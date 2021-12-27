Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно

Конец концессии

Как выяснил CNews, Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций решило отказаться от услуг зарегистрированной в Москве известной ИТ-компании «Ситроникс», с которой ведомство связывало государственно-частное партнерство в формате концессии.

Это следует из данных судебной картотеки. Управление обратилось в арбитражный суд Ингушетии с иском «о расторжении концессионного соглашения от 4 апреля 2017 г.». В карточке иска какие-либо подробности претензий госорганизации к поставщику ИТ-услуг не отражены. В компании «Ситроникс» подтвердили CNews, что разбирательство касается проекта по установке и обслуживанию на автодорогах Ингушетии систем фотовидеофиксации для взимания штрафов за правонарушения.

Проект заключается в том, что «Ситроникс» за свой счет обеспечивает техническую возможность фиксации нарушений и автоматического начисления штрафов, а Ингушетия отчисляет ему с этих штрафов определенный процент. До момента выплаты исполнителю 188,8 млн в течение календарного года данный процент равен 85; после превышения этой суммы — 50.

В России подобную схему можно считать одним из самых распространенных видов государственно-частного партнерства в сфере ИТ. Правда в июле 2019 г. именно она вызвала критику вице-премьера (на тот момент) Максима Акимова.

Ингушетия через суд решила расторгнуть с « Ситрониксом » концессионное соглашение

Так называемое концессионное соглашение, давшее старт проекту, «Ситроникс» и Ингушетия заключили весной 2017 г. Система фиксации была запущена в эксплуатацию 13 апреля 2018 г.

Стороны соглашения находятся в конфликте (его суть ниже) как минимум с начала 2019 г. «Ситроникс» регулярно подает на госзаказчика в Арбитражный суд Москвы иски о взыскании с него причитающихся компании денег. Все эти иски столичный суд полностью удовлетворяет, однако Ингушетия рассчитываться со своим партнером пока не спешит.

Представители «Ситроникса» сообщили CNews, что на данный момент компания по предписаниям суда каких-либо денег от госпартнера ни разу не получила. При этом в компании подчеркивают, что продолжают соблюдать договоренности с Ингушетией в полной мере.

Представители ингушской организации на момент публикации данного материала прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Суть разногласий Ингушетии и «Ситроникса»

Как ранее сообщал CNews, в процессе первого судебного разбирательства власти Ингушетии настаивали на ненадлежащей работе комплексов фотовидеофиксации «Ситроникса» — в период с 2018 по 2020 гг. в системе постоянно происходили сбои.

«Ответчик неоднократно уведомлял истца об отсутствии данных с объектов концессионного соглашения, — говорится в судебных документах. — Ответчиком рассчитаны примерное количество вынесенных постановлений (о штрафах; — прим. CNews)».

Управление настаивало на том, что обязанность по исполнению обязательств по выплатам вознаграждения «Ситрониксу» у него отсутствует. Возражая на это, «Ситроникс» сообщил, что комплексы фотовидеофиксации (КФВФ) работали ненадлежащим образом из-за проблем с электроэнергией — падением напряжения и полным обесточиванием. Эта сфера в Ингушетии находится в ведении «Ингушэнерго».

«Таким образом, сбои в работе КФВФ вызваны неспособностью ответчика организовать работу с энергокомпанией, — цитирует суд представителей “Ситроникса”. — Истец сам в максимальной степени заинтересован в работе КФВФ, поскольку от этого зависит размер причитающейся ему платы».

Цена вопроса

В полной мере рассчитать, сколько Ингушетия должна «Ситроникус» с точки зрения самой компании, на данный момент не представляется возможным. Представители «Ситроникса» в разговоре с редакцией указали на то, что это коммерческая тайна.

Примерный объем спорных средств можно оценить по суммам уже поданных «Ситрониксом» исков.

В частности, в октябре 2020 г. CNews писал о том, что на тот момент суд посчитал, что Ингушетия должна «Ситрониксу» за три последних квартала 2019 г. как минимум 85,7 млн руб.

Анализ судебной картотеки показывает, что с тех пор «Ситроникс» еще не раз обращался к служителям Фемиды с претензиями к госпартнеру. В частности, по итогам оказания услуг Ингушетии в I квартале 2020 г. компания затребовала 28,5 млн руб., во II квартале — 28,3 млн руб., в III квартале — 41,1 млн руб., IV квартале — 39,2 млн руб., в I квартале 2021 г. — 26,5 млн руб., во II квартале (предположительно) — 30,5 млн руб.

В сумме это составляет 279,8 млн руб. Точный объем претензий компании к госзаказчику должен быть несколько больше. «Ситроникс» в каждом своем иске указывал сумму процентов, которую компания должна была ему выплатить в виде неустойки за конкретный период на конкретную дату.