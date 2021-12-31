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CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей с Новым годом!

Уходящий год был успешным для российского ИТ-рынка, успешным для CNews, и хочется верить, что он был успешным и для вас.

Российский ИТ-рынок продолжает уверенный рост. Выручка крупнейших российских ИТ-компаний, вошедших в рейтинг CNews100, пробила порог в 2 трлн руб. Вместе с ростом интереса к информационным технологиям растет и аудитория CNews.

Чего мы ждем от наступающего года? Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews рассказал о предстоящем в 2022 г. переходе государственных сервисов на «Гостех». Ожидается, что запуск единой платформы коренным образом изменит ход цифровизации госуправления и порядок госзакупок в этой сфере.

Появляется все больше отечественных ИКТ-решений. Как сказал на CNews FORUM 2021 глава Минцифры Максут Шадаев, власти продолжат «комбинировать кнут и пряник», чтобы «втащить в импортозамещение» как можно больше заказчиков.

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Желаем вам в наступающем году, чтобы все перемены были к лучшему, а цифровизация несла с собой только положительные эффекты. А главное — здоровья вам, вашим родным и близким!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 3 января 2021 г.

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