Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин

В возрасте 88 лет скончался основатель компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин. Зимин является одним из первопроходцев рынка сотовой связи в России: в 1990-х годах ему несколько раз удавалось договориться с регулятором о серьезных преференциях для компании.

В Швейцарии скончался Дмитрий Зимин

В Швейцарии скончался основатель компании «Вымпелком», известный предприниматель и меценат Дмитрий Зимин. Об этом на своей странице в Facebook написал его сын Борис. Сообщается, что в последние месяцы Дмитрий Зимин тяжело болел. Ему было 88 лет.

Как Дмитрий Зимин организовал «Вымпелком»

Дмитрий Зимин родился в 1933 г. В советское время он работал в Радиотехническом институте Академии наук им. А. Минца и занимался разработками систем противоракетной обороны. В 1991 г. на базе института Зимин организовал малое предприятие «КБ Импульс», занимавшее разработками в области кабельного и спутникового телевидения.

В начале 1990-х годов Дмитрий Зимин организовал в Москве одну из первых в России сотовых сетей – «Вымпел-коммуникации» («Вымпелком», работает под торговой маркой «Билайн»). На тот момент эксклюзивной лицензией на работу в Москве в европейском стандарте GSM обладала компания «Мобильные телесистемы» (МТС).

Дмитрий Зимин, основатель оператора «Вымпелком»

Но Зимину удалось договориться с Минсвязи о возможности работы в России сотовых сетей американского стандарта AMPS/dAMPS. Формально этот стандарт получил в России статус «регионального», тогда как GSM и популярный тогда аналоговый стандарт NMT имели статус «федеральных». Первая базовая станция «Вымпелкома» была установлена на крыше сталинской высотки, в которой расположен МИД.

Осенью 1993 г., во время противостояния первого Президента России Бориса Ельцина и Верховного Совета, Зимин передал несколько сотовых телефонов для организации переговоров между противоборствующими сторонами в Свято-Даниловом монастыре. Тогда сотовые телефоны были еще в диковинку и стоили целое состояние. Впрочем, переговоры не увенчались успехом и кровопролития в центре Москвы не удалось избежать.

Основным акционером «Вымпелкома» в те годы была АФК «Система». Бизнес «Вымпелкома» набирал обороты и в 1996 г. оператор стал первой российской компанией, которая осуществила первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. После этого произошло расставание «Вымпелкома» с АФК «Система», которая стала контролирующим акционером МТС. Основным акционером «Вымпелкома» стал Зимин.

Лоббистские возможности Дмитрия Зимина

Перспективы стандарта GSM становились все более очевидными, и «Вымпелком» искал возможности работать в данном стандарте. Изначально сети GSM работали в диапазоне 900 МГц. Но в середине 1990-х стали появляться сети GSM и в диапазоне 1800 МГц.

В 1996 г. «Вымпелком» запустил первую в Россию сеть GSM-1800. Однако для полноценной работы все равно нужны были частоты в диапазоне 900 МГц. Во-первых, сети в диапазоне 1800 МГц обладали гораздо меньшей зоной обслуживания. Во-вторых, для них был ограничен круг абонентских устройств, а двухдиапазонных аппаратов 900/1800 МГц тогда еще не было.

В 1998 г. Зимин решил и эту проблему: «Вымпелком» пообещал профинансировать продолжение работы космической станции «Мир», взамен на что Правительство обеспечило бесконкурсное выделение «Вымпелкому» частот в Москве в диапазоне 900 МГц. Такое соглашение вызвало скандал и протест со стороны АФК «Система», так как МТС теряли эксклюзивность своей лицензии. Но «Вымпелком» смог удержать новые частоты. Правда, станция «Мир» в 2001 г. все-таки была затоплена.

В том же 1998 г. «Вымпелком» выиграл конкурсы на получение частот в диапазоне 1800 МГц на территории Сибирского, Поволжского и Южного округов. Это открывало дорогу для региональной экспансии. Тогда же в число крупных акционеров оператора вошел норвежский Telenor.

В 1999 г. Минсвязи без конкурса выдало «Вымпелкому» дополнения к лицензии, позволяющие оператору использовать частоты в диапазоне 900 МГц в регионах, где у него были частоты в диапазоне 1800 МГц. Этот шаг также вызвал протест со стороны АФК «Система».

Но для региональной экспансии у «Вымпелкома» не было денежных средств. В связи с этим «Вымпелком» выделил региональные лицензии в отдельное дочернее предприятие – «Вымпелком-Р» - и начал поиск инвесторов для него.

Переговоры об инвестировании начались с «Альфа-групп», которая в тот момент стала присматриваться к рынку телекоммуникаций. К тому же у Альфа-банка, входившего в состав «Альфа-групп», уже была сеть региональных филиалов, что могло бы «Вымпелкому» помочь в освоении регионов.

В итоге в начале 2001 г. «Альфа-групп» вошла в число крупнейших акционеров всего «Вымпелкома», а Зимин покинул руководство компании. У него оставался миноритарный пакет акций компании, который постепенно был распродан. Кроме того он получил должность почетного президента компании.

Дмитрий Зимин и благотворительность

После ухода из бизнеса Дмитрий Зимин основал благотворительный фонд «Династия», занимавшийся поддержкой российской фундаментальной науки. Также он основал премию в области научно-популярной литературы «Просветитель». Кроме того, Зимин входил в состав бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В 2015 г. Минюст России признал фонд «Династии» некоммерческой организацией, выполняющий функции иностранного агента. После этого Зимин прекратил деятельность фонда и уехал из России.