Российский производитель ядерного топлива закупает «Мой офис» на 156 миллионов

Дочерняя топливная компания «Росатома» ТВЭЛ выбрала подрядчика на поставку ей 15,6 тыс. лицензий на «Мой офис» за 155,8 млн руб. Передача лицензий станет происходить до 2023 г. включительно.

«Мой офис» для «Росатома»

Как выяснил CNews, входящая в «Росатом» топливная компания ТВЭЛ определила поставщика российского офисного пакета «Мой офис» для дочерних предприятий госкорпорации, а также установила окончательную цену договора на передачу лицензий. Подряд на поставку получила компания «Дисилоджик». Цена 15,6 тыс. лицензий и 145 сертификатов на техподдержку составили 155,8 млн руб. Информация об этом следует из карточки тендера на сайте госзакупок.

Договор между сторонами будет подписан по итогам завершившегося тендера. Он стартовал 23 ноября 2021 г. в формате упрощенной закупки с начальной ценой договора в 161,2 млн руб.

Практика CNews по изучению закупок «Росатома» позволяет говорить о том, что такой формат закупки был выбран для того, чтобы госкомпания на законных основаниях могла указать в названии тендера название конкретного продукта.

На закупку, помимо «Дисилоджика», заявки подали компании МП, «Мирит групп» и «Иноватика». Победу «Дисилоджика» определила минимальная предложенная цена в 158 млн руб. Впоследствии она была снижена в преддоговорных переговорах на 2,2 млн руб.

Росатомовский ТВЭЛ крупно закупился «Моим офисом»

Поставки лицензий станут осуществляться в период 2021-2023 гг. Получателями ПО выступят 38 структур «Росатома». Среди них — «Центратомархив», «Гидрографическое предприятие», «Атомстройэкспорт», «Атомэнергопроект», «Алабуга-волокно», «Завод углеродных и композиционных материалов», «Сибирский химический комбинат», «Русатом автоматизированные системы управления», «Русатом-карго» и др.

«Это вторая закупка “Росатомом” наших продуктов, — отметила в разговоре с CNews коммерческий директор “Моего офиса” Елена Непочатова. — Лицензии будут поставлены в течение трех лет для новых предприятий госкорпорации, которые не были охвачены в первой закупке».

Переход «Росатома» на российский офис

Масштабный переход «Росатома» на российское офисное ПО начался в последних числах октября 2020 г. CNews писал, что госкорпорация объявила открытый конкурс по выбору отечественного офисного пакета для своих сотрудников, не указывая конкретное название продукта. Согласно техническому заданию к госзакупке, обеспечить офисным ПО планировалось 87 компаний из состава «Росатома», а поставка лицензий должна осуществляться до 2022 г. включительно.

Максимальная сумма контракта составляла 214,3 млн руб., а количество лицензий было установлено на уровне 20 тыс. Позже, в феврале 2021 г. «Ведомости» сообщили, что поставщиком ПО за 199,4 млн руб., как и в рассмотренном выше случае стала компания «Дисилоджик», предложившая именно «Мой офис».

По данным CNews, в тот раз поставки затронули предприятия ТВЭЛа лишь частично, чем и обусловлена новая закупка.

Импортозамещение офисного ПО в «Росатоме» началось после того, как госкорпорация не смогла найти поставщика на американский софт компании Microsoft. В марте 2020 г. CNews писал о том, что «Росатом» остался без подрядчика на поставку лицензий на ПО Microsoft для нескольких десятков своих дочерних структур по всей стране.

Суммой в 2,4 млрд руб. не соблазнился ни один из потенциальных поставщиков. Предположительно у них истекли необходимые лицензии, а продлевать их для работы с российским предприятием особого характера в контексте санкционных рисков они не спешили.

Профиль деятельности ТВЭЛа

По данным «Росатома», топливная компания ТВЭЛ является монопольным поставщиком ядерного топлива для всех российских АЭС, судовых и исследовательских реакторов России. «На топливе ТВЭЛа работают АЭС в 15 странах мира, это каждый шестой энергетический реактор», — говорится на сайте организации.

В состав топливной компании входят предприятия, специализирующиеся на производстве газовых центрифуг, обогащении урана и фабрикации ядерного топлива, а также научно-исследовательские и конструкторские организации.