – чемпион
Компании Qualcomm, как отмечают аналитики TrendForce, продемонстрировать лидерские показатели позволил устойчивый спрос на однокристальные системы и модемы со стороны производителей смартфонов с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).
Продукция подразделения интернета вещей (IoT) компании оказалась востребована в сегментах потребительской электроники, граничных (edge) вычислений и производственном секторе. Выручка данного подразделения росла наиболее быстрыми темпами – на 66% год к году, таким образом «дотянув» консолидированный доход Qualcomm до $7,7 млрд.
Майнеры и геймеры на стороне Nvidia. AMD тоже нужна
Как уже ранее было отмечено, на втором месте по объему выручки в III квартале 2021 г. оказалась Nvidia, которая сумела довести этот показатель до $6,6 млрд. Ключевыми источниками заработка для американского техгиганта остаются продажи игровых видеокарт и ускорителей графики для центров обработки данных – финансовые показатели подразделений компании, ответственные за выпуск данных типов устройств, за год улучшились на 53% и 48% соответственно. При этом доля выручки от продажи профессиональных решений для визуализации и дизайна в совокупных доходах компании не превышает 8%, отмечают аналитики TrendForce.
Благодаря продолжающемуся ростe популярности майнинга (добычи) криптовалют не снижается спрос на высокопроизводительные видеокарты Nvidia серии RTX. За счет этого выручка продуктового отдела Nvidia выросла на 148% в III квартале 2021 г. относительно аналогичного периода 2020 г.
Главный соперник Nvidia – AMD – также продемонстрировала достойный результат. Процессоры Ryzen и видеокарты Radeon пользовались спросом у любителей компьютерных игр. Серверные процессоры Epyc находят применение в дата-центрах. Перечисленные линейки продуктов обеспечили AMD по итогам III квартала 2021 г. совокупную выручку на уровне $4,3 млрд, что на 54% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Благодаря таким показателям AMD удалось застолбить за собой пятую позицию в рейтинге TrendForce.
Broadcom растет вместе с облаками
Broadcom, основным источником доходов которой в III четверти 2021 г. стали продажи микросхем для сетевого оборудования и систем хранения данных, довела свою выручку до $5,4 млрд.
Аналитики TrendForce объясняют успехи компании вынужденным переходом бизнеса по всему миру на гибридный режим работы из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Перевод на удаленку большого числа сотрудников сопровождается миграцией бизнеса в облако, а необходимость в расширении вычислительных мощностей, в свою очередь, вынуждает операторов облачных сервисов приобретать больше чипов Broadcom.
Остальные тоже в порядке
MediaTek продолжает пожинать плоды расширения портфеля продуктов с поддержкой сетей 5G. Благодаря увеличению объема продаж и цен на продукцию тайваньская компания добилась колоссального роста выручки от реализации линейки микросхем для смартфонов – на уровне 72%. Остальные продуктовые линейки также продемонстрировали двузначный рост. Таким образом, выручка MediaTek в III квартале 2021 г. составила $4,7 млрд, увеличившись на 43% в годовом исчислении, что позволило компании с комфортом разместиться на четвертой строчке рейтинга TrendForce.
В ноябре 2021 г. MediaTek анонсировала первый в мире четырехнанометровый мобильный процессор Dimensity 9000 для смартфонов. Первые мобильники на базе Dimensity 9000 должны поступить в продажу в начале 2022 г.
Компания MediaTek, как сообщал CNews, по итогам II квартала 2021 г. стала крупнейшим в мире поставщиком мобильных процессоров. Она заняла впечатляющие 43% глобального рынка, хотя годом ранее у нее было лишь 26%. У Qualcomm, ее ближайшего конкурента, доля сократилась с 28% до 24%.
Стоит также отметить успехи компании Himax, новичка рейтинга, который занимается разработкой преимущественно микросхем драйверов дисплея. Совокупная выручка этой бесфабричной компании превысила отметку в $400 млн в III квартале 2021 г. Продажи Himax росли быстрее, чем у любого другого участника топ-10 TrendForce – в годовом исчислении доходы компании увеличились на 75%, а в сегменте крупногабаритных микросхем – на все 111%.