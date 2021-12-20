Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов

Positive Technologies вышла на Московскую биржу в режиме прямого листинга. По итогам первого дня капитализация компании составила 59,68 млрд руб. при предварительной оценке в 44–103 млрд руб. Компания утверждает, что может работать и в режиме наложенных на нее санкций со стороны США, при этом благодаря этим санкциям компания может скрывать своих основных поставщиков и кредиторов.

Листинг Positive Technologies

Работающая в сфере информационной безопасности компании «Группа позитив» (торговая марка Positive Technologies) вышла на Московскую биржу в режиме прямого листинга. Акции компании были включены в сектор рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Московской биржи. На бирже начались торги примерно 10% от общего числа акций компании, принадлежащих миноритарным акционерам: бывшим и нынешним сотрудникам компании, а также ее партнерам, получившим акции со стороны существующих акционеров в рамках программы дарения.

С целью обеспечения ликвидности «Группа позитив» заключила маркетмейкинговые соглашения с тремя российскими брокерами, которые будут поддерживать заявку на покупку и продажу на торгах. Режим прямого листинга предполагает отсутствие предварительной добиржевой сделки с целью определения цены. Для первого дня была выбрана оценка компании в размере от $600 млн (примерно 44 млрд руб. по курсу ЦБ на 20 декабря 2021 г.) до $1,4 млрд (103 млрд руб.). Во второй и последующий дни торговый диапазон будет рассчитываться с учетом результатов торгов предыдущего дня.

Для того чтобы обеспечить достаточный объем предложений в первый день и создать условия для определения цены акций без излишних флуктуаций, крупные акционеры компании сформировали пул акций, из которых к началу торгов должны были быть сделаны заявки на продажу во всем диапазоне торгов первого дня — от нижней границы до верхней. 35 заявок должны были быть размещены через равные промежутки с начальной ценой в 700 руб. за акцию и конечной — 1,55 тыс. руб. Объем каждой заявки должен был составлять 14 тыс. штук, а суммарная расчетная стоимость всего пакета — чуть более 550 млн руб.

Positive Technolgies вышла на биржу

В течение первого дня торгов на бирже прошло 17,5 тыс. сделок с 463,2 тыс. акциями компании, сообщает агентство «Интерфакс». Объем этих сделок составил 417 млн руб. В начале торгов цена одной акции составляла 770 руб. В течение дня цена акций постепенно росла с уровня 900-929 руб. за одну акцию до 994,8 руб. на момент завершения торгов. Таким образом, на момент завершения первого торгового дня капитализация компании составила 59,68 млрд руб.

Санкции и сокрытие поставщиков и кредиторов

«Группа позитив» занимается разработкой, продажей и поддержкой широкого спектра программных продуктов и услуг для информационной безопасности, которые обнаруживают, проверяют и предотвращают реальные киберриски, связанные с корпоративной ИТ-инфраструктурой.

В апреле 2021 г. власти США ввели санкции в отношении «Позитив технолоджис» — одной из структур «Группы позитив», обвинив ее в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Санкции запрещают американским гражданам и компаниям предоставлять услуги для «Позитив технолоджис». Однако, как подчеркивается в проспекте ценных бумаг «Группы позитив», санкции наложены только на одну из компаний группы и не затрагивают ее головную структуру.

Российское законодательство позволяет компаниям, попавшим под иностранные санкции, в ряде случаев избегать необходимых требований о раскрытии информации. Так, в проспекте ценных бумаг компании говорится, что у нее есть два крупных поставщика, на которых приходится 17% и 10% в общем объеме поставок сырья и товаров. Их названия не раскрываются; известно только, что они являются поставщикам компьютеров, периферийных устройств и ПО.

Также в проспекте ценных бумаг сказано, что у компании есть четыре крупных кредитора, на которых приходится 16,5%, 15,5%, 13,2% и 10% от общего объема кредиторской задолженности. Их названия также не раскрываются.

Кому принадлежит Positive Technolgies

Основными акционерами «Группа позитив» являются братья Юрий и Дмитрий Максимовы. Им принадлежит 47,08% и 8,8% акций компании соответственно. Юрий Максимов является членом совета директоров «Группа позитив»; раньше он также был гендиректором компании. Дмитрий Максимов возглавляет ее совет директоров.

