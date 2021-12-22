США готовятся запретить поставки смартфонов в Россию

Россия может оказаться под новыми американскими санкциями в случае вторжения на Украину. США могут ограничить или полностью запретить ввоз в страну американских смартфонов, автомобильных и аэрокосмических деталей, а также ограничить использование сервисов. Также они могут надавить на европейские и азиатские компании, чтобы те последовали ее примеру. Методы давления могут быть такими же, как и в случае с китайской Huawei.

Россиян оставят без iPhone

Администрация Президента США планирует новые санкции против России, включающие ограничения на ввоз в страну ряда разработок американских компаний. Как пишет агентство Reuters, в список попали смартфоны, а также различные запчасти для автомобилей и компоненты, используемые в авиационной промышленности. В «черном списке» окажутся и различные материалы из «многих других отраслей», пишет издание, не уточняя, о каких именно отраслях идет речь.

Новым ограничительным мерам будет дан зеленый свет, если Россия введет войска на территорию Украины.

Беспрецедентное давление

Источник Reuters сообщил, что если российские войска войдут на территорию Украины, Россию будут ждать поистине беспрецедентные ограничения. С его слов, решение российских властей окажет очень серьезное влияние на подавляющее большинство россиян.

США грозит санкциями, которые коснутся каждого россиянина

Последовать примеру США могут и различные европейские и азиатские производители. По словам источника издания, американские власти намереваются надавить на них, чтобы те тоже лишили россиян своих смартфонов и автомобильных запчастей.

Какие именно рычаги давления США намерены применить, пока остается неизвестным. Не исключено, что над ними нависла угроза повторения судьбы Huawei, которую США за неполные три года лишили лидерских позиций на рынке смартфонов и теперь раздирают на части. В конце 2020 г. из-за санкций Huawei продала свой дочерний бренд Honor, и в скором будущем аналогичная участь может постичь ее серверный бизнес.

Чего лишатся россияне

Если власти США дадут ход новым санкциям, то в первую очередь они могут коснуться смартфонов компании Apple, пользующихся у россиян высоким спросом. Также ограничительные меры могут затронуть и сервисы Google, устанавливаемые по умолчанию на большинство современных Android-смартфонов. Сами телефоны Google санкции обойдут стороной, поскольку в России они официально не продаются.

Самыми популярными смартфонами в России, как сообщал CNews, являются не американские, азиатские. Жители страны отдают предпочтение устройствам китайской Xiaomi и корейской Samsung, тогда как американские iPhone находятся на третьем месте по объему продаж.

Над Россией нависла серьезная угроза дефицита смартфонов

Не исключено, что новые санкции коснутся и компаний, занимающихся выпуском микросхем. В России на декабрь 2021 г. не существовало ни одного завода, способного производить чипы по современным нормам. По этой причине отечественные разработчики чаще всего обращаются к мировому лидеру этого сегмента – тайваньской TSMC. В 2020 г. власти США запретили ей работать с Huawei.

Для сравнения, для выпуска суперсовременных процессоров TSMC задействует 4-нанометровый техпроцесс. В то же время российская компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России», освоила лишь 65 нм. Эти нормы компания Intel благополучно освоила к началу 2006 г., когда выпустила первые партии чипов Pentium 4 и Pentium D.

Россия все отрицает

Российские власти не подтверждают информацию о своих планах по вторжению на территорию Украины. Впервые о вероятности такого исхода стало известно еще в октябре 2021 г., когда иностранные СМИ начали распространять информацию об этом.

В ноябре 2021 г. уже непосредственно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скоплении российских военных у границ его страны. С его слов, к границе было стянуто в пределах 100 тыс. российских солдат.

Тогда же свои прогнозы о возможном вторжении России озвучила и замгоссекретаря США Виктория Нуланд (Victoria Nuland). Она полагает, что Россия войдет на территорию Украины в начале 2022 г.

Как пишет Bloomberg, США на пару с Бельгией могут загнать под санкции крупнейшие российские банки и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в случае «агрессии в отношении Украины». Американские СМИ регулярно говорят о возможном отключении России от SWIFT в случае эскалации конфликта между Россией и США. Также телеканал CNN говорил о возможных санкциях в отношении суверенного долга России.

Опыт есть

Россия неоднократно испытывала на себе ограничительные меры США, касающиеся программного обеспечения и электроники. Например, в июне 2020 г. американские власти ввели запрет на продажу российским военным и полицейским ОС Microsoft Windows и смартфоны Apple iPhone.

Эти ограничения, коснувшиеся, помимо России, также Венесуэлы и Китая, отразились на крупном отечественном вузе – МГТУ им. Баумана. В декабре 2020 г. Microsoft отказалась поставлять ему лицензии Windows, поскольку вуз готовит специалистов в области авиации, создания ракетной техники, в сфере ядерной энергетики и радиоэлектроники. В 2021 г. МГТУ запустил полноценную кампанию по отказу от иностранного ПО, в том числе и от Autodesk. В сентябре 2021 г. вуз приступил к поискам подходящей САПР отечественной разработки.

В аналогичной ситуации, как сообщал CNews, оказался еще один российский вуз – Московский физико-технический институт (МФТИ). В ноябре 2021 г. США внесли его в свой «санкционный список», поскольку он якобы «несет угрозу нацбезопасности США», занимаясь «разработкой военной продукции для военного заказчика». Это усложнит вузу доступ к американским технологиям и наработкам, включая ПО и компьютерное «железо».

Санкции США против России стали регулярным явлением после событий весны 2014 г., когда в ее состав вошел полуостров Крым. Первая волна ограничений прокатилась спустя всего пару недель.

В числе первых, кто отреагировал на них, оказалась компания Red Hat – один из крупнейших в мире разработчиков ОС Linux, в 2019 г. перешедший под крыло IBM. CNews писал, что в июле 2014 г. Red Hat потребовала от своих российских партнеров приостановить проекты в подпавших под санкции компаниях. Также она завила о приостановке работ в банке «Россия» и СМП-банке.