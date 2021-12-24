В Apple забастовка. Сотрудники призывают бойкотировать iPhone и MacBook

Работники Apple «вышли на баррикады», устроив забастовку против слишком плохих, по их мнению, условий труда. Они требуют уважения от руководства оплаты больничных и не желают работать в праздничные дни. Они также призывают потребителей не покупать технику Apple в сезон праздников, чтобы руководство увидело просевшие продажи и, наконец, обратило внимание на своих подчиненных.

Недовольство перелилось через край

Работники Apple объявили забастовку, пишет профильный портал Apple Insider. Они призывают потребителей отказаться от покупки устройств этого бренда в праздничные дни в знак поддержки.

Сотрудники Apple бастуют против нынешних условий труда, которые их совершенно не устраивают. О «мероприятии» они предупредили за несколько часов до его начала, опубликовав пост о его проведении в Twitter-аккаунте правозащитной организации Apple Together.

Бастующие требуют к себе большего уважения со стороны руководства. Им также необходима гарантия оплаты больничных, а некоторые из них хотят добиться надлежащей психологической помощи.

Сотрудники ритейла Apple решили заявить о своих правах

Персонал американского техногиганта недоволен еще и дискриминацией, случаи которой, как они утверждают, происходят регулярно. Они даже создали специальный сайт AppleToo, где публикуют заметки и отчеты о таких нарушениях наряду с открытыми письмами действующему руководству Apple. С их слов, в компании их регулярно притесняют по гендерным и расовым признакам. Проект существует с августа 2021 г., и на момент публикации материала на нем было опубликовано 54 статьи о фактах дискриминации.

Никто не любит работать по праздникам

Как пишет Business Insider, одна из многочисленных причин забастовки, а также причина, по которой она была назначена именно на 24 декабря, заключается в нежелании сотрудников Apple работать в праздничные дни. 24 декабря – это канун Рождества по григорианскому календарю и последний день предрождественских покупок. В этот день офисные работники Apple в большинстве своем имели возможность не появляться на рабочем месте.

Тем же, кто работает в магазинах компании и в поддержке Apple Care, отдохнуть не удалось. Представители Apple Together заявили, что если такие сотрудники захотят 24 декабря уйти домой раньше положенного, то им будут компенсированы убытки за неотработанные часы. Они могут обратиться за выплатами в некоммерческий фонд солидарности Coworker (Coworker Solidarity Fund).

Почему нельзя покупать iPhone

Призыв работников Apple не покупать технику компании тоже имеет под собой обоснование. Они просят время кануна Рождества не приобретать смартфоны iPhone и другие товары компании, включая ноутбуки MacBook, планшеты iPad и знаменитую салфетку для протирки экрана за 2000 руб. в России ($19, 1400 руб. по курсу на 24 декабря 2021 г. в США).

Как отреагирует высшее руководство Apple на недовольство работников магазинов, пока неизвестно

По мнению бастующих, высшее руководство компании не замечает проблем работников. В то же время обвал продаж в праздничные дни гарантированно не останется без его внимания, поскольку он может повлечь за собой ощутимое падение выручки.

Забастовки, недовольства и протесты стали нормой

Apple как крупная компания в последние годы чуть ли не ежемесячно сталкивается с протестными настроениями своих работников, а также сотрудников компаний-наемников. Например, в июне 2021 г. руководство Apple получило коллективное письмо с подписями 80 сотрудников, в котором они требовали разрешить работникам не возвращаться в офисы и продолжить работать из дома после окончания пандемии. Топ-менеджеры отреагировали на это лишь в декабре 2021 г. Apple официально отложила возвращение людей в офисы на неопределенный сроки выплатила «удаленщикам по неволе» компенсацию в размере $1000 (73,4 тыс. руб.).

В конце декабря 2021 г. волна протестов прокатилась по индийскому заводу компании Foxconn в Индии. Это крупнейший производитель техники Apple. Работники бастовали против низкого качества еды, из-за которого более 400 человек получили расстройство желудка и другие проблемы с пищеварительной системой. Многим из них потребовалась помощь врачей, они были госпитализированы.

В декабре 2020 г. рабочие индийского завода Wistron по сборке смартфонов Apple устроили крупномасштабный погром. В столь крупную акцию протеста, в которой участвовало порядка 2000 человек, вылился обман с заработной платой – Wistron месяцами выплачивала им суммы, в несколько раз меньшие в сравнении с обещанными.

В октябре 2012 г. Foxconn столкнулась с забастовкой рабочих своего завода в Китае. Сборщики iPhone «вышли на баррикады», заявив о своем недовольстве чрезмерно высокими требованиями к качеству сборки.

Согласно этим требованиям, рабочие должны были собирать устройство с соблюдением допусков в 0,02 миллиметра, что за пределами возможностей большинства людей. Выполнить это требование за заводе Foxconn не смог никто. В знак протеста около 3000 сотрудников фабрики одновременно покинули свои рабочие места.