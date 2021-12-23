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«Ростелеком» купил сотового оператора Хабиба Нурмагомедова

«Ростелеком» приобрел за 1,7 млрд руб. разработчика платформы для создания виртуальных сотовых операторов «Тве-Телеком». На базе этой же компании работает виртуальный сотовый оператор Хабиба Нурмагомедова Eagle Telecom. Владельцем компании незадолго до сделки стал предприниматель Олег Братишко, который уже имеет опыт перепродажи активов «Ростелекому».

«Ростелеком» купил платформу виртуальных сотовых операторов «Тве-Телеком»

«Ростелеком» сообщил о приобретении компании «Тве-Телеком», владеющей платформой для создания виртуальных сотовых операторов (MVNE, Mobile Virtual Network Enabler). Сумма сделки составила 1,7 млрд руб. Ранее агентство «Интерфакс» писало, что принадлежащий «Ростелекому» сотовый оператор «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2) намерен приобрести «Тве-Телеком».

Согласно сообщению «Ростелекома», сделка позволит увеличить темпы роста бизнеса виртуальных сотовых операторов (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) за счет создания на базе «Тве-Телеком» единого контура по развитию виртуальной среды под управлением Tele2 независимо от сторонних решений и третьих лиц. «Тве-Телеком» войдет в состав группы «Ростелекомма» как отдельное дочернее общество и станет центром компетенций по дальнейшему развитию и запуску новых MVNO-проектов.

Tele2 и виртуальные сотовые операторы

Tele2 активнее других сотовых операторов «большой четверки» сотрудничает с виртуальными сотовыми операторами. На базе сети Tele2 свои проекты в области сотовой связи запустили, например, Сбербанк и банк «Тинькофф». В сообщении «Ростелекома» указывается, что Tele2 на базе платформы «Тве-телеком» обслуживает порядка 1 млн абонентов различных MVNO.

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«Ростелеком» купил «конструктор» виртуальных сотовых операторов «Тве-Телеком». На его базе работает оператор Хабиба Нурмагомедова Eagle Telecom

«Тве-Телеком» известен как платформа виртуального сотового оператора Eagle Mobile, продвигаемого бойцом смешанных единоборств Хабибом Нургмагомедовым. Также «Тве-Телеком» была создателем компании «БС-Телеком», которую затем приобрел госбанком ВТБ и преобразовал в виртуального сотового оператора «ВТБ-Мобайл».

Кто стоял за «Тве-Телеком»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», единственным владельцем «Тве-Телеком» является Олег Братишко, управляющим партнером фонда Typhoon Digital Development (TDD). Причем владельцем компании он стал только в сентябре 2021 г. – то есть прямо перед сделкой с «Ростелекомом».

Фонд TDD уже имеет опыт покупки активов с целью их дальнейшей перепродажи «Ростелекому». В 2018 г. фонд приобрел разработчика биллинговых систем «Беркут», поставляющего свои системы, в том числе, Tele2. В 2020 г. Tele2 приобрела «Беркут» за 3,5 млрд руб.

Также фонд TDD вместе с «Ростелекомом» инвестировал в разработчика систем управления сетями передачи данных «Программируемые сети» (торговая марка Brain4net). Осенью 2021 г. эта компания была продана «Лаборатории Касперского» за $10,5 млн.

Ранее учредителями «Тве-Телеком» на паритетных началах были ООО «Вектор» и ООО «ТД Медиа». Основным владельцем ООО «ТД Медиа» является ООО «Инвестиции в коммуникации», которая принадлежит Михаилу Духанину. В то же время ранее о данной компании упоминалось как о структуре фонда TDD, которая в интересах фонда приобретала компанию «Беркут».

ООО «Вектор» принадлежит Марии Горьковой. Ранее она была гендиректором и основным владельцем разработчика мобильных приложений FB Group, совладельцем которого выступает Александр Колокольцев, сын главы МВД Владимира Колокольцева.

Игорь Королев

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