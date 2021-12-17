Крупнейшие госкомпании России раскритиковали серверы на отечественных процессорах

Крупнейшие российские госзаказчики серверного оборудования раскритиковали вычислительную технику на российских процессорах. Ими были отмечены дороговизна, недостаточная производительность и низкая энергоэффективность такого оборудования. Об этом потребители рассказали на совещании Минцифры, посвященном возможности применения российских микропроцессоров в серверной инфраструктуре крупных заказчиков. На нем присутствовали, в том числе, «Росатом», «Ростех», «Ростелеком» и «Почта России».

Компании недовольны российскими серверами

Крупнейшие российские компании-потребители серверного оборудования преимущественно из госсектора остались недовольны качеством вычислительной техники на отечественных процессорах. Ряд крупных заказчиков заявил о дороговизне, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности таких серверов. Это обсуждалось на совещании Минцифры, которое состоялось 9 декабря 2021 г. На нем присутствовали «Росатом», «Ростех», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, «Почта России», «Алроса», департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, сообщает «Коммерсант».

Совещание было посвящено «возможности применения российских микропроцессоров в серверной инфраструктуре крупных заказчиков». Очевидно, что тестировать могли только серверы на процессорах «Эльбрус» компании МЦСТ модели «8С». Готовых серверных решений на других российских процессорах, которые можно было бы показать заказчикам, пока нет.

Потенциальные покупатели оборудования отметили, что готовы переходить на отечественную технику, только если она будет справляться со всеми сценариями использования и окажется не дороже зарубежных аналогов.



При этом в Минцифры рассказали изданию, что «в целом» участники позитивно оценили динамику развития российских решений и готовы участвовать в совершенствовании этих продуктов. В министерстве отметили сложность с совместимостью существующего программного обеспечения, производительностью в ряде конкретных применений, а также доступностью оборудования для тестирования. Однако в Минцифры также подчеркнули, что с выходом новых серверных процессоров «Байкал электроникс», заявленных решений МЦСТ и Yadro, отечественные серверы смогут серьезно потеснить зарубежные уже в 2023–2025 гг.

Комментарии рынка

Представители «Ростеха» рассказали «Коммерсанту», что замена импортной микропроцессорной базы на отечественную неизбежна. В госкомпании это связывают с безопасностью и устойчивостью критической ИТ-инфраструктуры. «Сейчас идет переходный этап, который априори сопряжен с разного рода сложностями», — подчеркивают там.

Крупнейшие компании раскритиковали сервера на российских процессорах

По оценке гендиректора «Норси-транс» (производит серверы на процессорах «Эльбрус») Сергея Овчинникова, доля серверов и систем хранения данных (СХД), работающих на «Эльбрусах», крайне мала: его компания в 2020 г. продала всего около пяти тыс. таких устройств.

«Попытку сравнивать серверы на российских процессорах с зарубежными в разрезе производительности я считаю подрывом политики импортозамещения, — заявил Овчинников. — Конечно, по производительности они будут уступать. Но это вопрос не технический, а безопасности страны».

В ВТБ и ДИТ Москвы сообщили «Коммерсанту», что готовы тестировать отечественное оборудование. В Минпромторге, «Почте России» и Сбербанке отказывались от комментариев. В «Алросе» и «Росатоме» не ответили на запросы.

При этом в МЦСТ отметили, что серверы на «Эльбрусах», по крайней мере, работают. «Если основная проблема — "дорого", то аргумента "не работает" уже нет», — рассказал "Коммерсанту" замгендиректора по маркетингу компании Константин Трушкин. — Мы совместно со Сбербанком протестировали типовой сервер на "Эльбрусе", чтобы понять их требования и стек ПО». Трушкин подчеркнул, что весь софт отработал без замечаний, что он считает «большим достижением».

Тестирование «Эльбрусов»

Ранее, 13 декабря 2021 г. CNews писал о «катастрофическом» несоответствии «Эльбрусов» требованиям Сбербанка. Так, после тестирования двух типов серверов на «Эльбрусах», в банке заявили, что в нынешнем виде их использование в организации совершенно исключено в силу их технического несоответствия.

«Технические выводы достаточно простые: очень слабо для сравнения с Intel Xeon — мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены», — сообщил представитель лаборатории новых технологических решений Сбербанка Антон Жбанков.

По мнению Жбанкова, чтобы соблюсти большую часть требований банка необходимо просто переупаковать сервер, не трогая сам процессор и ОС. «Надеемся, в МЦСТ нас услышат, и в будущем серверы будут в более доступном варианте для применения в таких компаниях как Сбербанк», — заключил он.