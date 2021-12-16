Сверхзагадочную ИТ-компанию из России завалили судебными исками ее бывшие ключевые сотрудники

Иски к «Эдельвейсу»

Как выяснил CNews, у ведущих сотрудников созданной в июле 2021 г. российской компании «Элпитех», разрабатывающей вычислительную технику на отечественных процессорах, остались серьезные претензии к бывшему работодателю — «Эдельвейсу».

Как ранее установил CNews, на рынке «Эдельвейс» склонны связывать с основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко. Еще в конце марта 2019 г. его отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Линейку этих чипов разрабатывает теперь уже бывшая «дочка» «Т-платформ» — «Байкал электроникс». Сейчас Опанасенко находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Претензии экс-сотрудников «Эдельвейса» к этой компании связаны с невыплатой им при увольнении причитающихся им в их понимании денег. Именно к такой категории трудовых споров на портале столичных судов общей юрисдикции отнесены пять исков от частных лиц, которые 3 декабря 2021 г. поступили в Хорошевский районный суд Москвы. На сегодняшний день четыре из пяти исков уже приняты к производству.

Портал столичных судов традиционно не отображает имена людей полностью — указаны лишь фамилии и инициалы. Автор одного из упомянутых истцов обозначен как Грищенков А. В. Бывший гендиректор «Эдельвейса», а ныне глава и соучредитель «Элпитеха» Александр Грищенков подтвердил CNews, что в данном случае истцом выступил именно он.

Экс-сотрудники «Эдельвейса» массово подали на него иски в суд

По его словам остальные четыре истца — это экс-топы «Эдельвейса»: технический директор Роман Евлампиев, ведущий схемотехник Дмитрий Черкасов, ведущий программист Вадим Власов и инженер инфраструктуры Александр Пашнин. Все эти люди сейчас трудоустроены в «Элпитехе» в тех же должностях.

По данным Грищенкова, общая сумма исковых требований — около 1,2 млн руб. Она складывается из расчетных величин недовыданных зарплат выходных пособий, компенсаций за неотгулянные отпуска и пр.

Действующее руководство «Эдельвейса» в течение нескольких месяцев постоянно обещало расплатиться с коллективом, который покинул компанию в июле 2021 г., но этого так и не произошло до сих пор. Грищенков полагает, что ресурсы у «Эдельвейса» на это точно были — с компанией на крупные суммы должны были рассчитаться заказчики по ранее завершенным проектам.

Представители «Эдельвейса» прокомментировать CNews ситуацию отказались.

История и положение дел в «Эдельвейсе»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Эдельвейс» было зарегистрировано в Москве 3 сентября 2008 г. С марта 2014 г. единственным учредителем организации выступает Зинаида Пахоменкова. По данным двух источников CNews, знакомых с семьей вышеупомянутого Всеволода Опанасенко, именно так зовут тещу бизнесмена.

Принципиальное значение вопроса, связан «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что ранее возглавляемые им «Т-платформы», которые сейчас находятся в процедуре банкротства, задолжали государству как минимум 3,1 млрд руб., которые были выданы компании в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса Минпромторга в конце 2016 г. Сейчас эти невыполненные проекты являются предметом отдельного крупного судебного разбирательства.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2019 г. выручка «Эдельвейса» составила 1 млн руб. при чистом убытке в 4 млн руб. В 2020 г. показатели успели вырасти: выручка 96,6 млн руб., прибыль — 4,2 млн руб.

В этой связи невозможно не обратить внимание на то, что при крайне посредственных финансовых показателях, компания ранее вела проекты, финансовая емкость которых должна была составлять сотни миллионов, а то и миллиарды рублей. Во всяком случае, в суммы такого порядка государство оценило схожие разработки «Т-платформ», когда поддержало их упоминавшимися выше субсидиями.

Как следовало из выступления представителя «Эдельвейса» на конференции в конце ноября 2020 г., на тот момент «Эдельвейсом» была создана линейка персональных компьютеров на базе российских процессоров из линейки «Байкал». Также, по его словам, компания «обладала опытом» разработки на отечественных чипах блэйд-серверных и коммутаторных линеек. Кроме того, в тот момент Мурашов объявил о начале разработки ноутбука на «Байкалах» (по данным CNews, в 2021 г. «Эдельвейс» в этом направлении серьезно успел продвинуться). Названия этих работ идентичны или сходны с несколькими из вышеупомянутых поддержанных государством проектов «Т-платформ».

Летом 2021 г. CNews стало известно, что переговоры о покупке блокирующего пакета долей «Эдельвейса» вела входящая в «Ростех» «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК). По данным редакции какое-либо позитивное решение в ходе переговоров принято так и не было.

Что касается Грищенкова, то в начале августа 2021 г. представитель «Эдельвейса» заверил CNews, что он ушел из этой компании бесконфликтно. «Интеллектуальная собственность и рабоче-конструкторская документация на все разрабатываемые продукты принадлежат “Эдельвейсу”, поэтому все наработки остались, безусловно, в компании», — подчеркнул собеседник редакции.

Представитель «Эдельвейса» Мария Болотская тогда же опровергла в разговоре с CNews появившиеся сведения о практически полном исходе сотрудников из организации. «Это не соответствует действительности, — сказала она. — В “Эдельвейсе” на сегодняшний день работает несколько десятков человек».

В то же время, в начале октября Грищенков в разговоре с CNews уточнил, что летом вместе с ним из «Эдельвейса» ушло 37 человек из 42, которые там работали.

По данным редакции, «Эдельвейс» сейчас все же в каком-то виде продолжает свою деятельность. После начала банкротства «Т-платформ» из нее в «Эдельвейс» перевели несколько остававшихся там до этого сотрудников.

