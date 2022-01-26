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Intel добилась отмены колоссального штрафа за притеснение AMD, который вынесли 13 лет назад

Intel сумела оспорить решение Еврокомиссии о взятках крупным производителям ПК с целью продвижения своих процессоров и притеснения AMD. Компанию наказали на 1,06 млрд евро в 2009 г., и все 13 лет она безуспешно пыталась доказать свою невиновность.

Победа Intel

Корпорация Intel добилась отмены штрафа в 1,06 млрд евро (около $1,2 млрд) за антиконкурентные методы ведения бизнеса и подавление AMD, пишет Bloomberg. Столь крупный штраф Intel получила по решению Европейской комиссии весной 2009 г., ставшим итогом длительного расследования.

Штраф был выписан почти 13 лет назад, в середине мая 2009 г. Юристы Intel без промедления заявили о намерении обжаловать его, однако они наверняка не предполагали, что это займет у них больше 10 лет.

Вердикт об отмене штрафа вынес генеральный суд Евросоюза. Он постановил, что Еврокомиссия и другие регулирующие органы ЕС допустили некие «ключевые ошибки» (key errors) во время проведения своего расследования.

В чем обвиняют Intel

Еврокомиссия уверена, что американский чипмейкер договорился с крупнейшими производителями компьютеров и ноутбуков о взаимовыгодных условиях сотрудничества. Intel поставляла им процессоры со значительной скидкой, взамен требуя, чтобы 95% их ПК строились на ее чипах Celeron, Pentium и впоследствии Core.

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История «вечного» противостояния AMD и Intel получила новую веху

По данным Еврокомиссии, на таких условиях Intel сотрудничала с компаниями Acer, Dell, HP, Lenovo и NEC в период с 2002 по 2007 г. Также она предлагала скидку на свои CPU тем компаниям, которые соглашались выпускать новые модели ПК на процессорах AMD с небольшой задержкой.

Таким образом, процессоры AMD на протяжении нескольких лет появлялись в составе лишь 5% компьютеров, посчитала Еврокомиссия. По ее мнению, действия Intel можно интерпретировать как разновидность взятки.

Попутно власти Евросоюза обвинили Intel в сговоре с MediaMarkt – немецким ритейлером, известным во всем мире. До 2018 г. его магазины работали и на территории России. Суть обвинений заключалась в том, что Intel договорилась с ритейлером о продаже компьютеров его клиентам исключительно на процессорах ее разработки.

С переменным успехом

Intel многократно пыталась оспорить решение Еврокомиссии и гигантский штраф. По итогам 2008 г. выручка компании достигла $37,6 млрд, то есть штраф составил около 3,2% от нее.

Одну из апелляций Intel провалила в 2012 г. Спустя еще два года она повторно попыталась оспорить решение европейского регулятора, но все было тщетно. Суд повторно подтвердил решение Еврокомиссии и оставил в силе первоначальное решение.

На тот момент у юристов Intel оставалась всего лишь одна попытка обжаловать решение Еврокомиссии. Для этого они обратились в апелляционной суд Европейского союза во Франкфурте (Германия).

На этот раз Intel повезло – в начале сентября 2017 г. суд принял решение о пересмотре антимонопольного расследования в отношении компании и передал дело в суд низшей инстанции.

Опасный прецедент

Решение Генсуда Евросоюза пока еще подлежит обжалованию, чем Еврокомиссия вполне может воспользоваться. Однако случившееся в любом случае является весьма знаковым событием – за последние 20 лет регулятор не проиграл ни одного крупного антимонопольного дела.

Как пишет Bloomberg, Победа Intel может «вдохновить» другие компании, обвиняемые Комиссией в нарушении антимонопольных норм, обратиться в суд с апелляцией. Многие их них, находящиеся сейчас под следствием по обвинению в злоупотреблении своим положением на рынке, предпочли не бороться, поскольку шансы на отмену решения ЕС в суде были невысоки.

AMD пока не расстраивается

Компания AMD пока никак не отреагировала на победу своего главного конкурента на CPU-рынке над европейским регулятором. Между тем, со II квартала 2006 г. (в этот период, по данным Комиссии, Intel еще «сотрудничала» с вендорами) ее рыночная доля стала падать.

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Intel всеми силами старается не допустить лидерства AMD

По данным портала PassMark, I квартал 2006 г. AMD завершила с долей 48,4% против 51,6% у Intel (процессоры для ноутбуков, десктопов и серверов в сумме). Тремя месяцами позже она скатилась до 40,7%. В последующие 10 лет AMD продолжала терять позиции. В III квартале 2016 г. ее доля упала до 17,5%. К концу III квартала 2021 г. она поднялась до 39,7% . В последней четверти 2021 г. позиции AMD немного ослабли – 36,9%.

Эльяс Касми

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