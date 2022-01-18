CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022»

В Москве 22 февраля 2022 г. состоится конференция CNews «Информационная безопасность 2022».

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022» 22 февраля 2022 г.



Коронакризис оказывает неравномерное влияние на индустрию ИБ: отдельные сегменты страдают, в других, наоборот, наблюдается рост. Значительно увеличилось количество проектов по направлениям двухфакторной аутентификации, защиты удаленного доступа и веб-ресурсов.

Для многих компаний во время вынужденной удаленки стало актуально следить за тем, чтобы сотрудники не отвлекались при работе из дома, что привело к росту спроса на системы удаленного контроля-учета рабочего времени. Перестроившись на дистанционный формат работы, компании обращаются за тестированием на проникновение.

Сокращение инвестиций в оборудование сопровождается ростом спроса на программные решения для защиты удаленных подключений. Наиболее динамично развивается направление облачной безопасности: среди популярных решений Web Application Firewall и защита от DDoS-атак. Аналитики Gartner среди наиболее перспективных разработок в области облачного ИБ выделяют три технологии: SASE, CSPM и CASB.

Рынок ИБ-услуг

Технологии

Тренды и перспективы

Приглашены для выступления:

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* — в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 500-00-36, меню 9, доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.