Важнейшее лоббистское объединение ИТ-гигантов развалилось, потому что Microsoft решила не платить членские взносы

Конец Internet Association

Авторитетная американская организация Internet Association («Интернет-ассоциация», IA), представляющая интересы крупнейших технологических компаний в США, объявила о прекращении своей деятельности. Соответствующее информационное сообщение от лица ее совета директоров опубликовано на официальном сайте ассоциации.

Как пишет Financial Times, распад этой лоббистской структуры, которую эксперты называли «голосом техгигантов в Вашингтоне», во многом связан с растущей напряженностью в отношениях между входящими в ее состав Microsoft, Amazon, Alphabet, Apple и Meta. Ранее Microsoft и Uber, в числе прочих, прекратили оказывать ей финансовую поддержку, что привело к невосполнимому дефициту средств, отмечает издание.

«Microsoft осознала, что не желает ассоциироваться с Google, Facebook и Amazon», – считает Барри Линн (Barry Lynn), исполнительный директор Open Market Institute.

Лоббистская группа Internet Association, включающая Amazon, Apple, Microsoft, Google, Meta и пр., прекращает свое существование

Компании не столь большого размера, входящие в ассоциацию, в свою очередь, разочарованы тем, что их интересы расходятся с целями ИТ-гигантов.

«Эту организацию можно было спасти, за годы до этого исключив из нее всех тех, чья рыночная капитализация превышает $500 млрд, – написал в Twitter Лютер Лоу (Luther Lowe), вице-президент компании Yelp, которая вышла из ассоциации в 2019 г. – Я предложил это руководству [организации] несколько лет назад, но предложение было отвергнуто, и мы вышли [из организации]».

Microsoft дистанцируется от «заклятых друзей» по отрасли

Корень неустранимых противоречий среди участников ассоциации – в изменении целей крупных технологических компаний, пишет газета. В частности, Microsoft в последнее время стремится максимально дистанцироваться от своих «соседей по Кремниевой долине».

По данным источника Financial Times, знакомого с процессом принятия решений в Microsoft, корпорация из Редмонда больше не видела смысла платить за членство в IA. Стоит иметь в виду, что размер членского взноса зависел от объема выручки конкретного участника. Другими словами, «богатые» фирмы вкладывали значительно больше, нежели условные «середнячки» и «бедняки». Согласно информации Politico, размер взноса мог достигать $0,8-1 млн в год.

Несмотря на свой статус второй по размеру рыночной капитализации компании США (по данному критерию Microsoft уступает только Apple), Microsoft удалось избежать нежеланного внимания со стороны Конгресса, который в последнее время оседлал антимонопольную повестку.

Главу корпорации Сатью Наделлу (Satya Nadella), в отличие от генеральных директоров Meta (Facebook), Google, Apple и Amazon, не вызвали на парламентские слушания в июле 2020 г., посвященные злоупотреблением техгигантами своим монопольным положением.

Наконец, Microsoft не оказалась под пристальным вниманием переформатированной президентом США Джозефом Байденом (Joseph Biden) Федеральной торговой комиссии (FTC).

Курс на сотрудничество с властями

В начале «нулевых» Microsoft прошла через «регуляторный ад», едва избежав распада. Сегодня, как отмечает Financial Times, компания может похвастаться более гибким подходом к взаимодействию с государственными органами.

Новую стратегию, которой теперь придерживается Microsoft, посредством служебной записки сотрудникам разъяснил президент компании Брэд Смит (Brad Smith). Из приведенного изданием текста записки следует, что Microsoft в настоящее время скорее делает ставку на сотрудничество с регулирующими органами, нежели на противостояние им, несмотря на недовольство других компаний технологического сектора.

По данным некоммерческой организации OpenSecrets, Microsoft уступила Amazon и Google по расходам на лоббирование в 2021 г. Amazon, по состоянию на конец III квартала, потратила на этот род деятельности $15,3 млн; Google – $9 млн, а Microsoft обошлась $7,8 млн. В данной статистике не учтены расходы на уплату членских взносов в IA.

Техгиганты против Microsoft

Между тем, по мнению Дэна Айвза (Dan Ives), аналитика компании Wedbush, остальные технологические компании заинтересованы в том, чтобы Microsoft наравне со всеми увязла в «регуляторной трясине», иначе у нее будет ощутимое преимущество на фронте слияний и поглощений.

Напомним, что в начале декабря 2021 г. компания Meta Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), которая владеет социальной сетью Facebook, запретили покупать за $400 млн популярный поисковик анимированных изображений Giphy. Сделка, о завершении которой стороны сообщили еще в 2020 г., была забракована британским регулятором CMA, поскольку якобы несла угрозу конкуренции.

Microsoft, в свою очередь, в конце декабря 2021 г. получила «зеленый свет» от Еврокомиссии на сделку по приобретению за $19,7 млрд компании Nuance, которая развивает технологии распознавания речи, обработки естественного языка и искусственного интеллекта. Впрочем, на Туманном Альбионе у Microsoft все может быть не столь гладко – по информации Daily Mail, компания может стать фигурантом антимонопольного расследования из-за предоставление британским медикам бесплатного доступа к своему облачному сервису коммуникаций Teams.

Источник Financial Times, знакомый с содержанием дискуссий высокопоставленных сотрудников Amazon, рассказал, что Энди Джесси (Andy Jassy), сменивший на посту главы корпорации Джефа Безоса (Jeff Bezos), «помешан на Microsoft» и крайне недоволен отсутствием у регуляторов интереса к компании-конкуренту. В Amazon считают, что такой образ топ-менеджера компании не соответствует действительности, однако по существу озвученное собеседником издания согласуется с позицией Amazon – бизнес Microsoft, как и любой другой компании, требует пристального внимания со стороны регуляторов.

Согласно выводам исследования, проведенного по заказу Google, и опубликованного отраслевой ассоциацией CCIA, 85% используемого правительственными организациями США программного обеспечения приходится на софт, разработанный Microsoft. Авторы работы предупреждают о негативных последствиях чрезмерного доверия единственному поставщику ПО. Среди них – нерациональное расходование средств налогоплательщиков, снижение объема инноваций, а также повышенные риски возникновения киберинцидентов в будущем.