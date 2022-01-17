Создатели «Эльбрусов» объявили процессоры Intel и AMD угрозой нацбезопасности России

Производитель «Эльбрусов» назвал допуск компьютерной техники на иностранных процессоров к госзакупкам «прямой угрозой национальной безопасности России». Так компания МЦСТ отреагировала на проект Минпромторга, который открывает доступ технике на иностранных CPU к тендерам. Создатели процессоров «Байкал», напротив, видят в идее Минпромторга многочисленные преимущества для рынка.

Зарубежные процессоры угрожают России

Разработчик отечественных процессоров «Эльбрус», компания МЦСТ увидела угрозу национальной безопасности России в проекте по допуску иностранных процессоров к госзакупкам. Как пишет РБК, данную идею властей раскритиковал лично гендиректор компании Александр Ким.

Свое мнение Ким выразил в письме, направленном еще в конце 2021 г. сразу в несколько правительственных ведомств. В списке адресатов фигурируют Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Александр Ким, утверждает, что проект изменений в постановление Правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России» идет вразрез с доктриной информационной безопасности, которую Президент России Владимир Путин утвердил летом 2021 г. С его слов, документ также противоречит российской стратегии развития электронной промышленности до 2030 г.

МЦСТ видит огромную опасность для России в иностранных процессорах, в том числе и американских

Представители Минцифры подтвердили CNews факт получения письма.

Подробнее о проекте

Проект, раскритикованный главой МЦСТ, – это детище российского Минпромторга. В нем описана балльная система оценки техники для включения ее в реестр российской радиоэлектронной продукции. Документ также рассматривает отсрочку на обязательное использование отечественных процессоров вплоть до 2024 г.

Александр Ким подчеркнул, что новые правила, диктуемые проектом, позволяют набирать достаточное количество баллов для внесения устройств в реестр даже при отсутствии в нем российского процессора и обязательного монтажа в России материнских плат, содержащих эти процессоры. Гендиректор МЦСТ подчеркнул, что производители легко могут обойти ограничения, набрав нужный объем баллов за счет использования менее значимых электронных модулей отечественного производства.

Как сообщал CNews, действующие правила гласят, что для попадания в реестр системы хранения данных должны быть построены на российских CPU с 1 января 2021 г. На ноутбуки, планшеты, КПК и электронные записные книжки массой не более 10 кг это правило распространяется с 1 июля 2021 г., а на компьютеры, устройства для копирования и печати, материнские платы и твердотельные накопители – с 1 января 2022 г.

Внесение оборудования в реестр позволяет производителям продавать его субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). К ним относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорт, телекоммуникации, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленность.

Последствия невиданных масштабов

Обнаруженная главой разработчика «Эльбрусов» лазейка в проекте Минпромторга резко негативно отразится на интересе к отечественным CPU. По мнению Александра Кима, спрос на них быстро упадет.

Ким считает, что это может привести к застою продукции на складах. По его подсчетам, новые правила могут сделать невостребованными процессоры и комплектующие для них на сумму свыше $20 млн.

«Ослабление требований облегчит внесение в реестр локализованной продукции зарубежных производителей <...>. Продолжится проникновение зарубежных платформ в критическую информационную инфраструктуру <...>, что приведет к ухудшению информационной защищенности цифровой экономики в целом. Это прямая угроза национальной безопасности России», – заявил Александр Ким в своем письме.

По мнению неназванного представителя МЦСТ, подтвердившего РБК факт отправки письма, если в реестр российской радиоэлектронной продукции начнут попадать ПК на иностранных процессорах, это скажется на защищенности КИИ. Он подчеркнул, что и КИИ, и госорганы «будут, как и сейчас, доступны для кибератак, без перспектив улучшения ситуации».

Как решить проблему

В своем письме Александр Ким предложил способ решения проблемы, которую, по его мнению, несет проект Минпромторга. Он заключается в сохранении постановления Правительства №719 без каких-либо изменений.

