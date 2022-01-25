На грани срыва грандиозная сделка, способная поставить на уши весь мир ИТ

Nvidia может в одностороннем порядке свернуть сделку по покупке британской ARM, о которой она объявила почти полтора года назад. Она вызвала шквал негатива со стороны чиновников, политиков, властей разных стран, а также международной ИТ-отрасли. Многие, включая основателя ARM, считают продажу компании именно Nvidia настоящей катастрофой для ИТ.

Договор трещит по швам

Сделка по переходу британской компании ARM в собственность американской Nvidia может сорваться в любой момент по инициативе Nvidia. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные о ходе сделки источники.

Причины, по которым Nvidia может отказаться от покупки ARM, Bloomberg не раскрывает. Как пишет издание, компания уже начала подготовку своих партнеров к такому повороту событий.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Более того, представители Nvidia и японского холдинга SoftBank, нынешнего владельца ARM, заявляют, что все договоренности пока еще в силе. Однако с официальным опровержением статьи в Bloomberg они выступать не спешат.

Nvidia вот-вот упустит возможность подмять под себя ARM

Рынок, тем не менее, моментально отреагировал на публикацию Bloomberg. Акции Nvidia на 17:00 25 января 2022 г. по Москве «спланировали» вниз почти на 4% до $225 (17,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 января 2022 г.).

ARM – это разработчик одноименных процессорных архитектур. На их основе создаются почти все современные мобильные процессоры, значительно опережающие классические х86-чипы по минимальному уровню потребления энергии. Nvidia – это крупнейший разработчик графических процессоров. В III квартале 2021 г. ей принадлежало 83% этого рынка, оставшиеся 17% были у AMD (статистика Statista.com).

О сделке на $40 млрд по переходу ARM под крыло Nvidia стороны объявили 14 сентября 2020 г. Однако она сразу вызвала шквал недовольства со стороны бизнесменов, разработчиков процессоров и мобильных устройств, чиновников и даже правительств ряда стран.

Катастрофа для ИТ

В числе первых, кто выступил против поглощения ARM британским техногигантом, оказался соучредитель ARM – британский бизнесмен Герман Хаузер (Hermann Hauser). Как сообщал CNews, он высказал свое сугубо отрицательное отношение к этому еще в августе 2020 г., когда о сделке было известно лишь из неподтвержденных слухов. Он назвал ее «катастрофой для ИТ».

Акции Nvidia стремительно дешевеют

По мнению Хаузера, переход ARM в собственность именно Nvidia может в корне изменить ситуацию и заставить разработчиков отказаться от использования архитектуры ARM. «Большинство лицензиатов станут конкурентами Nvidia, и в этом случае им придется искать альтернативу разработкам ARM», – сказал Хаузер.

В середине октября 2020 г. Хаузер перешел от слов к делу и решил сорвать сделку по продаже ARM. Он направил в правительство Британии письмо с требованием запретить сделку. В письме он указал, что после нее Nvidia станет очередным американским ИТ-монополистом, и что передачу столь крупной технологической компании другой стране следует считать вопросом национальной безопасности.

Политики и профсоюзы тоже не в восторге

Сразу после сообщения о сделке против нее высказались члены Unite – крупнейшего британского профсоюза. Они выразили свое крайнее недовольство передачей ARM американской Nvidia. По их мнению, в итоге это приведет к массовому сокращению людей в Великобритании.

Аналогичные опасения выказывали и некоторые крупные британские политики. Недовольным сделкой оказался и Эдвард Милибэнд (Edward Miliband), теневой министр по делам энергетики и изменения климата Британии и экс-лидер Лейбористской партии и парламентской оппозиции. Ему вторил Даниэль Зайхнер (Daniel Zeichner), член парламента страны от Кембриджа. Он даже поднял вопрос о необходимости запрета сделки в британской Палате общин.

Nvidia - признанный лидер дискретных GPU, но этого ей мало

Власти Китая тоже не одобряют риск возможного роста влияния США на ИТ-сферу. Многие китайские разработчики чипов, в том числе MediaTek и Huawei, используют в своей продукции архитектуру ARM. В итоге китайские регуляторы тоже могут выступить против сделки.

Вся ИТ-отрасль взбунтовалась

Сделка SoftBank и Nvidia навлекла на себя невиданное количество негатива. По данным CNBC и Bloomberg, в числе ее противников оказались даже американские компании, в том числе Google, Intel, Amazon и Microsoft. Более того, Qualcomm, один из крупнейших разработчиков ARM-процессоров, тоже считает, что давать этой сделке ход не стоит.

Американская Федеральная торговая комиссия (SEC) полностью солидарна с мнением отрасли. В Европе стали звучать опасения о грядущей монополизации ИТ-рынка. В феврале 2021 г. ЕС совместно с властями Британии инициировал антимонопольное расследование, заявив, что в случае успешного завершения сделки ARM может потерять свою независимость, а Nvidia на правах крупного игрока может начать «закручивать гайки» и менять условия сотрудничества с клиентами ARM на более выгодные для себя. Расследование продолжается до сих пор.

Время на исходе

Срок действия первоначального соглашения между Nvidia и SoftBank истекает 13 сентября 2022 г., спустя ровно два года с момента заключения сделки. В случае если к указанному сроку ее условия будут выполнены лишь частично, срок действия соглашения будет автоматически продлен.

Сразу после сделки руководство Nvidia сообщило, что компании хватит полутора лет (18 месяцев) на выполнение всех условий, в том числе и на согласование с регуляторами. Другими словами, судьба ARM может решиться в марте 2022 г.

Разрыв сделки, согласно ее условиям, обогатит SoftBank и ARM как минимум на $1,25 млрд. Эту сумму Nvidia должна будет выплатить японскому холдингу, владеющему ARM с 2016 г., вне зависимости от того, состоится в итоге сделка или же сорвется.

Возможная альтернатива

Как пишет Bloomberg, отрицая возможность срыва сделки с Nvidia, SoftBank все же готовится к нему. У холдинга есть запасной план – он рассматривает возможность вывода ARM на IPO.

Другими словами, SoftBank собирается разместить акции ARM на одной из мировых бирж, то есть сделать ее публичной компанией. Ирония здесь в том, что до перехода ARM под крыло SoftBank ARM как раз была публичной компанией. Сделка с японцами подразумевала делистинг.

SoftBank, как сообщал CNews, купил ARM в июле 2016 г. Сумма сделки составила 24,3 млрд фунтов стерлингов или 3,3 трлн иен (около $32,2 млрд по курсу на момент совершения сделки). Поглощение ARM стало на тот момент самой крупной сделкой за всю историю японской инвестиционной группы, и самой большой сделкой за всю историю японских компаний по приобретению иностранных активов.