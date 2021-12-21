Microsoft попала под расследование за бесплатную раздачу ПО

Бесплатный сыр и мышеловка

Корпорацию Microsoft заподозрили в недобросовестной конкуренции после того, как та позволила британским медикам даром общаться посредством облачного сервиса Teams, пишет Daily Mail.

В марте 2021 г. Microsoft на время пандемии коронавирусной инфекции Сovid-19 предоставила труженикам Национальной службы здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) бесплатный доступ к собственной платформе коммуникаций Teams.

По данным источника, сервис использует около 1,2 млн человек, занятых в структурах NHS. Помощь американского технологического гиганта позволила Великобритании сэкономить «миллионы фунтов стерлингов», однако, как выяснилось, не все оказались довольны таким ходом развития событий.

Чиновники Великобритании проверят, как благородный жест Microsoft отразится на национальном рынке

Конкуренты из числа представителей британского бизнеса меньшего масштаба сочли шаг Microsoft не актом благотворительности, а попыткой «подмять под себя» сектор здравоохранения Туманного Альбиона. Сценарий, вызывающий опасение соперников Microsoft, предусматривает вынужденный переход NHS на платные сервисы Teams по завершении пандемии.

Проблема заключается в том, что к моменту истечения срока действия бесплатной подписки отказаться от облачного продукта Microsoft сотрудникам, привыкшим к нему, будет крайне непросто. В то же время поставщики альтернативных решений окажутся уже вытесненными с рынка и не смогут протянуть медикам руку помощи.

«Продление лицензий [на Teams] обойдется в невероятную сумму, но хуже того – будет уже слишком поздно, чтобы найти систему дешевле и лучше», – говорит источник Daily Mail.

Под пристальным вниманием чиновников

По информации издания, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг (Kwasi Kwarteng) инициировал проверку маневра Microsoft, из-за которого местный ИТ-бизнес якобы потерял возможность побороться за внушительные госконтракты.

Разработчики конкурирующего с Teams сервиса Slack, приобретенного Salesforce за $28 млрд в декабре 2020 г., подали официальную жалобу на Microsoft в Еврокомиссию. По их мнению, продвигает свое ПО Teams в нарушение принципов свободной конкуренции, выдавливая соперников и монополизируя рынок.

Microsoft находится под пристальным вниманием британских антимонопольщиков. Так, Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) Великобритании в настоящее время проводит оценку запланированной Microsoft сделки по приобретению Nuance. Редмондский гигант договорился о покупке компании за $19,7 млрд в апреле 2021 г. Nuance развивает технологии распознавания речи, обработки естественного языка и искусственного интеллекта. По данным HealthTech, наработки Nuance широко используются в сфере здравоохранения США и Великобритании. В частности, ПО для распознавания речи позволяет врачам быстрее заполнять медицинские документы.

В начале декабря 2021 г. CMA продемонстрировала серьезность своих намерений, запретив Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), которая владеет социальной сетью Facebook, покупать за $400 млн популярный поисковик анимированных изображений Giphy. Сделка, о завершении которой стороны сообщили еще в 2020 г., была забракована регулятором, поскольку якобы несла угрозу конкуренции на британском рынке.

Microsoft поднимает цены

Тем временем ценник на софт и облачные услуги Microsoft продолжает расти, причем как в России, так и в мире.

В декабре 2021 г. CNews предупреждал о том, что с января следующего года в России на 10% вырастут цены на коробочные версии и электронные ключи Microsoft Office 2021 для бизнеса. Кроме того, на 5-10% увеличатся расценки на облачное ПО Microsoft. Это напрямую связано с удорожанием SPLA-

В августе 2021 г. Microsoft заявляла о грядущем глобальном росте цен на сервис Microsoft 365 (включает Teams). Оно состоится 1 марта 2022 г. – с этого дня некоторые тарифные планы подорожают сразу на 20%. Изменения коснутся и России.

В июле 2021 г. CNews писал, что на 1 октября 2021 г. Microsoft назначила 15-процентный рост цен в России на целый ряд своих продуктов, примерно до уровня, принятого в странах Центральной Европы.