Также Ким предложил создать отдельный сегмент в реестре, в который будет попадать российская техника, базирующаяся на зарубежных процессорах, и назвать его «Локализованная продукция». Такого рода технике он предложил дать все преференции на торгах по принципу «второй лишний», однако лишить ее доступа ко всем тендерам, организуемым субъектами КИИ.

Комментарий Минпромторга

Проект Минпромторга был опубликован 30 декабря 2021 г. помимо прочего, в нем предложена идея по реализации двухуровневой системы допуска компьютерной техники к российским госзакупкам.

Техника первого уровня – это устройства на базе российского процессора. Второй уровень присваивается технике без такого CPU, но при этом числящейся в реестре российской электроники. Согласно идее министерства, при наличии в тендере заявки на поставку техники именно на российских чипах, заявки производителей техники на иностранных CPU должны отклоняться.

Как сообщили РБК представители Минпромторга, проект постановления Правительства в настоящее время находится на этапе межведомственного согласования. «Обязательным условием для вычислительной техники будет применение российского центрального процессора или подтверждение затрат, направленных на закупку таких процессоров, его разработку или производство. Производитель будет получать максимальное количество баллов при применении российского процессора в своей продукции, “проходной” балл для получения статуса будет возрастать ежегодно и со временем получить его без использования российского процессора будет невозможно», – заявили они изданию.

Комментарий Минцифры

Представители Минцифры считают, что важно «сохранить баланс между удовлетворением потребностей рынка и развитием российской микроэлектроники». «Российские производители микроэлектроники могут не беспокоиться о потере своего клиента: качественная продукция всегда будет востребована у потребителя. Приоритет всегда будет у российских производителей», – сообщили CNews представители министерства.

С их слов, «безопасность субъектов КИИ – это одна из целей развития российской цифровой экономики. Этим вопросом сейчас занимаются несколько ведомств, включая Минцифры. При принятии решений учитываются риски, возможности и оцениваются разные сценарии.

«Мы неоднократно обсуждали с представителями МЦСТ и другими представителями производителей варианты регулирования. Инициативы Минпромторга поддерживаем, они разработаны в плотном контакте с экспертами Минцифры», – добавили представители Минцифры.

Мнения «за»

Компания «Байкал электроникс», разработчик отечественных процессоров «Байкал» не разделяет мнение Александра Кима относительно угрозы нацбезопасности в проекте Минпромторга. Как сообщил РБК директор по развитию «Байкал электроникс» Виталий Богданов, идея министерства относительно новой балльной системы «несет преимущества как для разработчиков процессоров, так и для российских производителей оборудования».

По словам Богданова, «с 2024 г. система не позволит включать в реестр технику без отечественного процессора». Он добавил также, что «регулятору и российским разработчикам еще предстоит поработать над механизмами контроля выполнения требований».

В поддержку внесения изменений в постановление Правительства №719 выступает директор по взаимодействию с государственными и общественными организациями «КНС-групп» (выпускает серверы под брендом Yadro) Наталья Григорьева. Она уверена, что действующая редакция документа «оставляет широкие возможности манипуляции стоимостью составными элементами конечной продукции для достижения необходимых показателей с целью признания продукции отечественной». Она добавила также, что «признание отечественной продукции исключительно на российских процессорах нанесет непоправимый ущерб всей отрасли».

Многочисленные идеи Минпромторга

Начиная с середины 2021 г. Минпромторг выпустил несколько проектов правительственных постановлений (они отчасти противоречат друг другу, и ни одно пока не принято), которые для радиоэлектронной отрасли России радикально меняют правила игры, до этого последовательно устанавливаемые государством в течение нескольких лет.

В частности, министерство предлагало присваивать электронным изделиям из категории «вычислительная техника» (код 26.20) баллы по ряду параметров, которые в сумме должны определить, может ли изделие претендовать на место в реестре отечественного оборудования при Минпромторге.

В другом проекте снова отменялась запланированная перед этим «отсрочка» обязательного применения российских процессоров до 2023 г. Обязательность вводилась с 2022 г., но лишь для определенной категории техники.