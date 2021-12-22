В России вводится автоматизированная система налогообложения

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о введении в России автоматизированной системы налогообложения. Она распространяется на небольшие организации и индивидуальных предпринимателей и с июля 2022 г. по декабрь 2027 г. будет действовать в качестве эксперимента. Система избавляет бизнесменов от подачи налоговых деклараций и упрощает ряд других аспектов, однако оценить ее преимущества смогут лишь организации и ИП, зарегистрированные в Москве, МО, Татарстане и Калужской области.

Автоматизация налогообложения

В России может появиться новый автоматизированный режим налогообложения, позволяющий отказаться от самостоятельной подачи налоговых деклараций. Законопроект о внедрении такой системы, предложенный российским Правительством, прошел первое чтение в Госдуме. Новый налоговый режим получил предварительное название «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН).

Документ содержит поправки к Налоговому и Бюджетному кодексам России и предлагает ввести автоматизированную систему налогообложения в России в качестве эксперимента, который продлится с 1 июля 2022 г. до 31 декабря 2027 г. Однако принять участие в эксперименте сможет минимальное число россиян.

Нововведение распространяется исключительно на владельцев небольших компаний и на индивидуальных предпринимателей с годовым доходом не более 60 млн руб. в год. Также число их наемных работников не должно превышать пяти человек. Объем основных средств не должен превышать 150 млн руб., плюс у бизнеса не должно быть ни филиалов, ни обособленных подразделений. Если хотя бы одно из этих условий не будет соблюдено, то доступ к автоматизированному налогообложению предпринимателю будет закрыт.

АУСН призвана в значительной степени упростить малому бизнесу процесс уплаты налогов

Помимо этого, зона проведения эксперимента будет ограничено всего лишь четырьмя регионами. Это Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. По какому принципу проходил отбор регионов, остается неизвестным, и нет данных, планируют ли авторы законопроекта в дальнейшем расширять их список.

Фактически, с АУСН связано сразу два законопроекта – о проведении эксперимента и о внесении изменений в Кодексы. Оба они прошли первое чтение в Госдуме, однако дата второго их чтения на момент публикации материала назначена не была. Срок предоставления поправок к обоим документам ко второму чтению – 19 января 2022 г.

Как будет работать система

Налогоплательщики, соответствующие указанным условиям и работающие в перечисленных регионах, смогут выбрать новый режим уплаты налогов в режиме онлайн. Для этого им нужно будет авторизоваться в своем личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС и уведомить о переходе налоговые органы. Также нужно будет выбрать объект налогообложения – «доходы» либо «доходу, уменьшенные на величину расходов». В первом случае налоговая ставка составит 8%, во втором – 20% при минимальном налоге 3%.

Новая система устанавливает налоговым периодом обычный календарный месяц. Объект налогообложения можно будет менять ежегодно, с уведомлением о налогового органа о смене не позднее 31 декабря.

Вновь созданные организация и ИП будут обязаны сообщить о выборе АУСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе. Уже действующие бизнесы должны будут уведомить налоговый орган о переходе на АУСН не позднее 31 декабря.

После перехода на новую систему предприниматели и бизнесмены получают возможность больше не тратить время на подачу налоговой декларации. Подсчет налогов будет осуществляться работниками ФНС на основе данных учета расходов и доходов.

В то же время задача по ведению этого учета с налогоплательщика не снимается. Заполнять необходимую информацию он должен будет непосредственно в своем личном кабинете. В частности, от него потребуется вносить сведения обо всех доходах и расходах при осуществлении расчетов с применением контрольно-кассовой техники (ККТ). Дополнительно необходимо будет вести учет движения денег на счетах компании ли предпринимателя, открытых в уполномоченной кредитной организации.

Как сообщает ТАСС, новая система предусматривает учет далеко не всех расходов. Она распространяется лишь на те их них, что были «осуществлены в безналичной форме или зафиксированы налогоплательщиком с применением ККТ».

Сумма налога будет появляться в личном кабинете налогоплательщика до 15 числа каждого месяца. Оплатить его будет нужно не позднее 25 числа.

Расчеты с сотрудниками

Автоматизированная упрощенная система налогообложения затрагивает и оплату труда наемных работников. Согласно тексту законопроекта, такие выплаты будут осуществляться через уполномоченную кредитную организацию (банк). Система предполагает, что все обязанности по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ будут возложены именно на него.

Новая система полностью снимает с российских бизнесменов обязанность предоставлять расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту жительства индивидуального предпринимателя. Также она устанавливает на уровне 0% все тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское страхование и обязательное пенсионное страхование.

«Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию работников, занятых у налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, финансирование государственных внебюджетных фондов предлагается осуществлять за счет исчисленного налога и трансферта из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов», – пишет ТАСС.