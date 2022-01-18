Россия раздаст иностранцам миллиарды на закупку отечественного ПО

Иностранные заемщики смогут получить до 10 млрд руб. на закупку и внедрение российского софта. Инициатива содержится в проекте постановления Правительства, подготовленном Минцифры. Министерство предлагает выдавать иностранным заемщикам льготные кредиты. Сейчас этой программой пользуются только российские компании, занимающиеся цифровой трансформацией. Минцифры, в том числе, предлагает подключить к ней российских разработчиков и ИП.

Льготы иностранцам

Власти хотят предоставить льготный кредит и льготное финансирование зарубежным заказчикам российского софта. Соответствующий проект постановления Правительства подготовило Минцифры, пишут «Ведомости».

На данный момент программой льготного кредитования пользуются только российские компании, занимающиеся цифровой трансформацией. Ведомство предлагает субсидировать иностранных заказчиков, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российские компании.

Условия субсидирования

По условиям рассматриваемого кредитования, заемщики сейчас могут привлекать от 5 млн руб. до 5 млрд руб. на проект цифровой трансформации по ставке от 1 до 5% в год. На комплекс проектов юрлицо может получить до 10 млрд руб. Согласно условиям, 70% этой сумму должно быть потрачено на отечественное ПО.

Правительство хочет подключить к льготному кредитованию иностранные компании

Кроме того, проект министерства предполагает льготное финансирование под уступку денежного требования (факторинг) для заемщиков. Также Минцифры считает необходимым ввести льготное финансирование затрат на модификацию и адаптацию зарубежных разработок.

Чтобы получить льготный кредит, иностранный заемщик не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением реорганизации заемщика в форме присоединения или преобразования), а также в отношении заемщика не должно быть возбуждено дело о банкротстве.

Другие меры

Помимо стимулирования закупок отечественного ПО, Правительство вводит жесткие меры и для закупок российского «железа». Так, если на гостендерах хотя бы одно предложение подрядчика содержит российскую технику, госзаказчик обязан закупить именно ее, отклонив все заявки с импортным оборудованием.

В России также отслеживаются и пресекаются закупки иностранного софта. Например, в октябре 2021 г. Минцифры запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение Microsoft. Запрет стал следствием жалобы на закупку со стороны Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ).

А в январе 2022 г. ЦКИКТ обратил внимание на закупку Департаментом информационных технологий Москвы софта Microsoft для образовательных учреждений столицы. Центр намерен обжаловать данную закупку, направив соответствующие обращения в Минцифры, Федеральную антимонопольную службу и Минпросвещения.