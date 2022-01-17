Правообладатели не в силах доказать незаконность ПО для скачивания с YouTube. Они решили уничтожить его сайт

Правообладатели вновь выступили против YouTube-dl – популярного ПО для скачивания с YouTube. Потерпев фиаско с блокировкой его репозиториев на GitHub осенью 2020 г., они теперь решили засудить хостера официального сайта проекта за якобы содействие распространению пиратского софта. Однако на этом сайте нет никаких файлов – только ссылки на сторонние ресурсы, включая GitHub.

Не мытьем, так катаньем

Звукозаписывающие компании Universal Music, Sony Entertainment и Warner Music Group объединились в борьбе против разработчиков проекта YouTube-dl и нацелились засудить компанию, предоставляющую ему хостинг. Как пишет портал TorrentFreak, компании подали в Германии судебный иск против немецкого хостера Uberspace.

Обращение в суд стало следствием отказа Uberspace отключать сайт YouTube-dl. Звукозаписывающие компании ранее направляли владельцам хостера внесудебное требование, но те ответили категорическим отказом.

YouTube-dl – это набор библиотек, позволяющий скачивать с YouTube видеоролики, размещенные в свободном доступе. Это самый популярный инструмент среди разработчиков ПО и видеосервисов для скачивания видеоконтента с YouTube.

Сайт YouTube-dl стал целью номер один для правообладателей

Авторы иска относят YouTube-dl к инструментам, использование которых приводит к нарушению авторских прав. Юристы Uberspace уже выразили свое полное несогласие с этим.

В чем провинился хостер

В своем иске звукозаписывающие компании указали на Uberspace как соучастника в распространении пиратского софта. Глава компании-хостера Йонас Паше (Jonas Pasche) заявил, что данный иск лишен какого-либо вменяемого юридического обоснования, так как сам по себе YouTube-dl не имеет встроенных механизмов обхода различных блокировок и механизмов защиты. Другими словами, при помощи Youtube-dl нельзя скачать видео с DRM-защитой.

Правообладатели хотят приравнять крупную хостинг-компанию к пиратам

«Можно рассматривать YouTube-dl как специализированный браузер, но вы же не станете запрещать Firefox только потому, что его можно использовать для доступа к музыкальным клипам на YouTube», – заявил Йонас Паше.

Чего добиваются истцы

По словам юристов Uberspace, целью судебного процесса является достижение некоего прецедента или «фундаментального решения» (fundamental judgment). Успех может означать, что другие компании могут быть обязаны принимать меры в подобных спорных юридических ситуациях.

Предполагаемая незаконность YouTube-dl в данном случае весьма спорна. С одной стороны, условия обслуживания YouTube действительно запрещают скачивание видео на локальный накопитель.

С другой стороны, звукозаписывающим компаниям пришлось подать иск против Uberspace в Германии, так как компания зарегистрирована в этой стране. Однако на территории Германии действует закон, позволяющий пользователям скачивать копии видеороликов на свой компьютер для личного пользования.

Также TorrentFreak упоминает существование лицензии Creative Commons, под которой на YouTube загружается большая часть видеороликов. Она подразумевает согласие авторов роликов с тем, что пользователи YouTube могут использовать их контент.

«Даже если в YouTube нет встроенного инструмента для скачивания, видеоролики не защищены от копирования», – сообщила порталу NetzPolitik бывшая депутат Европейского парламента Джулия Реда (Julia Reda) от Партии зеленых (Германия). Реда также была членом Пиратской партии Германии, в число целей которых входят реформа законов об авторском праве и содействие свободному распространению знаний.

Многострадальный сайт YouTube-dl

Сайт проекта YouTube-dl представляет собой наипростейшую веб-страницу в духе сайтов начала XXI века. Это информационный мини-портал с описанием проекта, инструкцией по его использованию, а также со ссылками на скачивание библиотек и исполняемых файлов, ведущими на сторонние ресурсы, включая GitHub (принадлежит Microsoft).

На самом сайте нет никаких файлов и библиотек. Данный факт помог Uberspace отбиться от нападок со стороны Асссоциации звукозаписывающих компаний Америки (Recording Industry Association of America, RIAA), которая хотела закрыть сайт проекта осенью 2020 г.

Все ссылки в разделе для скачивания ведут на другие сайты

Юристы RIAA направили Uberspace требование прекратить хостинг страницы YouTube-dl. Ответ немецкой компании был отрицательным, и основной причиной отказа был именно факт отсутствия на сайте какой-либо незаконной или псевдонезаконной информации.

В состав RIAA входит множество звукозаписывающих компаний. Universal Music, Sony Entertainment и Warner Music Group в их числе, но на этот раз они решили не прибегать к услугам юристов Ассоциации и попытаться закрыть сайт «вражеского» проекта своими силами.

Как RIAA воевала с YouTube-dl

В октябре 2020 г. RIAA почти расправилась с YouTube-dl. Как сообщал CNews, по требованию ассоциации с GitHub был удален основной репозиторий проекта, а вместе с ним – и репозитории его форков (модификаций от сторонних разработчиков).

В жалобе Ассоциации было указано, что YouTube-dl предназначен для обхода алгоритмов защиты контента, реализованных в стриминговых сервисах, в том числе на YouTube. Помимо этого, юристы организации были уверены, что проект используется для распространения аудиозаписей и видеороликов без разрешения владельцев прав на них.

Удаление репозиториев всколыхнуло интернет-пользователей. Они начали распространять дистрибутивы проекта всеми доступными способами, в том числе через соцсети.

Библиотеки YouTube-dl прятали даже в картинках

Грандиозная по своим масштабам акция протеста принесла свои плоды. В середине ноября 2020 г. руководство GitHub восстановило все удаленные репозитории. Само приложение изменений не претерпело – разработчики лишь скорректировали пару строчек в инструкции, что сделало претензии RIAA полностью необоснованными.