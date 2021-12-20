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Государственные ИТ-тендеры остановлены из-за излишнего пристрастия к «Эльбрусам»

Два тендера ГКУ «Управление информационных технологий и связи» на общую сумму 79,1 млн руб. приостановлены по шести жалобам. В двух из них говорится об излишнем требовании о совместимости ОС с процессорами «Эльбрус». В остальных четырех утверждается, что заказчик безальтернативно закупает софт «Мой офис». Примечательно, все три компании, которые оставили жалобы, не участвовали в аукционе. Победитель обоих аукционов — один из фигурантов разбирательства, связанного с арестом одного из учредителей НКК Александра Калинина. Также по двум тендерам ГКУ в 2019 г. был раскрыт картельный сговор.

ОС для госорганов Санкт-Петербурга

Санкт-петербургскому государственному казенному учреждению (ГКУ) «Управление информационных технологий и связи» из-за пристрастия к «Эльбрусам» не позволяют закупить заранее выбранные российские ОС и офисный пакет. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Сразу две закупки ГКУ были приостановлены по жалобе «АЕЕ технолоджи рус» на указание в ТЗ технических требований, соответствующих продукту конкретного правообладателя. По мнению жалобщика, указанным требованиям соответствует исключительно ОС Astra Linux Special Edition (релиз «Ленинград»), разработанная для вычислительных комплексов с процессорной архитектурой «Эльбрус». Впрочем, как сообщили CNews представили «Русбитех-астры», на рынке есть и другие ОС, которые подходят под данные требования.

Среди требований в техзадании указаны наличие сборок с поддержкой отечественных аппаратных платформ «Эльбрус» и ARMv8 (соответствует архитектуре российских процессоров «Байкал-М» и «Байкал-S»). Жалобщик также указывает, что, исходя из анализа госзакупок, ГКУ не заключало договора на поставку процессоров с архитектурой «Эльбрус» или ARMv8. Этим требованиям, как сообщили редакции в «Базальт СПО», соответствуют и их ОС Alt Linux.

В аукционной документации не содержатся обоснования, подтверждающие объективную потребность заказчика в товарах конкретного производителя на процессорах «Эльбрус» и «Байкал». «АЕЕ технолоджи рус» указывает в своей жалобе на то, что ОС разрабатывается под определенный тип процессора. И архитектура «Эльбруса» отличается от «привычных» x86 или x86_64, говорится в жалобе. Поэтому жалобщик полагает, что совместимость ОС с «Эльбрусом» «изменяет предмет закупки». Ровно такая же жалоба подана и на вторую закупку ГКУ.

Еще четыре жалобы и подробности закупки

Оба тендера были опубликованы на сайте госзакупок 5 декабря 2021 г. Совокупная максимальная цена договора по двум тендерам могла составить 79,1 млн руб. Победителем обоих тендеров стала компания с миллиардной выручкой ООО «Супервэйв групп». Она снизила цену договоров почти на 2 млн руб. каждый (около 4 млн руб. за два договора).

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ГКУ прописало излишние требования по совместимости с архитектурой «Эльбрусов»

Эта компания была участником громкого разбирательства, связанного с арестом одного из учредителей «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинина.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) посчитали, что дочернее предприятие НКК «Аквариус» заключило с «Супервэйв групп» соглашение, которое привело к поддержанию цены на редукционе (торги со снижением цены) на поставку офисного и сетевого оборудования Hewlett Packard, а также услуг по установке и настройке такого оборудования для «дочки» «Норникеля».

Помимо двух жалоб «АЕЕ технолоджи рус» на закупки ГКУ оставлены еще четыре жалобы. По одной жалобе на две закупки оставила компания ООО «Иломакс» и ООО «ЕСБ». Суть их состоит в том, что заказчик установил требования к офисному ПО, соответствующие единственному производителю софта — ООО «Новые облачные технологии» с продуктом «Мой офис».

На данный момент определение поставщика приостановлено и все шесть жалоб рассматриваются ФАС. Отметим, что ни одна из тех компаний, которые оставили жалобы, не участвовали в аукционе.

Картельный сговор на госзакупках

В августе 2019 г. ФАС раскрыла картельный сговор на двух госзакупках оборудования для госорганов в Санкт-Петербурге. Заказчиком в обоих случаях выступало ГКУ. В двух конкурсах приняли участие ООО «Беркс» и ООО «Компания диджитал машинс» (в августе 2021 г. признана банкротом). Они и вступили в картельный сговор.

Начальная максимальная стоимость двух контрактов составляла 69,2 млн руб. Оба тендера выиграла компания «Беркс», цена при этом была снижена до 68,4 млн руб., то есть на 1%. ФАС полагает, что незначительное снижение стоимости контрактов связано с тем, что оба участника решили вместо конкурентной борьбы вступить в картельный сговор. У ведомства есть доказательства, что в ходе аукционов компании контактировали друг с другом и обменивались информацией.

Напомним, что ГКУ занимается материально-техническим обеспечением деятельности Комитета по информатизации и связи северной столицы в части ИКТ. Оно определяет, в каких ИКТ-товарах и услугах нуждаются городские госорганы и централизованно их закупает. Экс-главу этого комитета, как писал CNews в декабре 2021 г. арестовали по делу о мошенничестве. Ивану Громову вменяют хищение более 250 млн руб.

Кристина Холупова

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