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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских ИТ в январе 2022 года

В январе 2022 г. HeadHunter опубликовал 86 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Специально для CNews компанией был составлен список топ-10 наиболее высокооплачиваемых вакантных позиций. Среди них разработчик компании ArtVolkov.ru с заработной платой от 600 тыс. руб., архитектор ПО с зарплатой $6 тыс. и руководитель разработки с доходом от 400 тыс. руб.

Топ ИТ-вакансий

В январе 2022 г. на сервисе по поиску вакансий HeadHunter представлено более 86 тыс. ИТ-вакансий. Из них свыше 23 тыс. позиций представлены для сетевых инженеров, 12 тыс. — для программистов, разработчиков, 6 тыс. для руководителей ИТ-проектов и 3,8 тыс. для тестировщиков. Постоянную удаленную работу предполагает более 20 тыс. позиций.

В тройку лидеров по числу открытых предложений вошли Москва (35 тыс. предложений), Санкт-Петербург, насчитывающий более 11 тыс. вакансий, а такжеНовосибирская область с более чем 2 тыс. позиций. Зарплатная вилка порядка 570 вакансий начинается от 415 тыс. руб.

Разработчик

Компания ArtVolkov.ru в поисках разработчика, который будет заниматься проектированием, кодингом и внедрением бизнес‐приложений. Кандидату необходимо быть экспертом в разработке современных, безопасных и масштабируемых сложных приложений. Работодатель ожидает от кандидата релевантный опыт работы более трех лет.Будущий разработчик может рассчитывать на зарплату от 600 тыс. руб. Работа предполагает удаленный формат.

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HeadHunter составил ТОП-10 вакансий января 2022 года

C# разработчик

MetaQuotes ищет в команду C# разработчика с релокацией на Кипр (г. Лимассол). Среди требований, предъявляемых к специалисту — навыки разработки серверных и клиентских решений с использованием ASP.NET, знание основ обеспечения комплексной безопасности веб-сервера, также необходим опыт настройки MicrosoftIIS. При трудоустройстве компания предоставляет бонус — 5 тыс. EUR на руки. Заработная плата от 7 тыс. EUR до вычета налогов.

Разработчик смарт-контрактов

Международный DeFi проект в сфере финансов и производных финансовых инструментов в поисках опытных solidity разработчиков с возможной релокацией в США или Чехию. Работодатель требует от кандидата опыт работы от одного года, глубокое понимание блокчейн-технологий и способность доводить продукт до успешного запуска.Будущий разработчик может рассчитывать на доход до 700 тыс. руб. на руки.

Инженер по автоматизации

Behavox приглашает присоединиться в команду инженера по автоматизации QA. Обязательным условием является переезд в Канаду для работы в научно-исследовательском центре. Из предъявляемых требований — более пяти лет опыта применения лучших практик в разработке и тестировании ПО, сильные навыки в кодинге. Компания предлагает пакет для переезда и спонсорство при оформлении разрешения на работу. Заработная плата — от $7 тыс. до вычета налогов.

Старший разработчик

Компания GlobalDots в поисках опытного старшего разработчика. Среди требований к будущему специалисту — уверенное понимание концепций DevOps/SRE, CI/CD, понимание работы в облачных сервисах и опыт работы с Kubernetes. Старший разработчик может рассчитывать на зарплату от $7 тыс. до $9 тыс. на руки.

Разработчик Blockchain

MobigilityInc приглашают на удаленную работу разработчика Blockchain/Solidity, который будет разрабатывать игры на блокчейне Ethereum и блокчейн-части крипто-биржи. От кандидата ждут наличие экспертизы по защите смарт-контрактов от взлома, владение инструментами тестирования, диагностики и профилирования смарт-контрактов. Зарплата — от 440 тыс. до 700 тыс. руб. на руки.

Старший разработчик Blockchain

AugmentedFinance ищет старшего разработчика, который будет руководить командой первоклассных специалистов, при этом активно участвуя в практической разработке протокола. Из обязанностей — разработка технических спецификаций и дорожной карты продукта. Необходим опыт работы от шести лет в разработке ПО и высокий уровень актуальных знаний в области дискретной математики и алгоритмов. Будущий старший разработчик может рассчитывать на доходот $8,3 тыс. на руки.

iOS-разработчик

BrightPatternInc (USA) приглашают на работу старшего iOS-разработчика на направление мобильной разработки. Среди требований к соискателю — опыт работы от трех до шесть лет, уверенное знание среды программирования Xcode и языка Swift, работа с сетевыми протоколами. По желанию возможны командировки в главный офис в Кремниевой долине. Заработная плата — от $6 тыс. на руки.

Архитектор ПО

ITcompanyUSA в поисках архитектора программного обеспечения. Предстоит участие в обсуждении и постановке задач, разработка и контроль архитектуры решения, реинжиниринг исходного кода ПО. От кандидата ждут опыт программирования на C# не менее 7 лет, опыт разработки с использованием MicrosoftFramework.NET, ASP.Net и использование Docker/Kubernetes. Архитектор сможет рассчитывать от $6 тыс. до вычета налогов.

Руководитель разработки

JuicyScore ждут в команду руководителя разработки с опытом работы более шесть лет, отличным знанием Linux и PostgreSQL/Cassandra. Предстоит постановка задач и взаимодействие с командой, настройка локальной сети между физическими серверами, развитие системы контроля качества и разработка скриптов для автоматизации. Заработная плата — от 400 тыс. руб. до 600 тыс. руб. до вычета налогов Москва.

Кристина Холупова

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