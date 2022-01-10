Apple проморгала ключевого разработчика своих супербыстрых процессоров. Его переманила Intel

Инженер Джефф Уилкокс, работавший над сверхпроизводительным процессором Apple M1, обгоняющим чипы Intel, и сопроцессором Т2, покинул Apple и перешел в Intel. Это третий раз, когда Уилкокс устраивается на работу в Intel. Он работал на нее с 1997 г. по 2007 г., а затем с 2010 г. по 2013 г. Уилкокса назначили «почетным сотрудником» компании и поставили руководителем команды, отвечающей за разработку пользовательских процессоров.

Из Apple в Intel

Корпорация Intel приняла в свой штат разработчика процессоров Джеффа Уилкокса (Jeff Wilcox). Как сообщает портал Apple Insider, он принимал непосредственное участие в разработке процессоров Apple и был директором по архитектуре Mac (Director, Mac System Architecture).

В частности, Уилкокс работал над чипом М1. Это знаковый для Apple процессор, так как именно он стал первым CPU собственной разработки Apple для ПК и ноутбуков. М1 Apple встроила в лэптопы MacBook не неттоп Mac mini в ноябре 2020 г. О намерении отказаться от процессоров Intel компания заявила в июне 2020 г. В итоге, как сообщал CNews, М1 получился очень быстрым – в ноябре 2020 г. по своей производительности он обогнал самый передовой на тот момент чип Intel.

В своем профиле в запрещенной в России соцсети LinkedIn (принадлежит Microsoft) Уилкокс без стеснения написал, что «руководил переводом» всех компьютеров Apple на процессоры ее собственной разработки. С его слов он также разрабатывал архитектуру сопроцессора Т2.

Не исключено, что Уилкокс приложил руку к созданию и других процессоров Apple. Он проработал в компании более восьми лет – с ноября 2013 г. по декабрь 2021 г.

У Джеффа Уилкокса за плечами немалый опыт работы на Intel

Пока нет данных, что именно поспособствовало переходу Уилкокса в Intel. Как сообщал CNews, работников ИТ-сферы чаще всего не устраивают зарплата, отношение к ним руководства и отсутствие профессионального роста.

Инженера не остановила и кампания Apple, направленная на сохранение ценных ИТ-кадров. CNews писал, что в конце 2021 г. компания планировала выплатить инженерам и другим ИТ-шникам бонус в виде акций компании на сумму до $180 тыс. (13,53 млн руб. по курсу ЦБ на 10 января 2021 г.). На бонус могут рассчитывать около 20% технических специалистов компании, но пока неясно, был ли Уилкокс в их числе.

Добавим, что во второй половине 2021 г. Apple столкнулась с массовым бегством сотрудников. Они начали массово увольняться, переходить к конкурентам и даже полностью менять сферу деятельности.

Не переход, а возвращение

Тот факт, что Уилкокс теперь работает на американского чипмейкера, нельзя считать именно переходом. Это возвращение, к тому же второе по счету.

Уилкокс уже был в штате Intel, притом непосредственно до прихода в Apple. Он работал в ней с октября 2010 г. по ноябрь 2013 г.

В целом, Intel стала вторым по счету работодателем в карьере инженера, которая началась с компании Ortho Clinical Diagnostics, где он работал инженером дизайна. В этой компании он проработал с 1994 по 1997 г., после чего в ноябре 1997 г. устроился в Intel и дослужился до поста главного архитектора компонентов.

Уилкокс покинул Intel лишь в мае 2007 г., проработав в ней девять лет и семь месяцев Таким образом, на январь 2022 г. это его рекорд по продолжительности работы в одной компании. Если же суммировать все время, проведенное им в Intel, то это 12 лет и девять месяцев.

Куда бы Уилкокс ни уходил, он всегда возвращается в Intel

Перед первым возвращением в Intel Уилкокс успел поработать в Nvidia – крупнейшем производите графических процессоров в мире. В штате этой компании он числился с мая 2007 г. по сентябрь 2008 г., и за это недолгое время он успел получить должность главного архитектора.

Затем Уилкокс перешел в ИТ-компанию Magnum Semiconductor (октябрь 2008 г. – август 2010 г.), в которой был главным инженером. После этого он впервые вернулся в Intel.

В конце декабря 2021 г., после подписания нового контракта с Intel, Джефф Уилкокс опубликовал в LinkedIn пост, посвященный его уходу из Apple. «После удивительных восьми лет я решил уйти из Apple и воспользоваться еще одной возможностью. Это было невероятно, и я очень горжусь тем, чего мы достигли за время моего пребывания там (в Apple – прим. CNews), кульминацией чего стал переход Apple на свои процессоры M1, M1 Pro и M1 Max. Я буду очень скучать по всем своим коллегам и друзьям из Apple, но я с нетерпением жду следующего путешествия, которое начнется первого числа этого года (2022 г. – прим. CNews)».

Почетный сотрудник

С октября 2010 г. по ноябрь 2013 г. Джефф Уилкокс работал в Intel на должности главного инженера. Теперь же он получил еще более высокий пост и даже был причислен к так называемым «почетным сотрудникам» корпорации (Intel Fellow).

Далеко не каждый специалист удостаивается статуса почетного сотрудника

Отныне Уилкокс является техническим директором подразделения Design Engineering Group. Он будет руководить группой разработки пользовательских процессоров Intel.

Уилкокса по праву можно считать одним из старейших сотрудников Intel. Он впервые пришел в компанию более 24 лет назад. Как сообщал CNews, нынешний гендиректор компании Патрик Гелсингер (Partick Gelsinger), перенявший руководство компанией в начале 2021 г., активно собирает «старую гвардию». В июле 2021 г. В Intel вернулась ее ветеран Шломит Вайс (Shlomit Weiss), проработавшая в компании 28 лет и создавшая известную и популярную линейку процессоров Sandy Bridge. За последние несколько месяцев штат компании пополнили еще два специалиста, работавшие на нее десятками лет.