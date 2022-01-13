Продажи ПК показывают фантастический рост. Побит рекорд, который держался 10 лет

Продажи компьютеров в 2021 г. взлетели на 15% в сравнении с 2020 г. Этому не смог помешать даже глобальный дефицит полупроводников. Аналитики уверены, что в 2022 г. продажи обвалятся, но топ-менеджеры Intel и Dell с этим прогнозом категорически не согласны.

Как горячие пирожки

Продажи компьютеров в 2021 г. резко выросли по сравнению с «ковидным» 2020 г., когда весь мир почти одновременно перешел на самоизоляцию и удаленную работу. Взрывной всплеск спроса на ПК зафиксировали сразу две аналитические компании – IDC и Canalys. К данной категории исследователи относят настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции.

По подсчетам экспертов IDC, за весь 2021 г. поставщики отгрузили 348,8 млн компьютеров, что на 14,8% больше показателей за 2020 г. С их слов, это наилучший результат с 2012 г.

Аналитики Canalys тоже говорят о рекордных продажах со времен 2012 г. По их данным, продажи ПК в 2021 г. достигли 341 млн шт. На фоне 2020 г. рост оказался 15-процентным, а в «доковидный» 2019 г. компьютеров и вовсе было продано на 27% меньше.

Показатели за отдельный IV квартал 2021 г. не столь впечатляющие. В Canalys считают, что за последние три месяца 2021 г. компании реализовали 92 млн компьютеров против 91 млн годом ранее. Таким образом, рост год к году составил лишь 1%.

Эксперты IDC зафиксировали отгрузки ПК на уровне 92,7 млн шт. в IV квартале 2021 г. Они тоже говорят о всего лишь 1% роста. Возможно, это связано с дефицитом полупроводников и стремительным ростом цен на всю технику.

Компьютеры понадобились сразу всем

Финансовые показатели рынка IDC в своем отчете не приводит. По оценке Canalys, суммарная выручка производителей за IV квартал 2021 г. достигла $70 млрд и показала 11-процентный рост год к году. По итогам всего 2021 г. выручка составила $220 млрд, и это на 15% больше результатов 2020 г.

CNews писал, что первым за многие годы периодом, в котором мировой ПК-рынок показал положительную динамику, стал 2019 г. рост составил 4,8% Это случилось впервые с 2011 г., когда продажи приподнялись всего на 1,7%.

Кто возглавил рынок

Аналитики IDC и Canalys сошлись во мнении и о главных игроках рынка. На первом месте по объему отгрузок снова расположилась китайская компания Lenovo. Как сообщал CNews, вновь в лидеры она вырвалась во II квартале 2021 г.

Согласно статистике IDC, в IV квартале 2020 г. Lenovo реализовала 22,43 млн компьютеров и заняла 24,4% мирового рынка. год спустя показатели упали на 3,3% до 21,7 млн шт., а доля рынка снизилась до 23,4%.

Canalys приводит схожие итоги: 21,7 млн компьютеров в IV квартале 2021 г. и доля 23,7% против 23,22 млн шт. (падение 6,5%) и 25,5%.

Lenovo прочно удерживает позиции мирового лидера вендоров ПК

За весь 2021 г. продажи Lenovo, согласно IDC, подскочили на 14,1% и составили 81,935 млн шт. против 71,832 млн шт. в 2020 г. Доля рынка за тот же период упала с 23,6% до 23,5%.

В статистике Canalys говорится о 13,1-процентном росте продаж год к году – с 72,646 млн шт. до 82,142 млн шт. Доля рынка сократилась с 24,4% до 24,1%.

Lenovo начала захватывать мировой ПК-рынок с 2004 г., когда выкупила бизнес по производству компьютеров у американской компании IBM. В 2014 г. IBM продала ей еще и свой серверный бизнес.

Все поделено между тремя странами

Подсчеты IDC и Canalys указывают на то, что основную часть рынка удерживают производители всего из трех стран мира – Китая, США и Тайваня. По количеству брендов в топ-5 лидером является именно США.

Статистика IDC гласит, что в IV квартале 2021 г. на второе место по продажам ПК в мире вышла компания HP Inc. с результатом 18,645 млн шт. и 20,1-процентной долей рынка. годом ранее показатели составляли 19,266 млн шт. (падение 3,2%) и 21%.

Такими темпами ПК-рынок может побить рекорды и более ранних годов

Остальные представители топ-5 за год нарастили и продажи, и доли рынка. Топ-3 замыкает Dell с продажами на уровне 17,2 млн шт. и долей рынка 18,6%. За ней следуют Apple (7,6 млн шт., 8,2%) и Asus (6,1 млн шт., 6,6%). Acer отстает совсем ненамного – 6,03 млн шт. и 6.5%. Все остальные бренды поделили между собой 16,6% рынка и совместными усилиями отгрузили почти 15,37 млн компьютеров.

В отчете Canalys за IV квартал 2021 г. вторую строчку занимает HP (18,645 млн шт., 20,3%), затем идут Dell (17,195 млн шт, 18,7%) и Apple (7,81 млн шт., 8,5%). Замыкает первую пятерку Acer (6,582 млн шт., 7,2%). На остальные компании пришлось 21,6% рынка и 19,8 млн реализованных компьютеров.

Итоги года

За весь 2021 г. Lenovo поставила около 81,4 млн компьютеров и захватила 23,5% мирового рынка (статистика IDC). HP на втором месте (74,1 млн шт., 21,2%), Dell на третьем (59,3 млн шт., 17%). Следом идут Apple (27,775 млн шт. 8%) и Acer (23,9 млн шт., 6,9%).

Другие компании продали 81,777 млн ПК, что составляет 23,4% рынка. В топ-5 по итогам всего 2021 г. доли рынка на фоне 2020 г. упали только у HP и Lenovo.

В той же последовательности по результатам всего 2021 г. компании расположились и в отчете Canalys. Аналитики компании тоже отмечают сокращение долей Lenovo и HP и их рост у Acer, Apple и Dell.

Выводы и прогнозы

Как пишет CNBC со ссылкой на экспертов IDC, в 2021 г. продажи компьютеров подскочили на 34% в сравнении с 2017 г. Эксперты заявляют, что это напрямую связано с переходом все большего числа взрослых людей на удаленную работу, а школьников и студентов – на удаленную учебу.

COVID-19 и удаленка заставили людей закупиться компьютерами впрок

В IDC уверены, что мировой рынок ПК уже преодолел пик «пандемического спроса». По мнению аналитиков компании, продажи в 2022 г. пойдут на спад. Более точные прогнозы IDC не публикует.

Новый гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не согласен с предсказаниями аналитиков. Он уверен, что компьютерный рынок взял курс продолжительный устойчивый рост. С ним солидарен и старший вице-президент Dell Client Product Group Рахул Тику (Rahul Tikoo). С его слов, весь мир переходит с модели «один компьютер на одно домохозяйство» на «один компьютер на одного члена семьи». Здесь он видит полную аналогию со смартфонами.