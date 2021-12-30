Власти потратят 38 миллиардов на обеспечение чиновников планшетами на российской ОС

38 млрд руб. потратит федеральный бюджет до 2024 г. с целью развития отечественной мобильной операционной системы «Аврора» и обеспечения чиновников и работников госорганизаций работающими на ней устройствами. Ранее 360 тыс. планшетов под управлением ОС «Аврора» уже было закуплено для проведения Всероссийской переписи населения.

Затраты на оснащение чиновников планшетами с ОС «Аврора»

Федеральный бюджет с 2021 по 2024 гг. потратит 30,4 млрд руб. на обеспечение сотрудников органов государственной и муниципальной власти и бюджетных учреждений мобильными устройствами с отечественной мобильной операционной системой и разработанными для нее приложениями, а также обеспечение их функционирования. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

Как появилась ОС «Аврора»

Единственной мобильной операционной системой (ОС), включенной в единый реестр российских программ для ЭВМ, является система «Аврора».

ОС «Аврора» разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из финской Nokia, основавшими собственную компанию Jolla. В 2015 г. контроль над компаниями-разработчиками Sailfish был приобретен бизнесменом Григорием Березкиным. В 2018 г. «Ростелеком» выкупил у Березкина контроль в компаниях «Открытая мобильная платформа» и «Вортон», владеющих правами на Sailfish, после чего был проведен ребрендинг системы.

Федпроект ЦГУ предполагает развитие ОС «Аврора» как отечественной мобильной операционной системы, не зависящей от зарубежных поставщиков программного обеспечения (ПО) и услуг, и обеспечивающей контроль информационного обмена, в том числе трансграничного.

Планшеты на ОС «Аврора» использовались в ходе всероссийской «Переписи-2020», прошедшей в 2021 году

В числе запланированных мероприятий значатся: разработка программного обеспечения для мобильных рабочих мест органов государственной власти, развитие системного программного обеспечения ОС «Аврора» и ПО общего назначения под управлением ОС «Аврора»; закупка новых мобильных устройств с последующей установкой ОС «Аврора»; оказание комплексной услуги мобильной связи для мобильных рабочих мест.

Перепись населения на отечественных планшетах

Первым крупным применением ОС «Аврора» стала Всероссийская перепись населения (ВПН-2020), прошедшая в конце 2021 г. Переписчики вместо традиционных блокнотов ходили с планшетами отечественного производства, на которых была установлена ОС «Аврора». Оператором «цифровизации» переписи выступал «Ростелеком».

Ростат заплатил «Ростелекому» 8,4 млрд руб. за закупку планшетов, разработку ПО, поддержку сервисов удаленного управления и оказание услуг связи. «Ростелеком» закупил 360 тыс. планшетов. Поставщиками выступили компании «Байтэрг» и «Аквариус», собиравшие планшеты в Москве и Шуе (Ивановская область) соответственно.

На планшетах было установлено специальное программное обеспечение для переписчиков со встроенным переписным листом и картографическим сервисом, при этом возможность пользоваться сторонними приложениям и интернет-ресурсами отсутствовала. Также по каналам сотовой связи данные о местонахождении переписчиков передавались в ситуационные центры Росстата. Услуги сотовой связи также предоставлял «Ростелеком» через принадлежащего ему оператора Tele2.

Планшеты, использовавшиеся для ВПН-2020, должны быть переданы для нужд органов государства. Еще в 2020 г. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить использование данных планшетах в государственных органах и бюджетных организациях. Как пояснили в пресс-службе Росстата, решение об их дальнейшем использовании будет принимать Правительство. В частности, возможны варианты передачи их для использования в сфере здравоохранения или образования. В тоже время 40 планшетов останутся в самом «Роcстате» и будут использоваться для проведения исследований.

Преимущества ОС «Аврора»

Планируется, что к 2024 г. 708 тыс. мобильных рабочих мест органов государственной власти, бюджетных учреждений и компаний с госучастием будут функционировать на базе ОС «Аврора». С учетом затрат на закупку планшетов для Переписи населения общие затраты государства на развитие устройств под управлением ОС «Аврора» составят 38,8 млрд руб.

«У ОС «Аврора» есть свои очевидные преимущества - малая уязвимость для вирусов и несанкционированного вмешательства, - отмечают в пресс-службе Росстата. - Однако для их использования необходимо создание специального программного обеспечения или адаптация приложений, уже написанных под другие операционные системы».

«Использование планшетов на базе ОС «Аврора» в рамках переписи сделало нашу систему одной из крупнейшей в мире по корпоративной мобильности, - пояснил CNews коммерческий директор ОМП Михаил Писарев. - Распределение планшетов по различным ведомствам и организациям предполагает использование как тиражного ПО, так и разработанного специально для конкретного применения. Это дает возможность локальным интеграторам и разработчикам занять свою нишу в мобильной экосистеме».