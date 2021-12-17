Центробанк готовит тотальный запрет на криптовалюты в России

Центробанк и российские власти рассматривают возможность полного запрета на криптовалюту для россиян. В Госдуме даже звучат предложения по уголовной ответственности за биткоин и другие токены. Генпрокуратура готовит закон об аресте и конфискации криптоденег у граждан России. Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято в 2022 г. В качестве альтернативы токенам Центробанк предлагает цифровой рубль, пока еще не существующий.

Новые запреты для россиян

Россияне могут лишиться возможности инвестировать в криптовалюту уже в самом ближайшем будущем, пишет Reuters со ссылкой на неназванные источники, приближенные к Центробанку. С их слов, регулятор изучает возможность новых ограничений на фоне неких «рисков для финансовой стабильности на фоне роста крипторынка и виртуальных транзакций».

Столь расплывчатое определение не объясняет, чем именно на этот раз обеспокоен Центробанк. Известно лишь, что в настоящее время регулятор ведет переговоры с различными участниками и экспертами рынка о возможном запрете на инвестиции в токены.

Под «инвестициями» в данном случае, по всей видимости, подразумевается обмен реальных денег на виртуальные, то есть покупка криптотокенов за рубли, доллары, евро и др.

Аналитики Reuters приводят слова двух приближенных к Банку России источников. Один из них утверждает, что грядущий запрет будет касаться только новых приобретений токенов, а уже имеющиеся у людей активы затронуты не будут.

Россияне могут остаться без еще одного средства заработка

Другой источник уверен, что никаких поблажек российские власти гражданам России не дадут. По его прогнозам, приближается полный запрет на владение россиянами любыми криптовалютами в любом количестве.

В качестве примера негативного отношения Центробанка к криптовалютам Reuters приводит высказывание первого заместителя председателя ЦБ Ксении Юдаевой, прозвучавшее ранее в декабре 2021 г. «Ситуация в странах с развитым крипторынком все больше напоминает так называемую теневую финансовую систему», - сказала Юдаева, добавив, что использование криптовалют снижает эффективность денежно-кредитной политики.

Государство тоже на распутье

В настоящее время не только Центробанк выбирает между двумя вариантами развития ситуации с криптовалютой в России. Как пишет «Интерфакс», ровно тем же самым заняты и российские власти.

В частности, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что прямо сейчас идет рассмотрение данного вопроса. С его слов, криптовалюта будет или легализована, или полностью запрещена, и решение будет принято в течение первой половины 2022 г.

«Все дискуссии, связанные с тем, как определять соответствующие инструменты новые и как налогооблагать, должны быть в весеннюю сессию (с 10 января по 31 июля 2022 года – прим. CNews) обязательно завершены, для того, чтобы в следующий налоговый период, 2023 г., уже мы могли войти с полным пониманием, как все это должно регулироваться», – заявил Аксаков.

Сам Аксаков выступил с предложением по внесению майнинга в общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). По его словам, это откроет возможность обложить данный вид деятельности налогами и попутно позволит майнерам получать электроэнергию по ценам для промышленных потребителей.

Предполагаемая кара за биткоин

Центробанк неоднократно указывал на полное свое непринятие криптовалюты как альтернативы реальным деньгам. Об этом, в частности, прямым текстом заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Такое мнение Набиуллина высказала, в том числе и в ноябре 2021 г. во время своего выступления в Госдуме. По ее словам, две главные проблемы токенов заключаются в том, что они, во-первых, анонимны и, во-вторых, что за них никто не несет ответственность.

Руководство Центробанка считает, что россиян следует наказывать за использование криптовалют по всей строгости закона. В сентябре 2021 г. регулятор сообщил, что ведет обсуждение поправок, призванных еще более жестко ограничить использование токенов на территории страны. Нарушения, согласно этим поправкам, будут караться уголовной или как минимум административной ответственностью. Об этом, как пишет «Интерфакс», рассказал сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на панельной дискуссии Международного банковского форума.

Власти уже давно планируют пополнять отечественные тюрьмы за счет майнеров. Закон, регулирующий обращение с криптовалютой, действует с 1 января 2021 г., однако еще в ноябре 2020 г. Министерство финансов России выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за его нарушение правил обращения криптовалют. Более того, у ведомства уже тогда был готов пакет поправок сразу к двум российским кодексам – Уголовному и Уголовно-процессуальному.

Согласно предлагаемым изменениям, владельцы криптовалют, будь это биткоин (Bitcoin), эфир (Ethereum), монеро (Monero) и др., могут быть лишены свободы на срок до трех лет. Всего же власти предусмотрели несколько видов уголовного наказания, в зависимости от тяжести преступления. Так, помимо временного «переезда» в места не столь отдаленные, владельцам криптовалют грозят штрафы до 2 млн руб. и принудительные работы на срок до пяти лет. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Также власти намерены отбирать у россиян их накопления в криптовалюте. В начале декабря 2021 г. CNews писал, что Генпрокуратура приступила к разработке закона, позволяющего накладывать арест на биткоины и даже конфисковывать их.

Возможная альтернатива

Намекая на возможное превращение россиян, связанных с криптовалютой, в уголовников, руководство Центробанка считает, что гражданам страны стоит предоставить альтернативу биткоинам и другим токенам. Только это должна быть сугубо отечественная разработка, и такая у российских властей имеется.

«Людям нужно дать альтернативу, и мы это делаем с помощью своих проектов. Я уже говорила про цифровой рубль – на наш взгляд это должно развиваться», – заявила глава Центробанка в ноябре 2021 г. на выступлении в Госдуме.

На середину декабря 2021 г. цифровой рубль как таковой существовал лишь на бумаге. Месяцем ранее Набиуллина заявила, что на одно только тестирование прототипа цифрового рубля может уйти более года. В ноябре 2021 г. стало известно, что запуск прототипа виртуального рубля Центробанк запланирован на начало 2022 г., без более точной даты.

Цифровой рубль представляет собой дополнительная форму российской национальной валюты – рубля. Эмитировать крипторубль будет непосредственного Центробанк. Предполагается, что в нем будут сочетаться свойства одновременно и наличных, и безналичных рублей, то есть расплачиваться им можно будет и в онлайне, и при полном отсутствии подключения к интернету.