Другим членам совета директоров — Борису Симису и Евгению Кирееву — принадлежит 5,5% и 8,1% акций соответственно. Гендиректор «Группы позитив» Денис Баранов владеет 3% акций компании.

Финансовые показатели Positive Technologies

В 2020 г. продажи компании составили 6,2 млрд руб., увеличившись за год в полтора раза. Выручка компании составила 5,53 млрд руб., увеличившись за год на 60%. В том числе выручка от реализации лицензий составила 4,3 млрд руб. (78% от общего объема выручки), от реализации программно-аппаратных комплексов — 604 млн руб. (10%), от услуг в области информационной безопасности — 584 млн руб. (10,5%).

Валовая прибыль в 2020 г. составила 4,7 млрд руб. (рост за год также на 60%), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) увеличился в три раза до 2,17 млрд руб., чистая прибыль выросла почти в 10 раз до 1,5 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли составила 85%, по показателю EBITDA — 39%, по чистой прибыли — 27%.

Капитальные затраты в 2020 г. составили 1 млрд руб. Свободный денежный поток на конец 2020 г. составлял 212 млн руб., чистый долг — 941 млн руб. На конец первого полугодия 2021 г. чистый долг вырос почти в два раза до 1,83 млрд руб. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на конец 2020 г. составляло 0,4, на конец первого полугодия 2021 г. — 0,8. Рентабельность капитала (ROE) на конец 2020 г. составляла 86%.

По итогам 2020 г. компания направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 573,6 млн руб., что составило 38% от чистой прибыли по консолидированной финансовой отчетности и 96% от чистой прибыли по бухгалтерской отчетности. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составил 95,6 руб. Еще 19,1 млн руб. было выплачено в качестве дивидендов по привилегированным акциям (95,6 руб. на одну акцию данного типа).

По итогам 9 месяцев 2021 г. компания направила на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 329 млн руб. (54,85 руб. на одну акцию). Это составило 509% от размера чистой прибыли за данный период по консолидированной финансовой отчетности и 82% от размера чистой прибыли по бухгалтерской отчетности. На выплату дивидендов по привилегированным акциям за этот период было направлено 10,97 млн руб. (54,84 руб. на одну акцию).

Структура продаж компании

В структуре продаж компании 25% приходится на государственный сектор, 23% — на ТЭК и промышленность, 17% — на банки и финансовый сектор, 17% — на инфраструктуру и транспорт, 12% — на телекоммуникации, 7% — на медицину, ритейл, образование, ритейл и пр.

В компании работает более 1 тыс. человек. Количество клиентов компании за 2020 г. сократилось на 10% до 2,15 тыс. В том числе у компании есть 84 крупных клиента, из которых тремя и более продуктами пользуется 46%.

Сегменты, в которых работает компания, и соответствующие доли рынка

Компания работает в нескольких секторах сферы информационной безопасности. Во-первых, это системы анализа защищенности и управления уязвимостями (Vulnerability Management). Объем рынка в России в данном сегмента в 2020 г. составил 4 млрд руб., доля «Группы позитив» достигла 70%.

Во-вторых, это межсетевые экраны уровня веб-приложений (Web Application Firewall). Объем рынка в данном сегменте в 2020 г. составил 6 млрд руб., доля компании — 40%. Следующий сегмент — системы анализа событий и выявления инцидентов (SIEM). Здесь объем рынка составил 6 млрд руб., доля группы — 40%.

В сегменте решений для раннего выявления таргетированных атак объем рынка составил 1,5-1,7 млрд руб., доля «Группы позитив» — 15%. В сегменте решений для анализа кода приложений объем рынка составил 700 млн руб., доля компании — 15-20%. В сегменте защиты автоматизированных систем управления технологическими процессами объем рынка в России составил 1,5 млрд руб., доля группы — 25-30%.

Также компания занимается сервисами непрерывного анализа бизнеса. Объем рынка соответствующих услуг в России в 2020 г. составил 1,5 млрд руб., доля компании — 30-35%. Кроме того, компания оказывает услуги по обнаружению, реагированию и расследованию сложных инцидентов. Объем рынка в данном сегменте составил 500 млн руб., доля компании — 30%.