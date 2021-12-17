Власти запретили работу платежной системы Telepay

Центробанк отозвал лицензию у НКО «Премиум», обслуживавшим платежную систему Telepay. Ранее схожим образом прекратилась работа другой платежной системы Cyberplat. Клиенты Cyberplat, «Вымпелком» и ряд банков, ушли в Qiwi и А3.

Отзыв лицензии у НКО «Премиум»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) «Премиум». Как говорится на сайте регулятора, в отношении НКО «Премимум» в течение последнего года уже неоднократно применялись меры, вызванные нарушением законодательства в сфере банковской деятельности и противодействию отмыванию денежных средств.

«НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами», - заявили в Центробанке. В организации назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего.

Связь НКО «Премиум» и платежной системы Telepay

НКО «Премиум» обслуживала платежную систему Telepay, созданную компанию «Уральский процессинговый центр» (УПЦ). Владельцем НКО «Премиум» является Владимир Ковязин, Согласно данным базы «Контур.Фокус», он на паритетных началах с гендиректором НКО «Премиум» Андреем Ковязиным владеют УЦП (возможно, речь идет о родственниках).

Центробанк отозвал лицензию у НКО «Премиум», обслуживавшим платежную систему Telepay

Telepay была основана в Екатеринбурге и работает в регионах Урала, Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Компания управляет сетью платежных терминалов и предоставляет услуги по приему платежей в пользу третьих лиц на кассах. Также компания имела собственную систему электронных кошельков Telepay-online.

Telepay принимал платежи за сотовую связь, доступ в интернет, платное телевидение, а также обеспечивал уплату налогов, штрафов ГИБДД, погашение кредитов и т.д. Источник CNews на рынке электронной коммерции говорит, что после отзыва лицензии у НКО «Премиум» зависли платежи, которые были направлены пользователями Telepay, но еще не дошли до провайдеров.

В Telepay к моменту публикации не ответили на запрос CNews о своей судьбе. Сайт Telepay-online прекратил свою работу.

Как прекратила работу платежная система Cyberplat

Ранее схожая история произошла с банком «Платина», который в конце 1990-х годов создал первую в российском интернете платежную систему Cyberplat. В сентябре 2021 г Центробанк отозвал у него лицензию, что также было вызвано операциями с нелегальными интернет-казино и букмекерскими конторами. После этого прекратилась работа Cyberplat.

Cyberplat исторически обеспечивал прием платежей с банковских карт за товары и услуги в интернете. В начале 2000-х компания вышла в оффлайн и стала одним из лидеров рынка платежных терминалов, а также обеспечивала прием платежей на кассах.

С конца 1990-х прием платежей в интернете через Cyberplat осуществлял сотовый оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). Также через Cyberplat прием платежей на своих сайтах за различные услуги (сотовая связь, ЖКХ и т.д.) обеспечивал ряд банков: Райффайзенбанк, банк «Открытие», банк «Авангард» и др. По словам источника CNews на рынке электронной коммерции, после закрытия Cyberplat его клиенты перешли в платежные системы Qiwi и А3.