IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли

IBM нашла покупателя на Watson Health

IBM продаст часть активов своего подразделения в сфере здравоохранения Watson Health инвестиционной компании Francisco Partners, пишет Bloomberg. Представители «Голубого гиганта» подтвердили агентству факт наличия договоренностей с Francisco Partners, которая специализируется на инвестициях в зрелые компании технологического сектора.

Как ожидается, сделка будет закрыта во II квартале 2022 г. Ее параметры стороны не раскрывают, однако, по данным осведомленного источника Bloomberg, ее сумма превышает $1 млрд.

Среди активов Watson Health, которые сменят владельца, наборы данных (датасеты) и программные продукты, такие как Health Insights, MarketScan, Clinical Development, Social Program Management, Micromedex, а также ПО для обработки медицинских изображений.

IBM избавится от подразделения Watson Health

Francisco Partners планирует развивать Watson Health как отдельную компанию под управлением тех же людей, которые возглавляют подразделение IBM в настоящее время.

Фокус на развитии гибридного облака

Как отметил старший вице-президент IBM Software Том Роcамилия (Tom Rosamilia), для IBM продажа Watson Health – «очевидный следующий шаг». По его словам, компания «сосредоточится на стратегии гибридного облака и искусственного интеллекта на базе платформы».

Тем не менее, проект Watson IBM забрасывать не планирует. «IBM по-прежнему привержена Watson, нашему широкому бизнесу в области искусственного интеллекта, а также клиентам и партнерам, которых мы поддерживаем в области ИТ в сфере здравоохранения», – добавил Росамилия.

С приходом Арвинда Кришны (Arvind Krishna) на пост главного исполнительного директора (CEO) IBM в начале 2020 г. компания сфокусировалась на более прибыльном бизнесе – облачном.

IBM предлагает так называемый гибридный подход к облачным вычислениям, подразумевающий сочетание/взаимодействие нескольких частных и публичных облаков. Публичное облако представляется собой общедоступный облачный сервис, развернутый на инфраструктуре компании-поставщика. Частное облако разворачивается на инфраструктуре компании-заказчика и, как правило, содержит самую важную (вероятно, конфиденциальную) информацию.

В конце октября 2018 г. IBM объявила о приобретении Red Hat, разработчика таких продуктов для построения и управления облачными средами как Red Hat Openstack Platform, Openshift, Cloudforms и др. Сделка обошлась «Голубому гиганту» в $34 млрд, примерно на 60% дороже рыночной стоимости Red Hat. Последняя вошла в состав подразделения IBM Hybrid Cloud (гибридное облако) в качестве самостоятельной единицы.

По итогам III квартала 2021 г. выручка IBM составила $17,6 млрд, что на 0,3% больше, чем годом ранее (без учета корректировки валютного курса). Направление Cloud & Cognitive Software выросло на 3% год к году, а Global Business Services – на 12%. При этом операционная прибыль компании уменьшилась на 28% до $1,3 млрд, а чистая – на 33% до $1,1 млрд.

От формирования до продажи

IBM открыла подразделение Watson Health в 2015 г., надеясь приспособить собственную платформу искусственного интеллекта Watson к решению наиболее сложных задач в сфере здравоохранения, к примеру, совершенствования методов лечения сахарного диабета и рака. Однако, как отмечает Bloomberg, амбиции компании во многом не оправдались, а среди пользователей продуктов Watson Health нашлись недовольные.

С момента запуска подразделения IBM потратила около $4 млрд на приобретения компаний, призванные усилить медицинское направление. К примеру, в августе 2015 г. IBM объявила о покупке Merge Healthcare, которая занималась развитием технологий обработки медицинских изображений, за $1 млрд.

Однако инвестиции себя не оправдали в той мере, в какой ожидалось, и Watson Health так и не вышло на прибыль. По данным Wall Street Journal, по итогам 2020 г. выручка подразделения составила около 1$ млрд.

IBM избавляется от активов в области технологий в здравоохранении на фоне приобретения ее прямыми конкурентами по облачному рынку ряда технологических компаний с медицинским уклоном. Так, в апреле 2021 г. Microsoft договорилась о приобретении компании Nuance за $19,6 млрд, которая занимается развитием речевых технологий. Продукты Nuance, в частности, используются в медучреждениях США для заполнения медицинских карт голосом. В декабре 2021 г. Oracle объявила о покупке разработчика ПО для здравоохранения Cerner за $28 млрд.

Как отмечает Bloomberg, IBM в начале 2021 г. привлекла Morgan Stanley к поиску желающих приобрести Watson Health, однако ощутимых результатов сотрудничество не дало. Ближе к концу года за дело взялся Bank of America, причем на этот раз IBM решила урезать количество активов, выставляемых на продажу.